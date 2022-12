UKE podał wczoraj informację o wyznaczonym terminie 20 grudnia, na rozpoczęcie konsultacji do drugiego wdrożenia nowej technologii 5G w Polsce (tej właściwej - na pasmo "C" 3480-3800 MHz). Dla przypomnienia, pierwsze podejście miało miejsce niemal dokładnie… 3 lata temu.

Aukcja 5G w Polsce - tasiemiec dłuższy niż w przypadku aukcji LTE

9 grudnia 2019 poznaliśmy wstępne założenie aukcji na częstotliwości pod nową technologię 5G, według której Orange, Play, Plus i T-Mobile mieli licytować 4 bloki o szerokości 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Każdy z operatorów mógł zdobyć w tej aukcji tylko jeden z tych 4 bloków. Rezerwacje miały być ważne do końca maja 2035 roku, a cenę wywoławczą za każdy z bloków ustalono na 450 mln zł.

Ciekawie wyglądały również warunki przyznania rezerwacji, w kontekście wdrożenia do dzisiaj 5G w obecnej postaci (protezie nowej technologii):

co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze 1 miasta wojewódzkiego wybranego spośród wskazanych miast w terminie 6 miesięcy od otrzymania rezerwacji;

do 31 grudnia 2023 r., co najmniej 250 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 9 miast wojewódzkich;

do 31 grudnia 2025 r., co najmniej 500 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich.

Według danych branżowego serwisu TELKO.in, na koniec 2021 roku operatorzy uruchomili już 5G w obecnej wersji na posiadanych zasobach częstotliwości na dużo większej liczbie stacji.

W jakiej technologii? Orange, Play i T-Mobile swoje 5G uruchomili w posiadanym pasmie 2100 MHz, wykorzystując do tego technologię dynamicznego współdzielenia tego pasma przez użytkowników sieci 4G i 5G - Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Z kolei Plus wydzielił osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD dla użytkowników 5G, bez współdzielenia go z użytkownikami LTE.

Zerknijmy więc na chyba jeden już z ostatnich rankingów 5G w tej tymczasowej postaci. Mam nadzieję, że aukcja na prawdziwe 5G przebiegnie dużo szybciej niż na LTE (prawie 120 dni), właśnie z uwagi na te już ponad dwuletnie opóźnienie.

Ranking prędkości i jakości sieci mobilnych - RFBENCHMARK

Ranking RFBENCHMARK sporządzony został na podstawie 287 638 listopadowych pomiarów użytkowników, najwięcej z nich wykonano w zasięgu LTE - 91,85%. 3,02% w zasięgu sieci 5G, a 5,23% - WCDMA. Sprawdźmy tu tylko pomiary dla LTE i 5G przy średnich prędkościach pobieranych danych dla każdego z operatorów.

Prędkość pobieranych danych w zasięgu LTE

LTE Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 38,3 Mbps 37,5 Mbps 31,9 Mbps 41,8 Mbps Szybkość wysyłania danych 19,7 Mbps 21,7 Mbps 17,5 Mbps 19,7 Mbps Ping 29,5 ms 28,7 ms 37,4 ms 33,2 ms Liczba pomiarów 90796 83244 48378 41784

W przypadku pomiarów wykonanych w zasięgu LTE, najlepszy wynik osiągnął T-Mobile ze średnią prędkością pobieranych danych na poziomie 41,8 Mb/s, na drugim miejscu mamy Orange z nieco gorszym wynikiem - 38,3 Mb/s, podium zamyka Play - 37,5 Mb/s i na czwartym Plus - 31,9 Mb/s.

Prędkość pobieranych danych w zasięgu 5G





5G Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 52,2 Mbps 49,8 Mbps 138,1 Mbps 47,2 Mbps Szybkość wysyłania danych 34,2 Mbps 28,0 Mbps 26,8 Mbps 31,2 Mbps Ping 27,7 ms 25,7 ms 34,8 ms 31,8 ms Liczba pomiarów 2376 3738 1209 1356

Tylko nieco lepsze wyniki mieli Orange, Play i T-Mobile w zasięgu 5G, odpowiednio 52,2 Mb/s, 49,8 Mb/s i 47,2 Mb/s średniej prędkości pobieranych danych, z kolei Plus z racji wykorzystania innej technologii osiągnął ponad czterokrotnie lepszy rezultat - 138,1 Mb/s.

Źródło: RFBENCHMARK.

