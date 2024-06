Ta funkcja to świetna wiadomość dla użytkowników Androida i Windowsa

Microsoft obecnie wdraża nową funkcję, która pozwoli na łatwe udostępnianie treści z komputera z systemem Windows 11 na urządzenie z systemem Android. Funkcja ta wymaga sparowania urządzeń za pomocą aplikacji Łącze do Windows na Androidzie oraz na PC. Aplikacja ta jest zazwyczaj używana do synchronizacji powiadomień, dostępu do aplikacji i plików oraz innych funkcji. Nowa funkcjonalność znacząco ułatwii i przyspieszy przekazywanie elementów z PC na smartfona.

W menu udostępniania pojawi się nowy skrót o nazwie "Mój Telefon". Dzięki niej użytkownicy będą mogli wysyłać pliki, linki i inne treści bezpośrednio z komputera na telefon, wybierając odpowiedni element na liście. Mimo, że w teorii wszystko zapowiada się super, to warto jednak zauważyć, że funkcja ta może nie być przydatna we wszystkich aplikacjach, z których akurat korzystacie.

Szybkie wysyłanie plików, linków i innych z Windowsa na Androida

Wiele programów w systemie Windows nadal ma własne menu udostępniania lub w ogóle nie integruje się z natywnym menu systemu Windows 11, mimo że są to nowe aplikacje, stale uaktualniane i rozwijane. Jeśli będziecie mieli więcej szczęścia lub postawicie na rozwiązania Microsoftu, gdzie menu udostępniana jest spójne, to efekty pojawienia się nowej funkcji w systemie będą widoczne od razu. Wielka szkoda, że nadal kuleje tak podstawowy element w najpopularniejszym systemie operacyjnym na świecie, niemniej jednak, wydaje się to być przydatną funkcjonalnością.

Jeszcze zanim zaczniecie szukać tej funkcji w swoich komputerach z Windows 11, warto dodać, że nie jest jeszcze jasne, kiedy ta funkcja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników. Microsoft wprowadza ją obecnie tylko dla swoich testerów w ramach programu Insider. To kolejna po wcześniej zapowiedzianej nowości, dzięki której Microsoft pozwoli na szybkie wyświetlanie i przeglądanie zawartości telefonu bezpośrednio z poziomu systemu Windows 11. Wszystko dzięki aplikacji Łącze z telefonem.