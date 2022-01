Jak przesłać zdjęcia z telefonu na komputer? Telefony z Androidem i telefony od Apple

Zdjęcia w telefonie to dziś, nie ukrywajmy zdecydowana większość tego, co zachowujemy sobie na później. Z klasycznych aparatów korzysta coraz mniej osób, a smartfony oferują coraz lepszą jakość zdjęć. Telefony nie zastąpiły nam jedynie lustrzanek, są dziś najczęściej także albumami, na których te zdjęcia przeglądamy.

Jednak dla cyfrowej higieny warto swoje zdjęcia regularnie archiwizować, żeby nie okazało się po jakiejś awarii czy zgubieniu telefonu, przepadł nie tylko sprzęt, ale znacznie bardziej wartościowe rodzinne wspomnienia. Poniżej znajdziecie kilka niechmurowych przykładów, jak to zrobić, a na końcu omówienie, czy warto z nich, w obliczu wszechobecności chmur, korzystać.

Jak przesłać zdjęcia z telefonu z Androidem na komputer przy pomocy kabla

Najprostszą opcją na przesłanie zdjęć z telefonu z Androidem będzie połączenie go z komputerem przy pomocy kabla USB. Musimy znaleźć opcje Ustawień USB i przestawić smartfona w tryb „Przesyłanie plików”.

Urządzenie zgłosi nam się w systemie jako kolejny dysk, z którego potem możemy normalnie kopiować dane, nie tylko zdjęcia i filmy zresztą. Do kopiowania możecie użyć Windows Explorera (Windows) lub każdego innego managera plików lub możecie zaimportować zdjęcia do systemowego programu.

Jeżeli używacie macOS, możecie skorzystać z importu do systemowego programu Zdjęcia lub skopiować fotografie ręcznie, używając dedykowanego dla tego zadania programu Android File Transfer. Niektóre telefony mogą się też pokazać w Finderze jako dyski.

Jak przesłać zdjęcia z telefonu z Androidem na komputer przy pomocy karty

Dla hardcorowców możliwa jest jeszcze bardziej fotograficzna droga. jeśli wasz telefon wyposażono w slot karty pamięci, możecie przenieść na nią swoje zdjęcia, a następie skorzystać z czytnika w komputerze. Zdjęcia i filmy, podobnie jak w klasycznych aparatach, znajdziecie w folderze o nazwie DCIM.

Jak przesłać zdjęcia z telefonu z Androidem na komputer za pomocą Bluetooth

Jeżeli chcecie przetestować swoją cierpliwość, możecie też użyć do przesyłania zdjęć protokołu Bluetooth. Taki transfer będzie jednak bardzo powolny, a przy dzisiejszych, dużych plikach korzystanie z tej opcji raczej mija się z celem, chyba że mówimy o jakiejś awaryjnej wysyłce pojedynczych zdjęć na obce komputery.

Żeby taką „operację” przeprowadzić, należy włączyć Bluetooth na obu urządzeniach, w smartfonie z Androidem będzie to ikona nad powiadomieniami i sparować je z poziomu komputera. Potrzebne będzie wpisanie wygenerowanego przez smartfon kodu, autoryzującego całą operację. Następnie przesyłacie zdjęcia korzystając z funkcji „Bluetooth sharing”, którą znajdziecie w menu udostępniania plików.

Jak przesłać zdjęcia z iPhona na komputer PC

W przypadku iPhone mamy w zasadzie podobne rozwiązanie, należy jednak pamiętać, że na komputerze z Windows trzeba będzie w pierwszej kolejności zainstalować aplikację iTunes, którą znajdziecie w Microsoft Store. Bez tego iPhone będzie dla Windowsa niewidzialny.

Po jej uruchomieniu i podłączeniu iPhona, smartfon zapyta nas czy udostępniać Windows zdjęcia i filmy oraz czy można mu zaufać. Po potwierdzeniu powyższych, iPhone „zgłosi się” w Explorerze jako kolejny dysk, na którym musimy teraz znaleźć katalog DCIM. Możecie też zaimportować swoje zdjęcia i filmy do natywnej aplikacji Windowsa.

Jak przesłać zdjęcia z iPhona na komputer Mac

W przypadku gdy posiadamy Maka, sytuacja wygląda trochę inaczej, ponieważ swojego smartfona nie zobaczycie tutaj jako osobnego dysku. Jeśli podłączycie swojego smartfona po kablu (Lightning do USB) możecie zaimportować zdjęcia ręcznie do wybranego folderu za pośrednictwem aplikacji Pobieranie obrazów / Image Capture lub skorzystać z systemowej aplikacji Zdjęcia. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli używacie usługi iCloud Zdjęcia, to w opcji importu pokażą Wam się jedynie pliki fizycznie znajdujące się na waszym iPhonie.

Do przesyłania pojedynczych plików możecie użyć funkcji AirDrop, wybierając jej opcję w menu Udostępnij na iPhonie. Plik zostanie wtedy bezpośrednio przerzucony na Wasz komputer w podobny sposób jak w przypadku Bluetooth, ale znacznie szybciej.

A może jednak chmura?

Jak widzicie, da się wciąż używać bardziej klasycznych metod przegrywana zdjęć, pozostaje pytanie... czy dziś jeszcze warto zawracać sobie nimi głowę. Moim zdaniem, poza awaryjnymi sytuacjami, już nie. Nawet jeżeli nie chcemy trzymać naszych zdjęć w chmurze na stałe, znacznie prościej jest wyrobić sobie zwyczaj regularnego ich archiwizowania ich na dyski lokalne za ich pośrednictwem.

Dodajmy do tego, że karty pamięci zaczynają już dziś coraz częściej znikać ze smartfonów, a i fizyczne porty może to całkiem niedługo spotkać. Dokładnie to stanie się to wtedy, gdy na taki ruch zdecyduje się Apple, a większość konkurencji bezmyślnie to skopiuje. Od chmury nie uciekniemy, zresztą przecież dziś większość z Nas jakiejś już używa. Jeśli opłacacie pakiet Office w ramach usługi Microsoft 365 w cenie otrzymujecie solidne 1 TB. Usługi Apple czy Google również nie są dziś drogie.

Jak używać chmury doraźnie?

Używanie chmury wyłącznie do przenoszenia zdjęć problematyczne nie jest. Jeśli nie włączymy na stałe zapisu zdjęć do chmury musimy zdjęcia dostarczyć tam „ręcznie”, czyli po prostu udostępnić. Gdy pojawią się już na komputerze, co trochę możne potrwać, kopiujemy je na docelowy dysk, a na koniec kasujemy tak z chmury, jak i smartfona. Warto jednak wciąż pamiętać, że taką wyłącznie lokalną bazę również trzeba dla własnego bezpieczeństwa backupować. Można też trzymać większość zdjęci w chmurze na stałe, a tylko takie, z którymi „gdzieś tam” czulibyśmy się niekomfortowo zachowywać wyłącznie lokalnie.

Podsumowanie

Na dziś większość wymienionych tu metod wciąż działa i jeśli chmury Was z jakichś względów odrzucają, macie co najmniej kilka alternatyw. Z pewnością nie będą tak wygodne ani szybkie, ale na pewno zapewnią wyższy poziom prywatności. Rzeczą, której nie można zignorować w żadnym scenariuszu są fizyczne backupy. Jeśli będziecie je mieli, to wybór sposobu w jaki będziecie je przerzucać pomiędzy urządzeniami jest wtórna.