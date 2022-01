Jak pobrać film z Facebooka na komputer i telefon

Od kiedy na Facebooku pojawiły się filmy, wiele osób potrzebuje pobrać je na swój komputer. Pobrać z film z Fb można w przeglądarce, na telefonie z Androidem oraz za pomocą aplikacji. W związku z pojawieniem się opcji dodawania multimediów do komentarzy, dopytujecie, jak pobrać film z komentarza, a także w jaki sposób można pobrać film z Fb z prywatnej wiadomości. Jako, że często zależy Wam na jakości, warto zastanowić się, czy nie lepiej pobrać film w HD.

Jak pobrać film z Facebooka na komputer z Windowsem?

Istnieje wiele sposobów na pobranie filmu z Facebooka na komputer. Najprostszym rozwiązaniem jest znalezienie serwisu lub strony, na której można wkleić link lub przenieść adres (metodą drag & drop) w odpowiednie pole na stronie. Trzeba być gotowym na to, że podawane przez nas metody mogą być po pewnym czasie nieaktualne, ponieważ strony z opcją pobierania filmów z Facebooka i innych serwisów potrafią znikać. Dostępnymi w momencie powstawania tego tekstu stronami były:

Na każdej z nich należy wkleić link do wideo z Facebooka i następnie kliknąć na "Pobierz", "Download" lub "Ściągnij". Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z wtyczki do przeglądarki "Pobierz filmy z Facebooka" dla Chrome (a także Opery i Edge). Najpewniejszym rozwiązaniem jest aplikacja dla Windows o nazwie 4K Video Downloader, którą należy aktualizować regularnie, by móc swobodnie pobierać filmy z Facebooka. Wystarczy wkleić link w główne pole na adres i wybrać jakość klipu oraz miejsce docelowe.

Jak pobrać film z Facebooka na komputer Mac?

W przypadku komputerów Mac sytuacja jest analogiczna, jak na komputerach z Windowsem. W oknie przeglądarki możemy skorzystać z dowolnej strony internetowej pozwalającej pobierać filmy z Fb. Możecie skorzystać z listy powyżej, czyli stron, które podałem w akapicie jak pobrać film z Facebooka na komputer z Windowsem, ale poniżej umieszczam nowe adresy stron, z których możecie skorzystać.

Aplikacja 4K Video Downloader jest również dostępna na macOS, więc bez większego problemu skorzystacie z niej w ten sam sposób. Po pobraniu aplikacji instalujemy ją i wklejamy link w główne pole na adres. Po przetworzeniu linku wybieramy jakość materiału (ewentualnie zamieniamy na sam plik audio) i zapisujemy we wskazanej lokalizacji. W przypadku wtyczek do przeglądarek sytuacja jest równie prosta, ponieważ rozszerzenia działają na tej samej zasadzie, jak na Windows, więc wystarczy dodać je do przeglądarki. Oprócz "Pobierz filmy z Facebooka", możecie skorzystać z "Video Downloader Pro".

Jak pobrać film z Facebooka na telefon z systemem Android?

Na ekranie smartfona o wiele łatwiej jest skorzystać z dedykowanych aplikacji, aniżeli stron internetowych, aczkolwiek jeżeli nie macie ochoty instalować dodatkowego oprogramowania, to możecie w przeglądarce odwiedzić podane powyżej strony i spróbować nawigować na nich, by pobrać film. Zasady obowiązują dokładnie te same - wklejamy link, klikamy w przycisk "Pobierz" lub jego odpowiednik i wskazujemy miejsce, gdzie zapiszemy wideo (czasem przeglądarki mają ustawione domyślne miejsce do zapisu plików, odwiedźcie ustawienia, by to sprawdzić). Alternatywą jest skorzystanie z aplikacji. 4K Downloader Video jest oferowany również na Androida, a jego najnowszą wersję pobierzecie prosto ze strony producenta (plik APK).

Jak pobrać film z Facebooka na iPhone'a?

Po dodaniu do systemu iOS obsługi dość klasycznego systemu plików oraz aplikacji Pliki, w pamięci iPhone'a można zapisywać dowolne dane pobierane z Sieci. Dzięki temu bez przeszkód skorzystacie z dowolnej strony do pobierania filmów z Facebooka. Sama procedura wygląda tak samo, więc należy ją wykonać krok po kroku w ten sam sposób, nie są potrzebne żadne dodatkowe instrukcje: wklejamy link, klikamy na "Download" (lub jego odpowoednik) i zapisujemy plik w podanej lokalizacji.