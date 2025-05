Przygotuj się na wybory! Ścięty róg i pieczątki, czyli sekrety ważnej karty wyborczej.

Jak rozpoznać prawidłowo przygotowaną kartę do głosowania? Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby mieć pewność, że Twój głos będzie ważny.

Jak sprawdzić, czy karta do głosowania jest poprawna

Wybory prezydenckie 2025 w Polsce to gorący temat, zwłaszcza że druga tura odbędzie się już 1 czerwca. Frekwencja w pierwszej turze pobiła rekord. 67,31 proc. uprawnionych poszło do urn, co jest najlepszym wynikiem od 1990 roku. Dziś skupimy się na czymś, co może zaważyć na ważności Twojego głosu – na karcie do głosowania.

Czym jest karta do głosowania?

Karta do głosowania to oczywiście ten dokument, który dostajesz w lokalu wyborczym. W wyborach prezydenckich 2025, w drugiej turze, będzie na niej lista dwóch kandydatów. Nazwiska będą ułożone alfabetycznie. Obok każdego z nich znajdzie się kratka, w której stawiasz znak „X”, żeby oddać głos.

Karta jest jednostronicowa – zadrukowana tylko z jednej strony. Na górze znajdziesz informację, że to karta do wyborów prezydenckich i datę – 1 czerwca 2025. Na dole jest instrukcja, jak prawidłowo oddać głos, i to właśnie tam kryją się kluczowe szczegóły. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak głosować, upewnij się, że sama karta jest w porządku.

Ścięty róg na karcie wyborczej – o co chodzi?

Zacznijmy od tego, co budzi najwięcej emocji – ścięty prawy górny róg. W pierwszej turze wyborów w Tarnowie wyborcy tak się zdziwili tym detalem, że wezwali policję, myśląc, że to fałszerstwo. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) wyjaśniła, że to nie żaden przekręt, tylko ułatwienie dla osób niewidomych. Dzięki niemu mogą prawidłowo ułożyć kartę z nakładką w alfabecie Braille’a. Jeśli więc dostaniesz kartę z obciętym prawym górnym rogiem – wszystko gra. To standard w naszym kraju.

Tu jednak ważna uwaga. Jeśli róg jest ścięty w innym miejscu, na przykład w prawym dolnym, jak zdarzyło się w jednej z komisji w Ostrołęce, albo w ogóle go nie ma – zgłoś to od razu komisji. PKW twierdzi, że takie karty wciąż mogą być uznane za ważne, o ile nie są rozdarte czy przecięte, ale lepiej dmuchać na zimne.

Za granicą karty wyglądają trochę inaczej – nie mają ściętego rogu, bo tam nakładki Braille’a nie są stosowane. Więc jeśli głosujesz w konsulacie, nie dziw się, że karta jest „cała”.

Pieczątki na karcie do głosowania

Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to pieczątki. Poprawna karta w Polsce musi mieć dwie: jedną wydrukowaną, należącą do PKW, zwykle w prawym dolnym rogu, i drugą, odciśniętą przez obwodową komisję wyborczą, często po lewej stronie. Brak którejkolwiek z nich powinien Cię zaalarmować. Taka karta jest nieważna, nawet jeśli poprawnie postawisz „X”.

PKW podkreśla, że pieczęć obwodowej komisji może być w różnych kolorach – czerwonym, niebieskim, zielonym, zależnie od tuszu, jakiego używa komisja. Nie ma więc co panikować, jeśli pieczątka nie jest czerwona. Ważne, żeby była. Jeśli dostaniesz kartę bez pieczęci obwodowej, nie idź z nią do kabiny – zgłoś to od razu komisji. Dostaniesz nową, prawidłowo ostemplowaną.

Za granicą zamiast pieczęci PKW będzie pieczęć urzędu konsularnego, ale zasada jest ta sama – musi być też pieczęć obwodowej komisji. Bez tego Twój głos nie będzie liczony.

Jak oddać ważny głos?

Skoro już masz pewność, że karta jest OK, czas na głosowanie. Żeby Twój głos był ważny, musisz postawić znak „X” w kratce obok nazwiska jednego kandydata – i tylko jednego. „X” to dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Jeśli:

zaznaczysz kratki przy obu kandydatach,

nie postawisz żadnego „X”,

postawisz „X” poza kratką,

lub użyjesz innego znaku, np. kółka czy kreski...

... Twój głos będzie nieważny!

Ciekawostka: wszelkie dopiski, rysunki czy wulgarne komentarze na karcie nie wpływają na jej ważność, o ile „X” jest prawidłowo postawione. Możesz więc napisać, co myślisz o kandydatach, ale nie licz, że to coś zmieni.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Kiedy dostaniesz kartę, sprawdź ją od razu, zanim podpiszesz się na liście wyborców. Jeśli coś jest nie tak – brak pieczęci, róg obcięty nie w tym miejscu – powiedz o tym komisji. Nie bierz karty do kabiny, jeśli masz wątpliwości, bo potem może być problem z wymianą. PKW jasno mówi: tylko jedna karta na wyborcę!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zajrzyj na stronę PKW albo obejrzyj ich instruktażowe filmy na YouTube. Tam znajdziesz dokładne wyjaśnienie, jak powinna wyglądać karta i jak oddać ważny głos.