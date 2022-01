Zestawienie sporządziła pracownia badawcza GFK. Dotyczy udziału w rynku IoT produktów ekosystemu Xiaomi.

Firma ma dominującą pozycję w segmencie „opaski”, gdzie należy do niej aż 79,4 proc rynku. Odpowiednio w kategoriach: „oczyszczacze powietrza” Xiaomi ma 21 proc. rynku, „odkurzacze typu handstick” – 13,7 proc., „odkurzacze autonomiczne” 26,6 proc., „smartwatche” – 11 proc. i słuchawki bezprzewodowe – 13,7 proc.

Firma ma ponad 240 produktów w swoim ekosystemie, od 2019 r. sprzedała ponad 5.6 miliona urządzeń IoT, w tym 3 mln opasek. Wzrost przychodów z tego tytułu wynosi 40,5 proc. W sumie w Polsce mamy ponad 400 mln urządzeń Xiaomi podłączonych do platformy IoT.

Oprócz urządzeń domowych, których pisaliśmy tutaj, Xiaomi zaprezentowało dziś też słuchawki i smartwatch marki Redmi.

Redmi Buds 3 Lite

To propozycja z póki budżetowej. Słuchawki obsługują Bluetooth 5.2. Na pojedynczym ładowaniu pracują 5 godzin, razem z etui mają zapas energii na 18 godzin. W komplecie znajdziemy zestaw wymiennych końcówek. Cena to 129 zł, w promocji można je kupić za 99 zł.

Redmi Buds 3 Lite Bateria 36 mAh słuchawka /

315 mAh etui Czas pracy 5/18 godzin Złącze ładowania w etui USB-C Łączność Bluetooth 5.2 Zasięg ok. 10 m

Redmi Watch 2 Lite

Ostatnim zaprezentowanym urządzeniem jest smartwatch redmi Watch 2 Lite. Mierzy podstawowe funkcje życiowe – tętno i saturację krwi, ma wbudowany GPS. Wg. zapewnień producenta ma działać do 10 dni na jednym ładowaniu. Jest również wodoodporny do pięciu atmosfer. Wyświetlacz TFT-LCD ma przekątną 1,55 cala. Urządzenie dostępne jest w trzech kolorach: Beige, Black i Blue. Cena regularna to 339 zł, promocyjna – 299 zł.