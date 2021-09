Jak szybki internet chcą mieć Polacy? Przeprowadzono badanie

Internet stał się dziś centralną częścią, wokół której organizuje się duża część naszego życia. Przez internet gramy w gry, robimy zakupy, oglądamy wideo czy rozmawiamy ze znajomymi. Wszystko to jest możliwe, dzięki stabilnemu połączeniu, a to, jak uciążliwy jest powolny i przerywający internet zapewne potwierdzą wszyscy, którzy kiedyś doświadczali takich problemów. Powstaje więc pytanie - jakie są preferencje Polaków odnośnie łącza internetowego? Cóż, sieć Play przeprowadziła ostatnio badanie, z którego wiele dowiadujemy się o tym, jakie parametry dostępu do sieci nasi rodacy preferują najbardziej.

Czego Polacy oczekują od dostawcy internetu?

Jak podaje sam operator, badanie miało zasięg ogólnopolski, przeprowadzono je na próbie 816 respondentów - reprezentatywnej grupie osób podejmujących decyzję przy wyborze mediów w gospodarstwie domowym oraz korzystających z internetu na co dzień. Badanie wykazało, że aż 97% użytkowników łączy się z internetem domowym bezprzewodowo za pośrednictwem Wi-Fi. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ aż 66% badanych korzysta z internetu na 4 i więcej urządzeniach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę popularyzację urządzeń IoT jak np. inteligentne roboty kuchenne, to ten odsetek będzie raczej rósł.

Co jednak jest najważniejsze dla Polaków? Odpowiedzią jest - stabilne połączenie. Jego istotność wskazało aż 98% respondentów. I nie ma się co dziwić - ostatnie dwa lata zamknęły nas w domach i stabilny internet był niezbędny do pracy i nauki. W nawiązaniu do tego - aż 71 proc. osób korzysta z internetu w ten sposób, a zaledwie 29 używa go wyłącznie do rozrywki.

Polacy chcą też mieć szybki internet. Za "wystarczająco szybki" 86% Polaków uznało 600 Mbit/s. Polacy naturalnie nie chcą też za połączenie z siecią przepłacać, optymalnym zakresem cenowym wskazywanym przez respondentów jest kwota w przedziale 30-50 zł miesięcznie. Dlatego też często korzystają z pakietów łączących różne usługi: internet, telefon i telewizję. Dla 71% taka atrakcyjna oferta skłoniłaby ich do zmiany operatora. Ogólnie - 90% badanych zmieniłoby swojego operatora, gdyby ktoś inny zaoferował lepsze warunki.

Muszę przyznać, że niektóre wyniki zaskoczyły nawet mnie. 600 Mbit/s wydaje się być wartością, która znacznie przekracza moją definicję "wystarczająco" szybkiego internetu, choć muszę przyznać, że takiego łącza używa się bardzo komfortowo. Zgadzam się natomiast z tym, że stabilność połączenia jest kluczowa i dobrze by było, by niektórzy dostawcy nad tym popracowali.

A wy? Co sądzicie o takich wynikach?