Allegro poinformowało dziś o udostępnieniu nowej wersji swojej aplikacji mobilnej, w której to pojawiło się kilka nowości, między innymi wygodniejsze zarządzanie przesyłkami w osobnej zakładce - Moje przesyłki.

Zacznijmy więc od tej nowości. Do tej pory podgląd procesu wysyłki dostępny był w podmenu Moje zakupy, średnio było to wygodne zwłaszcza, że w efekcie dostawaliśmy tylko graficzny timeline.



Od nowej wersji aplikacji mobilnej Allegro, obsługa przesyłek doczekała się osobnej zakładki, dostępnej z ekranu głównego. Mamy tu podział na przesyłki do odbioru czy w doręczeniu. Na liście widać też wyraźnie różnych dostawców przesyłek czy opcje ich odbioru - kod QR do Paczkomatów InPost lub odblokowanie w przypadku automatów paczkowych Allegro One Box.



Drugą istotną zmianą w aplikacji jest nowa zakładka - Karty lojalnościowe, gdzie będziemy mogli dodać wszystkie posiadane karty, czy to w sklepach internetowych czy stacjonarnych.



Oprócz kart lojalnościowych, w nowej wersji aplikacji mobilnej Allegro uzyskamy dostęp do wydarzeń kulturalnych i sportowych z oferty serwisu eBilet.pl oraz łatwiejsze wystawianie ofert na Allegro Lokalnie.

Konrad Synoradzki, Development Manager w Allegro:

Wprowadzone przez nas nowe funkcjonalności nie tylko rozszerzają ofertę dostępną z poziomu aplikacji o ofertę eBilet, ale także pozwalają przechowywać w jednym miejscu wszystkie informacje potrzebne podczas zakupów: zarówno karty lojalnościowe, jak i dane o przesyłce, które są teraz jeszcze łatwiej dostępne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ponad 7 milionów naszych klientów nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami - kolejne chcemy przedstawić już wkrótce.

U mnie jeszcze nie pojawiła się ta aktualizacja, Allegro zastrzega, że powyższe nowości dostępne są w aplikacji od wersji 7.66 na Androidzie - link do Google Play i od wersji 6.66 na iOS - link do App Store. Jeśli jeszcze nie korzystaliście z tej aplikacji, za samą jej instalację Allegro przyznaje 5 monet na start, a za pierwsze zakupy z jej poziomu kolejne 5 monet.

Źródło: Allegro.