Jak schłodzić iPhone'a 15? Apple znalazło na to sposób

fot. Kamil Świtalski

W komunikacie przesłanym do serwisu Forbes, przedstawiciele Apple informują, że są świadomi problemu przegrzewających się iPhone'ów 15 i już pracują nad jego rozwiązaniem:

Zidentyfikowaliśmy kilka czynników, które mogą powodować, że iPhone działa cieplej niż oczekiwano. Urządzenie może być cieplejsze w ciągu pierwszych kilku dni po skonfigurowaniu lub przywróceniu urządzenia z powodu zwiększonej aktywności w tle. Znaleźliśmy również błąd w iOS 17, który ma wpływ na niektórych użytkowników i zostanie rozwiązany w aktualizacji oprogramowania. Inny problem dotyczy niektórych ostatnich aktualizacji aplikacji innych firm, które powodują przeciążenie systemu. Współpracujemy z twórcami tych aplikacji nad poprawkami, które są w trakcie wdrażania.

- z tego komunikatu wynika, że sprawa nie dotyczy wyłącznie iPhone'ów 15. Problemy z przegrzewaniem się telefonów mogą dotknąć także poprzednie generacje iPhone'ów działających pod kontrolą iOS 17. O ile w przypadku tych pierwszych scenariuszy jestem w stanie je w jakiś sposób usprawiedliwić, tak sytuacje, w których to system i aplikacje powodują nadmierne przegrzewanie nie powinny mieć miejsca. Nie po to iOS 17 testowany jest przez długie miesiące przed jego oficjalną premierą, by dochodziło do problemów z działaniem sprzętu.

fot. Kamil Świtalski

Zaskakuje też, że Apple przez tydzień od premiery iPhone'a 15 i dwa tygodnie po wydaniu iOS 17 milczało i w żaden sposób nie odnosiło się do sytuacji użytkowników, którzy masowo zgłaszali problemy ze sprzętem. A to zapoczątkowało falę spekulacji i teorii odnośnie całej sytuacji. Od wadliwych egzemplarzy, po wady konstrukcyjne, źle zaprojektowany układ A17 Pro i wiele innych. Analitycy i specjaliści wskazywali, że to nie problem podzespołów, czy tytanowej ramki iPhone'a 15 Pro. I najwyraźniej mieli rację.

Gorące iPhone'y? Sprawę rozwiązać ma aktualizacja iOS 17

Apple niestety nie zdradza, które to aplikacje powodują nadmierne przegrzewanie się iPhone'ów - a szkoda, bo użytkownicy mogliby z nich zrezygnować na okres, w którym wprowadzone zostaną odpowiednie aktualizacje. Nie brakuje jednak w sieci komentarzy, że chodzi tu przede wszystkim Instagram wykonujący w tle dodatkowe zadania nadmiernie wykorzystujące zasoby telefonów działających pod kontrolą iOS 17 - bo według wszystkich oficjalnych informacji, sytuacja ta nie dotyczy wyłącznie iPhone'ów 15.

Nie da się jednak ukryć, że to właśnie na tegorocznych odsłonach skupia się cała uwaga, gdyż są testowane na masową skalę przez recenzentów, YouTuberów zajmujących się technologiami i zwykłych użytkowników, którzy w sieci dają upust swojej słusznej frustracji. Bo chyba nikt nie wyobrażał sobie sytuację, w której wydajemy kilka tysięcy złotych na sprzęt, którego nie da się trzymać w dłoniach od nadmiernego nagrzewania. Mam cichą nadzieję, że odpowiednia aktualizacja szybko ujrzy światło dzienne - zarówno od strony twórców aplikacji, jak i samego systemu iOS. Czy będzie to dopiero iOS 17.1, który otrzymał właśnie swoją pierwszą wersję beta? Wydaje mi się, że aktualizację rozwiązującą problem przegrzewania iPhone'ów otrzymamy wcześniej.