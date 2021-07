Jakie to są dokładnie zarobki? To oczywiście zależy od branży i na największe dochody mogą liczyć programiści i specjaliści IT, z których 26% zarabia ponad 10 tys. zł. Najwięcej z nich, bo kolejne 20% mieści się też w widełkach 5 tys. zł do 10 tys. zł. Dalsze progi od 3 tys. zł do 5 tys. zł w największej liczbie odnotowują specjaliści zajmujący się fotografią, wideo czy animacją – 21% oraz tłumaczeniami – 20%.

Branża/Zarobki do 1000 zł 1001-2000 zł 2001-3000 zł 3001-5000 zł 5001-10 000 zł powyżej 10 000 zł Programowanie, IT 30% 10% 6% 8% 20% 26% Strony i sklepy internetowe 29% 23% 15% 17% 14% 2% Grafika i programowanie 3D 35% 19% 15% 16% 12% 3% Fotografia, wideo, animacja 30% 17% 17% 21% 10% 6% Copywriting, social media 30% 25% 15% 17% 12% 2% Tłumaczenia 29% 22% 12% 20% 13% 4% SEO i SEM 26% 23% 8% 28% 13% 3% Wirtualna asystentura (bazy danych, księgowość, szkolenia, rekrutacja itp.) 67% 9% 6% 15% 0% 3% Działalność manualna – naprawy/rękodzieło itp. 54% 15% 23% 0% 8% 0% Doradztwo/consulting 24% 12% 6% 6% 35% 18% Architektura 27% 27% 9% 27% 9% 0% Inna 26% 23% 16% 14% 10% 10% Źródło: Useme.com, VI 2021

Oprócz branży okazuje się, że znaczenie ma tu też płeć – więcej mężczyzn zarabia kwoty wyższe niż 5 tys. zł, jedynie przy dochodach od 3 tys. zł do 5 tys. zł nie widać takich dysproporcji, a przy niższych dochodach więcej mamy kobiet niż mężczyzn.

Płeć/Zarobki do 1000 zł 1001-2000 zł 2001-3000 zł 3001-5000 zł 5001-10 000 zł powyżej 10 000 zł Kobieta 35% 23% 15% 16% 10% 2% mężczyzna 28% 16% 12% 17% 15% 9%

Najwięcej mężczyzn zajmuje się programowaniem IT, tworzeniem stron czy sklepów internetowych oraz grafiką i programowaniem 3D, choć w tej ostatniej specjalizacji liczba kobiet jest porównywalna. Kobiety w największej liczbie zajmują się copywritingiem, obsługą social media i tłumaczeniami.

Branża / płeć % wszystkich freelancerów – kobiety % wszystkich freelancerów – mężczyźni Programowanie, IT 1% 7% Strony i sklepy internetowe 2% 8% Grafika i programowanie 3D 10% 11% Fotografia, wideo, animacja 2% 8% Copywriting, social media 20% 6% Tłumaczenia 5% 2% SEO i SEM 1% 2% Wirtualna asystentura (bazy danych, księgowość, szkolenia, rekrutacja itp.) 3% 0% Działalność manualna – naprawy/rękodzieło itp. 1% 0% Doradztwo/consulting 1% 1% Architektura 1% 1% Inna 4% 3% Źródło: Useme.com, VI 2021

—

Badanie zostało przeprowadzone przez Useme.com w maju 2021 roku metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1159 freelancerów. Badanie wolnych strzelców, jak i sam raport “Freelancing w Polsce” opracowywane są corocznie od 2014 roku. W tegorocznej edycji badania, wzięło udział 50,8% kobiet i 49,2% mężczyzn.