Nowa kompilacja Windows 11 w kanale Canary (26236.5000) wprowadza usprawnienia interfejsu użytkownika oraz wspomnianą funkcję Screenray. Dzięki kombinacji klawiszy Win+Shift+D użytkownicy mogą teraz korzystać z dedykowanego narzędzia do analizy obrazu bez konieczności uruchamiania pełnego środowiska Recall. Screenray umożliwi ponadto użytkownikom pracę z tekstem, linkami oraz obrazami bezpośrednio na ekranie.

Przykładowe zastosowania Screenray obejmują tłumaczenie treści w językach obcych oraz uzyskiwanie szczegółowych informacji na temat zawartości aplikacji lub stron internetowych. Będzie to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy użytkownik potrzebuje znaleźć coś "na szybko" w swoich dokumentach lub na treściach prezentowanych na ekranie poprzez Recall.

Recall otrzyma również nową stronę główną, automatycznie otwierająca się po uruchomieniu aplikacji. Zawiera ona "siatkę" ostatnich zrzutów oraz nowy typ informacji o "zrzutach" - Recall samodzielnie przydzieli im tagi / tematy. Zmiana ta ułatwi wyszukiwanie istotnych informacji bez konieczności szukania interesujących nas zrzutów. Tworzenie nowych migawek będzie odbywać się za pomocą przycisku w prawym górnym rogu aplikacji.

Jak wspomnieliśmy, Recall automatycznie dodaje tagi do zrzutów. Użytkownicy mogą również tworzyć dodatkowe tematy związane z określonymi tagami, co pozwala na szybkie odnalezienie całych zbiorów podczas bardziej zaawansowanych poszukiwań. Dołóżmy do tego sortowanie zrzutów zgodnie z zawartością określonych tagów i... otrzymujemy naprawdę ciekawe narzędzie usprawniające pracę. Tyle że przy okazji, użytkownicy mogą nie być zadowoleni z tego, że AI tak mocno wkracza w ich aktywność na komputerze. Warto jednak pamiętać o tym, że Recall nie będzie aktywny na komputerze z Copilot+ domyślnie: trzeba będzie go aktywować i — co więcej — wpisać hasło lub użyć logowania za pomocą biometrii przy tej okazji.

Użytkownicy będą mogli także wykorzystać filtry wyników wyszukiwania, które pozwolą na szybkie zawężenie poszukiwanych informacji do konkretnych programów. Po wybraniu zawartości w zrzucie, użytkownicy będą mieć możliwość zadania pytań Copilotowi, przetłumaczyć treść lub znaleźć podobną.

Aby móc korzystać z nowych funkcji Recall, użytkownicy muszą być członkami programu Windows Insider. Kompilacja Canary (26236.5000), podobnie jak i inne z tego kanału, jest najmniej stabilną udostępnianą w ramach programu Insider i z pewnością nie należy jej instalować na "produkcyjnej" maszynie. Mogą bowiem wystąpić poważne błędy, które uniemożliwią komfortową pracę z systemem. Jeżeli jednak interesuje Was to, jak będzie wyglądać praca z komputerem w środowisku wzbogaconym o Recall oraz Screenray — możecie to w całkiem prosty sposób sprawdzić.