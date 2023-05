Allegro Lokalnie zostało uruchomione pod koniec 2019 roku z dwóch powodów - „wyczyszczenia” głównej platformy Allegro z prywatnych sprzedawców, no i w celu nie odsyłania ich jednocześnie do konkurencji, czyli OLX. Dziś przyjrzymy się jak sprzedawać na Allegro Lokalnie, będąc takim właśnie prywatnym/okazjonalnym sprzedawcą.

Jak sprzedawać na Allegro Lokalnie?

Sprzedaż w aplikacji mobilnej Allegro

Przede wszystkim, nie musimy zakładać nowego konta, jeśli mamy już konto Allegro, wszelkie opłaty i prowizje pojawią się na naszym głównym rachunku i rozliczymy je w zakładce Rozliczenia z Allegro. Co więcej, aby wystawić jakiś przedmiot na urządzeniu mobilnym, możemy to zrobić z poziomu aplikacji mobilnej Allegro, bez konieczności instalowania z osobna aplikacji Allegro Lokalnie.



Oczywiście wygodniejsze to będzie w dedykowanej aplikacji, ale nie jest to wymagane, nawet do późniejszej komunikacji z potencjalnymi kupcami - czat w aplikacji Allegro podzielony jest na dwie zakładki - Allegro i Lokalnie.

Sprzedaż na stronie internetowej Allegro

Najlepiej jednak wystawiać do sprzedaży nasze przedmioty na stronie internetowej, z tej prostej przyczyny, iż odejdzie nam przy tym dodawanie zdjęć czy parametrów.



Wprawdzie, gdy wybierzemy na naszym koncie prywatnym Allegro opcję - Wystaw przedmiot, przeniesieni zostaniemy na stronę dodawania Allegro Lokalnie, ale nadal dostępny jest tradycyjny formularz wystawienia do sprzedaży przedmiotów z Allegro.



Znajdziecie go pod tym linkiem i przy wystawieniu swojego przedmiotu skorzystacie z predefiniowanych już opisów i zdjęć dostępnych w Katalogu Allegro.



Jeśli wystawiacie przedmiot, którego nie znajdziecie w katalogu (nieruchomości, używane meble, książki, zabawki, ubrania itp.), rzecz jasna najlepiej skorzystać z domyślnego formularza dostępnego na Allegro Lokalnie pod tym linkiem.



Dodajemy tutaj z naszego dysku na komputerze zdjęcia produktu, tytuł i opis sprzedaży oraz określamy stan - używany, w bardzo dobrym stanie lub nowy, do tego wybieramy kategorię, no i cenę sprzedaży naszego produktu.



Na Allegro Lokalnie możemy zdecydować czy sprzedajemy swój produkt z opcją kup teraz czy w drodze licytacji, jest też opcja wystawienia go za darmo. Przy sprzedaży z opcją kup teraz i za darmo, nasze ogłoszenie będzie wyświetlane w wynikach wyszukiwania na Allegro i Allegro Lokalnie bez limitu czasu, a przy licytacji przez 7 dni.

Na koniec pozostaje już tylko wybranie formy dostawy i jej koszt, co ważne - w przypadku, gdy mamy wykupiony na swoim koncie prywatnym pakiet Allegro Smart! możemy wystawić do sprzedaży swój przedmiot z opcją darmowej dostawy do Allegro Paczkomaty InPost (więcej o tym pod tym linkiem). Możemy też zdecydować się na wyróżnienie swojego ogłoszenia, aktualnie jest promocja do końca maja za takie wyróżnienie na 30 dni za 1,99 zł.



Opłaty/prowizje i koszty wystawienia produktu do sprzedaży na Allegro Lokalnie

Teraz najważniejsza kwestia, czyli koszty sprzedaży na Allegro Lokalnie. Te musimy podzielić na dwie części - opłata za wystawienie i opłata za sprzedaż, a więc prowizja od sprzedaży dla Allegro.

Opłaty za sprzedaż na Allegro Lokalnie (prowizja)

Opłata za sprzedaż pobierana jest od sfinalizowanej transakcji przy opcji kup teraz i licytacja, przy darmowych ogłoszeniach nie ma żadnych opłat. Opłata za sprzedaż wynosi 7,9% od ceny przedmiotu lub 4,9% jeśli wystawiamy przedmiot z kategorii Elektronika.

Opłaty za wystawienie na Allegro Lokalnie

Opłata za wystawienie pobierana jest wyłącznie w kategoriach: Samochody, Motocykle i quady, Maszyny, Przyczepy, naczepy oraz Inne pojazdy i łodzie oraz w kategorii Nieruchomości.

W kategorii Motoryzacja różni się od wybranej podkategorii i pakietu, i tak - w podkategoriach Samochody, Maszyny, Przyczepy, naczepy oraz Inne pojazdy i łodzie:

Pakiet Lite - 15,99 zł na 10 dni

Pakiet Turbo - 22,99 zł na 30 dni

Pakiet Nitro - 33,99 zł na 30 dni z wyróżnieniem

Z kolei w podkategorii Motocykle i quady:

Pakiet Lite - 9,99 zł na 10 dni

Pakiet Turbo - 14,99 zł na 30 dni

Pakiet Nitro - 26,99 zł na 30 dni z wyróżnieniem

Natomiast, w kategorii Nieruchomości opłaty za wystawienie wyglądają następująco - w podkategoriach Mieszkania na sprzedaż, Domy na sprzedaż, Działki na sprzedaż, Lokale i obiekty użytkowe na sprzedaż, Magazyny i hale na sprzedaż, Garaże na sprzedaż:

Pakiet Podstawowy - 14,99 zł

Pakiet Optymalny - 24,99 zł

Pakiet Premium - 74,99 zł

W podkategoriach Mieszkania do wynajęcia, Domy do wynajęcia, Działki do wynajęcia, Lokale i obiekty użytkowe do wynajęcia, Magazyny i hale do wynajęcia, Garaże i miejsca postojowe do wynajęcia, Pokoje do wynajęcia:

Pakiet Podstawowy - 4,99 zł

Pakiet Optymalny - 9,99 zł

Pakiet Premium - 74,99 zł

Wszystkie pakiety w kategorii Nieruchomości dają nam widoczność ogłoszenia przez 30 dni, różnice w cenie wynikają z miejsca ich wyświetlania. Pakiet Podstawowy to ogłoszenie wyświetlane tylko na Allegro Lokalnie, Pakiet Optymalny na Allegro i Allegro Lokalnie, a Pakiet Premium pokazuje nasze ogłoszenie na Allegro, Allegro Lokalnie, Morizon i Gratka.pl.

Wszystkie pozostałe kategorie sprzedaży zwolnione są z opłat za wystawienie, chyba że zdecydujecie się na ich wyróżnienie dla lepszej ich widoczności w wynikach wyszukiwania na Allegro i Allegro Lokalnie.

Wszelkie opłaty i prowizje na koncie zwykłym Allegro dokonujemy od razu po sprzedaży lub w przypadku, gdy nasze zobowiązania względem Allegro wynoszą 10 zł lub więcej - raz w miesiącu. Możemy je zrealizować przelewem tradycyjnym lub szybkimi płatnościami: szybkim przelewem, zapisaną kartą płatniczą lub BLIKIEM. Stan swoich bieżących zobowiązań możecie zawsze sprawdzić w zakładce Rozliczenia z Allegro.