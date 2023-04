Aby właściwie nakreślić ten problem, nie sposób nawiązać w tym do platform sprzedażowych typu Allegro, Amazon czy nawet też OLX. Kiedyś wybieraliśmy je, bo zakupy były tańsze, teraz trzyma nas przy nich wygoda - od początku do końca. A więc samo zamówienie wielu produktów od różnych sprzedawców, płatności, dostawa czy zwroty oraz obsługa posprzedażowa.

Wielu sprzedawców na Allegro ma swoje własne sklepy internetowe, ale są na tych platformach z uwagi na zasięgi i lepszą sprzedaż niż we własnych sklepach. Co mnie odstrasza od zakupów w tych sklepach internetowych? Teraz, kiedy nie tylko cena odgrywa znaczącą rolę, zwracamy uwagę na cały proces zakupowy. Na Allegro wystarczy raz podać dane osobowe czy adresowe i wszystkie zakupy robimy niemal automatycznie, łącznie z kliknięciem w Allegro Pay czy Google Pay oraz śledzeniem przesyłki, odbiorem lub zwrotem.

Narzędzie stworzone przez Furgonetkę zapewnia możliwość przeżywania podobnego doświadczenia, ale w sklepach internetowych działających poza marketplace’ami. Portmonetka łączy e-sklepy w jeden ekosystem, wprowadzając do nich intuicyjny checkout, który zawsze wygląda tak samo. Klienci widzą nasze logo i wiedzą, że kupią szybko i bez zbędnych formalności – czasem nawet bezpośrednio z poziomu koszyka.

W sklepach internetowych, z każdym nowym sklepem musimy za każdym razem zakładać nowe konto, podawać te same dane, korzystać z różnych metod dostawy czy płatności - a najwygodniejsze formy jak Apple Pay czy Google Pay nadal są rzadkością, co często kończy się porzucaniem koszyków zakupowych i odpaleniem Allegro.

Portmonetka - zakupy, płatności i dostawy w jednym

Portmonetka chce rozwiązać te problemy, proponując jeden moduł dla wszystkich chętnych sklepów internetowych, w ramach którego zalogowani użytkownicy będą mogli raz podać swoje dane osobowe i adresowe czy ulubione formy dostawy i płatności, dzięki czemu we wszystkich sklepach internetowych z tym modułem zakupy będą odbywały się w zasadzie kilkoma kliknięciami - bez konieczności zakładania kolejnych kont.



Twórcy projektu na stronie Portmonetka przekonują, iż będzie to swoistego rodzaju centrum dowodzenia dla osób, które chcą kupować w sklepach internetowych. W jednym miejscu będą mogli gromadzić całą historię zakupów z rożnych sklepów, otrzymywać powiadomienia o przesyłkach od różnych sprzedawców, wybrać ulubioną firmę kurierską czy odbierać przesyłki z automatów paczkowych z poziomu aplikacji oraz dokonywać zwrotów czy otrzymywać rabaty ze sklepów.

To też jeden moduł do śledzenia przesyłek czy samych płatności za zakupy, co ważne zawierający te najpopularniejsze i najwygodniejsze formy, jak BLIK, Apple Pay czy Google Pay.

Mimo, że to dopiero plany wdrożenia - na tę chwilę zbierają zgłoszenia od chętnych sklepów internetowych, całość wydaje się dobrze przemyślana, aż dziw, że nikt jeszcze nie wpadł na ten pomysł, który znacznie niweluje przewagę Allegro nad zwykłymi sklepami internetowymi. Oczywiście były wprawdzie pomysły takich portmonetek od VISA czy Mastercard, ale brakowało jednego zunifikowanego systemu, prostego do wdrożenia w zasadzie przez każdy sklep internetowy. Trzymam kciuki za twórców i liczę na to, że same sklepy internetowy dostrzegą potencjał drzemiący w rozwiązaniu, które stoi za usługą Portmonetka.

Źródło: Portmonetka.

Stock Image from Depositphotos.