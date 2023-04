Jeżeli chodzi o darmowe pakiety biurowe, to oczywiście mamy dziś bardzo duży wybór jeżeli chodzi o programy, które możemy zainstalować na naszym komputerze. Jednak, jeżeli chodzi o edytory dostępne z poziomu przeglądarki, dziś liczą się tak naprawdę dwie siły. Jedną z nich jest Microsoft Office Online, który opisywałem wam jakiś czas temu, a drugim, wielokrotnie większym graczem, są Google Docs. Używane są zarówno przez użytkowników prywatnych, jak i przez duże firmy, jednak ich wykorzystanie jest w dużej mierze bardzo podstawowe - wspólna praca na dokumentach tekstowych jest oczywiście bardzo użytecznym narzędziem, ale Google Docs potrafią znacznie, znacznie więcej. Oto kilka funkcji, które znacznie ułatwią codzienne zadania, a o których istnieniu wielu użytkowników Dokumentów Google mogło nawet nie słyszeć.

Tłumaczenie dokumentów

Wiadomo, że pracując na tekście nie raz, nie dwa mamy potrzebę coś przetłumaczyć. Oczywiście, można posilić się tym temacie własną wiedzą, ale nie każdy zna wszystkie języki, a korzystanie z zewnętrznych narzędzi może być irytujące. Na szczęście tłumacz Google został wbudowany bezpośrednio w aplikację i pod zakładką narzędzia możemy znaleźć opcję przetłumaczenia dokumentu. Po jego kliknięciu utworzony zostanie nowy dokument w wybranym przez nas języku.

Źródło: Depositphotos

Wpisywanie głosowe

Dziś powstaje coraz więcej narzędzi pozwalających tworzyć np. podsumowania spotkań online, ale wciąż pisanie za pomocą głosu jest raczej mało rozpowszechnioną funkcją. Dlatego niewiele osób wie, że w dokumentach od Google możemy dyktować treść tekstu bez problemu. Jest wiele sytuacji w których taka opcja może okazać się przydatna - ot chociażby kiedy chcemy mieć zapis rozmowy z kimś bądź też łatwiej nam w ten sposób wyrazić to, co chcemy przekazać.

Podpisywanie wirtualnych dokumentów

Wszyscy wiemy, że dziś dobrze jest oszczędzać zasoby naturalne planety, więc nie wszystkie dokumenty trzeba drukować. Dlatego też np. Adobe w swoim oprogramowaniu do PDF pozwala na stworzenie cyfrowego podpisu i podpisywanie dokumentów w ten sposób. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Google umożliwia dokładnie to samo. Możemy to zrobić za pomocą funkcji wstawiania grafiki, gdzie Google pozwala nam zrobić nową grafikę bezpośrednio w programie. Tam możemy też "narysować" nasz podpis, zachować go i następnie wstawiać we wszystkich miejscach, gdzie taki podpis jest potrzebny.

Obsługa rozszerzeń

Tak, jak w przypadku Chrome'a rozszerzenia bardzo często stanowią kluczową funkcję przeglądarki i wiele osób nie wyobraża sobie używania jej bez nich, tak samo w przypadku dokumentów od Google możemy zwiększyć funkcjonalność tego narzędzia wedle naszych potrzeb. W folderze z rozszerzeniami znajdziemy między innymi narzędzia oparte o ChatGPT czy ułatwiające wykonywanie poszczególnych zadań (jak np. tworzenie etykiet).

Automatyczna zamiana słów

Wyobraźmy sobie, że pracujemy nad projektem w którym konieczne jest używanie bardzo skomplikowanej terminologii i nie chcemy za każdym razem przepisywać długiego ciągu znaków, bądź też - obawiamy się, że gdzieś się pomylimy. Dlatego też Google umożliwia nam automatyczną zamianę słów, gdzie możemy dowolny ciąg znaków z automatu zamienić na dowolnie inny zdefiniowany przez nas. Część rzeczy (jak ułamki) zdefiniowane są już przez firmę, ale nie ma limitu tego, co możemy tam ustawić.

A jakie narzędzia w Dokumentach Google są najprzydatniejsze dla was?

Źródło grafik: Depositphotos