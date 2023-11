Bilet w formie kodu QR? Podpowiadamy, jak skasować go z poziomu smartfona.

Znani mi mieszkańcy Warszawy jak ognia unikają "kasowania" biletów za pomocą aplikacji mobilnych. Zrozumiałem to dopiero w metrze, ponieważ w autobusach wszystko wydawało się działać w porządku. O co chodzi? O kody QR, które chyba nie sprawdzają się najlepiej...

Jak skasować bilet w Jakdojadę?

Jednym z kluczowych aspektów korzystania z komunikacji miejskiej w każdym mieście jest zakup biletów. A ponieważ żyjemy w 21 wieku, możemy to robić nie tylko za pomocą papierowych kartoników lub plastikowej karty miejskiej. W wielu miastach dostępne są aplikacje mobilne, które umożliwiają płatność za podróż z poziomu smartfona. W Łodzi na przykład wystarczy np. odpalić SkyCash lub Jakdojadę, wybrać bilet i formę cyfrowej płatności i wszystko jest gotowe. Warszawa postanowiła jednak utrudnić nam zadanie. Po kupieniu biletu musimy zeskanować smartfonem kod QR znajdujący się w autobusie lub przy wejściu do stacji metra. Nie wszyscy o tym wiedzą, co sprawia, że łatwo znaleźć się w kłopotliwej sytuacji. Poniżej pełna instrukcja dotycząca kupowania i "kasowania" biletu na przykładzie aplikacji Jakdojadę.

Wybierz rodzaj biletu

Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego rodzaju biletu. ZTM w aplikacji Jakdojadę oferuje warianty czasowe, krótkookresowe oraz grupowe. Wybór zależy oczywiście od twoich potrzeb i planów podróży. Po zdecydowaniu, który rodzaj biletu chcesz zakupić, możesz przejść do następnego kroku.

Jakdojadę – płatność online

Po zalogowaniu się lub utworzeniu konta możesz przejść do zakładki "Bilety" lub "Kup bilet". Tam wybierzesz rodzaj biletu, który cię interesuje. Następnie naciskasz przycisk "Kup bilet" i przechodzisz do procesu płatności. Możesz skorzystać m.in. z BLIK'a lub Apple Pay, więc wszystko dzieje się w prosty i szybki sposób.

Skasuj bilet za pomocą kodu QR

I tu dochodzimy do najważniejszego. Po zakupie biletu na ekranie pojawią się dwie opcje: "Skasuj bilet" lub "Nie kasuj, jadę później". Jeśli chcesz skorzystać z biletu od razu, wybierz opcję "Skasuj bilet". Wtedy zostaniesz poproszony(-na) o dostęp do aparatu w swoim urządzeniu, aby zeskanować kod QR, który jest dostępny w pojeździe lub na stacji metra.

Kod QR znajdziesz naprzeciwko drzwi wejściowych w autobusie lub tramwaju oraz przed bramkami biletowymi w metrze. Upewnij się, że bilet został skasowany zaraz po wejściu do pojazdu.

Gdy podróż się jeszcze nie rozpoczęła

Jeśli nie masz pewności, kiedy dokładnie rozpoczyna się Twoja podróż, możesz wybrać opcję "Nie kasuj, jadę później". Wtedy bilet zostanie zapisany na Twoim koncie w aplikacji i będzie dostępny do użycia w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że wciąż trzeba będzie go "skasować".

Kontrola biletowa

W przypadku kontroli naciśnij przycisk "Do kontroli" w aplikacji, a wyświetli się kod QR z ceną biletu, numerem i czasem skasowania. Kontroler będzie chciał zobaczyć ten kod, więc miej go zawsze przy sobie podczas podróży.

Przedłużanie ważności biletu

Jeśli Twoja podróż się przedłuża, a bilet powoli traci ważność możesz go przedłużyć bez konieczności ponownego skanowania kodu QR. To wygodne rozwiązanie pozwala Ci pozostać na miejscu w autobusie lub metrze.

Problemy z kodami QR w metrze

Tak jak pisałem we wstępie, problemy z kodami QR zaczynają się w metrze. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby coś nie zadziałało w autobusie. Kody QR znajdują się zazwyczaj na wysokości środkowych drzwi, gdzieś nad głową. Wystarczy zeskanować i gotowe. W metrze nie mam niestety tyle szczęścia i gdy tylko mogę, wybieram papierowe kartoniki z biletomatów znajdujących się przed bramkami wejściowymi. Albo kod QR nie chce zeskanować się poprawnie. Albo aplikacja każe poczekać 2 minuty na kolejną próbę "kasowania". W przeszłości przy bramkach znajdowały się "czyste" bilety, które kasowało się jedynie po to, aby przejść przez bramki. Problem polegał na tym, że nigdy nie było ich w podajniku na stacji. Po wprowadzeniu kodów QR chyba wycofano to rozwiązanie, więc korzystając z cyfrowych biletów, jesteśmy zdani na łaskę lub niełaskę technologii.