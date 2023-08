Jak przekonać do siebie twórców gier? Epic Games ma na to sposób

100 procent zysku przez pół roku. Tak Epic Games kusi twórców gier do wydawania ich produkcji na wyłączność w Epic Games Store. Co oferuje program "Na dobry początek"?

Nie da się ukryć, że najpopularniejszą platformą sprzedażową do gier jest Steam, ale konkurencja ma się całkiem dobrze. Na początku marca tego roku Epic Games poinformowało, że ze sklepu Epic Games Store korzysta ponad 230 milionów użytkowników, co oznacza, że od 2021 roku przybyło 36 mln osób. Łącznie w Epic założono 723 mln kont międzyplatformowych. W samym tylko ubiegłym roku maksymalna liczba użytkowników aktywnych jednego dnia wyniosła 34,3 mln, a maksymalna liczba użytkowników aktywnych w danym miesiącu - 68 mln, o też jest pobitym rekordem z 2021 r., wynoszącym 62 mln osób.W 2022 r. na platformie Epic Games Store udostępniono 626 nowych gier na PC, poszerzając bibliotekę do 1548 tytułów (nie wliczając w to dodatków i DLC). Wliczając tytuły własne Epic, gracze wydali w 2022 r. na gry 820 mln dolarów.

Epic Games Store od samego początku podchodzi do tematu dzielenia się zyskami z twórcami. Chodzi tu oczywiście o tzw. prowizję, którą producenci gier sprzedawanych na platformie muszą zapłacić Epic Games. Firma chwali się, że ma konkurencyjne warunki oferując podział 88/12. 88 procent ze sprzedaży trafia bezpośrednio do twórcy, 12 procent trafia na konta Epic Games. Dla porównania - najpopularniejsza platforma, Steam, wciąż pobiera od studiów 30 procent. Podobny "cennik" stosuje Sony w swoim sklepie PlayStation Store, Microsoft w Microsoft Store i Nintendo w eShop.

"Na dobry początek" - Epic Games przedstawia preferencyjne warunki dla twórców gier

By zachęcić kolejnych twórców gier, Epic Games wprowadza specjalny program w ramach którego twórcy gier udostępniających swoje produkcje w sklepie Epic Game Store mogą liczyć na preferencyjne warunki. "Na dobry początek" umożliwia uczestnikom podniesienie zysków netto z wydatków użytkowników na wybrane produkty z 88% do pełnych 100% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy obecności w Epic Games Store. Po tym sześciomiesięcznym okresie, uczestnicy będą nadal czerpać korzyści z ustalonego przez Epic podziału przychodów w stosunku 88% dla nich i 12% dla platformy. Gry udostępniane w Epic Games Store w remach programu "Na dobry początek" będą wyróżniane dzięki specjalnym odznakom, wyróżnieniom na stronie głównej i w ramach dedykowanych kolekcji. Co więcej, gry zostaną wyróżnione podczas akcji promocyjnych sklepu, takich jak wyprzedaże, eventy oraz artykuły redakcyjne.

Epic Games zapewnia, ze program da twórcom gier o różnym doświadczeniu możliwość dotarcia do globalnej społeczności już od momentu premiery. Jednak warto zaznaczyć, że program ten to tylko część procesu wydawania gry, a nie jego zakończenie. Aby program mógł działać z pełną skutecznością, twórcy muszą aktywnie i regularnie promować swoje produkty wśród docelowych graczy. Program w Epic „Na dobry początek” jest dostępny dla deweloperów i wydawców w Epic Games Store, których nowe gry pojawią się na rynku 16 października 2023 roku lub później.

Jest tylko jeden haczyk. Z programu mogą skorzystać tylko twórcy gier i aplikacji, które nie zostały poprzednio wydane w innym zewnętrznym sklepie na PC. Nie mogły być udostępnianie w ramach usług subskrypcyjnych innych sklepów oferujących tego typu rozwiązania na PC. Dodatkowo, aplikacje objęte istniejącą umową na wyłączność z Epic Games Store również nie kwalifikują się do programu. Wszystkie informacje związane z programem dostępne są na stronach Epic Games.