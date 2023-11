Jak taniej pić kawę w Starbucksie?

Kto z nas nie lubi rozpocząć dnia od pysznej kawy? W niektórych kręgach Starbucks to synonim hipsterstwa, ale i jedna z najpopularniejszych sieciówek stworzonych dla miłośników tego napoju. Kawka w Starbucksie nie jest jednak tania. Co zrobić, aby nieco zaoszczędzić? Z pomocą przychodzi program lojalnościowy i zbieranie Gwiazdek.

Program lojalnościowy w aplikacji Starbucks CEE – Benefity płynące ze zbierania Gwiazdek

Program lojalnościowy o nazwie Starbucks Rewards oferuje szereg korzyści. Jest to dobry wybór dla osób, które często odwiedzają popularną sieciową kawiarnię. Przyjrzyjmy się temu, jak działa program i jak można z niego skorzystać, aby cieszyć się ulubionymi kawami w niższych cenach.

Starbucks Rewards - Co to takiego?

Program Starbucks Rewards powstał m.in. po to, aby nagradzać wiernych klientów i zachęcać ich do częstszych wizyt w kawiarni. To prosty system zbierania tzw. "Gwiazdek", które można wymieniać na darmowe napoje i dodatki do napojów. Są to punkty, które zbierasz za każdy zakup w kawiarni Starbucks, dokonany za pomocą aplikacji mobilnej Starbucks CEE lub Karty Starbucks. Nie trzeba być wielkim znawcą matematyki, aby zrozumieć, że im więcej gwiazdek, tym więcej darmowych napojów możesz otrzymać.

Jak działa program?

Zasady programu Starbucks Rewards są bardzo proste. Oto kroki, które musisz podjąć, aby zacząć korzystać z dodatkowych korzyści:

Załóż konto: Pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji Starbucks CEE z odpowiedniego sklepu z aplikacjami na swoim smartfonie (Google Play lub App Store). Następnie musisz zarejestrować swoje konto w aplikacji. Doładuj konto: Aby korzystać z programu, musisz regularnie doładowywać aplikację. Płatność odbywa się bowiem właśnie z poziomu platformy mobilnej, a nie np. Twojej karty kredytowej. Zbieraj Gwiazdki, odbieraj nagrody: Teraz przyjemna część. Za każde wydane 2 zł otrzymasz 1 Gwiazdkę. To oznacza, że im więcej wydajesz, tym więcej punktów zbierasz. Kiedy już zdobędziesz odpowiednią liczbę Gwiazdek, możesz wymienić je na darmowe napoje i dodatki do kawy.

Dlaczego warto płacić aplikacją w Starbucksie?

Zbieranie Gwiazdek w programie Starbucks Rewards ma wiele zalet. Po pierwsze, możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy na kawach i innych napojach. Dla przykładu, za każde zebrane 80 Gwiazdek otrzymujesz darmowy napój w rozmiarze Tall lub Grande. Za każde wydane 160 zł dostaniesz coś za darmo. Nie jest to może spektakularna promocja, ale w myśl zasady "mieć, a nie mieć" warto rozważyć udział w programie.

Po zebraniu 200 Gwiazdek zdobywasz Złoty Status. Pozwala on cieszyć się dodatkowymi przywilejami przy każdej wizycie w kawiarni. Otrzymujesz np. dodatkowy shot espresso, wybrany syrop czy bitą śmietanę – zupełnie za darmo!

Jest jeszcze jeden benefit – prezent urodzinowy. Posiadacze Złotego Statusu raz w roku mogą skorzystać ze specjalnej promocji. Starbucks obdarowuje jubilatów darmowym napojem lub ciastem.

Karta Starbucks

Program Starbucks Rewards nie ogranicza się tylko do zbierania Gwiazdek. Możesz także korzystać z Karty Starbucks, która jest podobna do aplikacji. Rejestrując swoją kartę Starbucks, również zbierasz Gwiazdki i odbierasz nagrody.

Co więcej, zarejestrowana karta Starbucks może być łatwo doładowana przez aplikację. To oznacza, że nawet jeśli nagle zabraknie Ci środków na koncie, możesz szybko i łatwo doładować kartę i kontynuować korzystanie z programu Starbucks Rewards.

Program lojalnościowy Starbucks

Program Starbucks Rewards to dobra okazja dla miłośników kawy do zaoszczędzenia pieniędzy i cieszenia się ulubionymi napojami w ulubionej kawiarni. Za każdy wydany 2 zł otrzymujesz 1 Gwiazdkę, którą możesz wymienić na darmowe napoje i dodatki. Na osoby, które osiągną Złoty Status, czekają dodatkowe przywileje przy każdej wizycie w kawiarni. Rozwiązanie stworzono raczej z myślą o regularnych klientach sieciówki, ale jeśli masz trochę miejsca w smartfonie na dodatkową apkę i nic Cię to nie kosztuje, być może warto skorzystać z niej od czasu do czasu i pewnego dnia z satysfakcją odebrać darmowy napój.