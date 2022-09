Prowizje to za mało, Allegro będzie pobierało teraz po 1 zł od każdej sprzedaży

Cel wprowadzenie takiej opłaty jest jeden - Allegro chce, by na ich głównej platformie sprzedawali jedynie sprzedawcy na kontach firmowych. Sprzedawcy z kontami zwykłymi mają się definitywnie przenieść na Allegro Lokalnie.

Chcemy, aby sprzedający na Allegro mogli korzystać z rozwiązań dostosowanych do charakteru ich działalności i tym samym, do rodzaju konta na którym sprzedają: firmowego lub zwykłego. Jeśli masz konto zwykłe, ale działasz jako przedsiębiorca, zmień konto na firmowe. Gdy wystawiasz przedmioty jedynie okazjonalnie, jako osoba prywatna – sprawdź możliwości sprzedaży na Allegro Lokalnie gdzie nie pobieramy takiej opłaty.

1 zł od każdej oferty, w której doszło do sprzedaży

Jak to ma dokładnie wyglądać? Opłata 1 zł będzie pobierana od każdej oferty, w której doszło do sprzedaży - na kontach zwykłych i firmowych (bez wykupionego abonamentu). Przykładowo, sprzedawca sprzedał, albo jedną poduszkę albo kilka - opłata będzie w obu przypadkach jedna - 1 zł, niezależnie od liczby sprzedanych sztuk.

Z kolei w przypadku, gdy sprzedawca sprzeda dwie poduszki i cztery krzesła jednemu kupującemu, opłata wyniesie 2 zł, bo to dwie osobne oferty sprzedaży. Co w przypadku zwrotów? Allegro będzie zwracało tę opłatę - w całości lub częściowo, jeśli kupujący z czterech krzeseł zwróci jedno, będzie to 25 groszy.

Jak uniknąć tej opłaty? Trzeba będzie wykupić abonament - Podstawowy, Profesjonalny lub Ekspercki. Najtańszy z nich - Podstawowy kosztuje 49 zł miesięcznie, a więc dokładnie tyle samo, co kupujący płacą za rok za Allegro Smart!.

Nowy cennik dla kont zwykłych na Allegro

Niejako potwierdzeniem chęci pozbycia się z Allegro sprzedawców z kontami zwykłymi, jest kolejna zmiana. Również od 2 listopada, wszystkie wystawione oferty na kontach zwykłych będzie obowiązywał taki sam cennik jak na kontach firmowych, obejmujący:

opłatę podstawową za wystawienie

prowizję od sprzedaży

prowizję od sprzedaży w wyróżnionych ofertach

Pakiet Promo.

Dodatkowo, od 2 listopada sprzedawcy na kontach zwykłych nie będą mogli wystawiać ofert z opcją do wyczerpania przedmiotów - ta opcja dostępna będzie od tego dnia, tylko na kontach firmowych.

Tak to wszystko wygląda z punktu widzenia Allegro, osobiście wydaje mi się, że jest tu jednak jakieś drugie dno. Allegro tłumaczy tę opłatę chęcią zlikwidowania sprzedaży na platformie z kont zwykłych. Problem w tym, że to już przecież udało się wdrożyć, już od jakiegoś czasu nie można wystawiać nowych ofert sprzedaży na kontach zwykłych, od razu przenoszeni jesteśmy na Allegro Lokalnie.

Prawdopodobnie są jeszcze na Allegro konta zwykłe, na których można sprzedawać, ale jak Allegro chce się ich pozbyć, uda się to też przecież jedną z tych zmian, które również będą obowiązywać od listopada na kontach zwykłych.

Od 2 listopada, sprzedawcy z kontami zwykłymi nie wystawią już ofert z opcją do wyczerpania przedmiotów, a w trwających nie zmienią już czasu ich trwania, ani liczby sztuk w zestawie - po ich zakończeniu nie wystawią już nowych.

Jak dla mnie więc, to chęć przede wszystkim pozbycia się z Allegro „drobnicy”. Dajmy na to ten przykład sprzedawcy, który sprzedaje poduszki. Sprzeda poduszkę za 10 zł, 1 zł musi oddać Allegro. Sprzeda 10 poduszek różnym kupującym, jedną poduszkę musi oddać Allegro za darmo - nie licząc prowizji, która już i tak płaci. Tacy sprzedawcy, nawet na kontach firmowych rzeczywiście, albo wykupią abonament albo przeniosą się na Allegro Lokalnie.

To pewnego rodzaju uproszczenie z mojej strony, osobiście uważam jednak, że tak właśnie podejdą do tego sprzedawcy, którzy do tej pory nie wykupili abonamentu na Allegro.

Źródło: Allegro.