Jak drukować z telefonu - poradnik

Mogłoby się wydawać, że drukarki odejdą wkrótce do lamusa, a większość dokumentów będziemy przesyłać wirtualnie. Na to się jednak w najbliższym czasie nie zanosi, dlatego warto nauczyć się drukować bez użycia komputera.

Drukarka nie jest może dla wszystkich niezbędna, ale z pewnością jest bardzo przydatna w wielu sytuacjach. W swoim przypadku korzystam z niej głównie do drukowania etykiet dla kurierów czy umów o zachowaniu poufności, gdy producenci prezentują nam swoje nowości przed oficjalną premierą. Często też przydaje się gdy mamy dzieci w wielu szkolnym do drukowania przeróżnych rzeczy, szczególnie w czasach nauki hybrydowej, jakie mamy obecnie. Dlatego warto zaopatrzyć się w drukarkę i oswoić się z jej możliwościami. Dzisiaj jest to już całkiem zaawansowane urządzenie z funkcjami, które sprawiają, że nie trzeba jej nawet podłączać do komputera. Wiele drukarek jest już wyposażonych w moduł WiFi i możemy wpiąć je bezpośrednio do naszej sieci, a to stwarza szereg nowych możliwości, jak chociażby możliwość drukowania bezpośrednio ze smartfona.

Jak drukować z telefonu z systemem Android?

Podstawowym warunkiem jaki trzeba spełnić aby drukować bezprzewodowo z telefonu, jest posiadanie drukarki, którą można wpiąć do sieci. Nie musi mieć nawet modułu WiFi, wystarczy, że można ją podpiąć popularną skrętką. Mam jednak wrażenie, że łączność bezprzewodowa jest znacznie popularniejsza. Dzięki temu drukarkę możemy sobie postawić w dowolnym miejscu, a nawet schować ją w szafie. Podłączenie drukarki WiFi do sieci wygląda tak samo jak w przypadku każdego innego urządzenia. Zazwyczaj na niewielkim wyświetlaczu w menu znajdziemy opcję sieć, a dalej łączność WiFi. Teraz wystarczy znaleźć SSID swojej sieci i wpisać odpowiednie hasło. Po kilku sekundach drukarka dostanie adres IP i będzie gotowa do pracy.

Jeszcze jakiś czas temu aby drukować z Androida można było wykorzystać platformę Google Cloud Print, ale kilka miesięcy temu przestała ona działać. Było to całkiem ciekawe rozwiązanie, które dawało spore możliwości drukowania praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Nie jest ono nam jednak niezbędne. Obecne telefony z systemem Android posiadają uniwersalną usługę drukowania, która nie wymaga nawet instalacji sterowników. Zazwyczaj znajdziecie ją w ustawieniach WiFi albo Bluetooth. Wystarczy tam wejść i ją aktywować, a następnie dodać nową drukarkę. Jeśli jesteście podpięci do tej samej sieci WiFi to po kilku sekundach drukarka pojawi się na liście dostępnych urządzeń. Potem wystarczy już postępować wedle instrukcji na ekranie.

Gdyby zdarzyło się, że drukarki nie będzie na liście to zawsze można podać ręcznie jej adres IP, który możecie odczytać w ustawieniach sieciowych samej drukarki. Warto się też upewnić czy drukarka jest włączona i podłączona do prądu. I to w zasadzie wszystko. Teraz gdy tylko będziecie chcieli coś wydrukować ze smartfona to wystarczy poszukać opcji "Drukuj" w danej aplikacji i wybrać odpowiednią drukarkę. Nic skomplikowanego.

Jak drukować z telefonu z iOS?

W przypadku systemu iOS jest pod pewnym względem nawet prościej. Tutaj mamy usługę Apple AirPrint, która automatycznie wykrywa podłączone do sieci drukarki z nią kompatybilne. Nie trzeba nawet niczego konfigurować, wystarczy rozpocząć proces drukowania i drukarka podłączona do tej samej sieci co nasze urządzenie pojawi się w ustawieniach. Teraz wybieramy tylko liczbę kopii danego dokumentu jakie chcemy wydrukować i to wszystko. Problem pojawi się gdy nasza drukarka nie jest kompatybilna z AirPrint. Nie jest to częsta sytuacja ale możliwa. Wtedy trzeba posłużyć się dedykowaną aplikacją dla drukarki np. Epson iPrint czy Brother iPrint&Scan, które znajdziecie w App Store. Można skorzystać też z uniwersalnego rozwiązanie jak np. Presto. Te aplikacje działają jak swego rodzaju sterowniki, a przy okazji dają też dodatkowe możliwości, jak np. podgląd stanu drukarki czy możliwość skanowania dla urządzeń wielofunkcyjnych.

Jak drukować z telefonu na drukarce bez WiFi?

Jeśli macie starszą drukarkę bez modułu sieciowego to sytuacja jest nieco trudniejsza ale nie beznadziejna. Przynajmniej w przypadku telefonów z Androidem. Trzeba zaopatrzyć się w przejściówkę z miniUSB/USB typu C na gniazdo USB typu A i podłączyć drukarkę do smartfona przewodem USB. Reszta wygląda podobnie jak przy drukowaniu po WiFi, z tą tylko różnicą, że prawdopodobnie nie zadziała uniwersalny sterownik. Wtedy trzeba ratować się dodatkową aplikacją, najlepiej dedykowaną naszej drukarce, a takich w sklepie Google Play nie brakuje. Później sam proces drukowania niczym nie różni się od tego po sieci. Trzeba tylko pamiętać aby połączyć telefon z drukarką. W sytuacjach awaryjnych może to być przydatne rozwiązanie.

Czy do drukowania z telefonu niezbędne są dodatkowe aplikacje?

Tak jak już wspominałem, dodatkowe aplikacje zazwyczaj nie są potrzebne. Zarówno Android jak i iOS posiadają uniwersalną usługę, która potrafi dogadać się z większością drukarek na rynku. Gdyby były jakieś problemy albo potrzebowalibyście dodatkowych możliwości, jak np. skanowanie to wtedy dodatkowa aplikacja od producenta drukarki może być przydatna. Praktycznie każda licząca się na tym rynku firma ma swoją aplikację w sklepach Google Play i Apple App Store. Wystarczy poszukać po nazwie drukarki. Obsługa tych aplikacji i samego drukowania niczym nie różni się od drukowania przez komputer, dlatego nie powinniście się bać drukować ze smartfona.