Dorik 2.0 to doskonały sposób na stworzenie strony internetowej dla freelancerów w różnych specjalizacjach, „złotych rączek” czy twórców aplikacji lub gier, którzy nie potrzebują mocno zaawansowanych czy rozbudowanych serwisów, a jedynie swojej wizytówki w sieci.

Jak stworzyć taką stronę internetową przy pomocy tego narzędzia? Po założeniu konta, wystarczy wybrać interesujący nas i pasujący do naszej działalności szablon, który później oczywiście będziemy mogli edytować i zmienić w nim warstwę tekstową czy graficzną. Do wyboru mamy aż 20 szablonów stron internetowych.

Po wybraniu szablonu uruchamia się nam już właściwe narzędzie do jego edycji i dostosowania go do naszych potrzeb. Na wstępie możemy w ustawieniach strony dodać swoją faviconę, zdjęcie które będzie się wyświetlało przy linkowaniu do strony w serwisach społecznościowych, wyświetlaną czcionkę czy kolory na stronie. Generalnie, domyślnie ustawione jest wszystko prawidłowo, możemy się w ustawieniach pobawić, jeśli w przyszłości będziemy chcieli co nieco pozmieniać na stronie.

Strona podzielona jest na bloki odpowiadające za poszczególne elementy na niej umieszczone. Możemy je edytować, przesuwać, duplikować czy kasować. Elementy tekstowe możemy zmieniać w wygodnym narzędziu wyposażonym w podstawowe style, i co ważne zaimplementowane czcionki w serwisie obsługują polskie znaki.

Edytowalny jest każdy element strony, również różnego rodzaju przyciski i odnośniki do innych stron. Nie jest to narzędzie do tworzenia tylko jednostronicowych serwisów, możemy tu dodawać dodatkowe podstrony i linkować do nich ze strony głównej.

Edycja i podmiana tekstów w topie strony zajęła mi dosłownie chwilę, poradzi sobie z tym chyba każdy użytkownik internetu. Oczywiście szablon ten jest bardziej rozbudowany, poniżej znajdziemy inne bloki, które możemy dostosować i zmienić do naszego profilu, a niepotrzebne bloki pousuwać, co w żaden sposób nie rozwali nam struktury strony.

Jak stworzyć dodatkowe podstrony? To równie proste, szybkie i intuicyjne. W ustawieniach stron tworzymy kolejną, nazywamy ją i dodajemy nową sekcję.

Przy dodawaniu nowego bloku również możemy skorzystać z gotowych elementów, które tak samo jak na stronie głównej możemy edytować i zmieniać.

Na koniec możemy sprawdzić, jak będzie się wyświetlała nasza strona na urządzeniach mobilnych, w prawym rogu u góry widać, że menu z odnośnikami do innych podstron zamienione zostało automatycznie na menu hamburgera.

To wszystko, teraz wystarczy kliknąć publikację strony i wybrać jej adres.

W darmowej wersji narzędzia możemy opublikować stronę z dowolną ilością podstron i z certyfikatem SSL/TLS w domenie .dorik.io. W przypadku, gdy będziemy chcieli podpiąć pod serwis własną domenę (do dwóch domen) koszt korzystania z serwisu wyniesie nas 3 dolary miesięcznie, a przy 5 do 100 domen własnych - 5 dolarów miesięcznie, ale to już chyba opcja dla domorosłych webmasterów, którzy hurtowo tworzą takie stronki dla swoich klientów.

Serwis Dorik nie jest nowy, to już kolejna wersja tego narzędzia, więc nie ma obawy, iż nagle zniknie z przestrzeni internetowej. Zarabiają właśnie na tych płatnych kontach i fakt wydania teraz wersji Dorik 2.0 świadczy o tym, że jak na razie dobrze na tym wychodzą. Testową wersję naszej strony znajdziecie do sprawdzenia pod tym linkiem.

Źródło: Product Hunt.