Alan Wake 2 czaruje klimatem na najnowszym zwiastunie. Premiera w październiku!

Alan Wake 2 to jedna z tych gier, które mają ogromny potencjał okazać się hitem nadchodzącej jesieni. Idealna, mroczna, atmosfera w połączeniu z dobrym tempem opowiadania historii ma szansę być idealnym dopełnieniem długich, jesiennych, wieczorów. W kwestii opowieści i narracji... myślę, że możemy być spokojni. Remedy przez lata udowodnili już, że w opowiadaniu historii są mistrzami. Mimo wszystko wielu fanów ich twórczości zasmuciło się ostatnim przeniesieniem premiery gry. Nie jest to jakaś spektakularnie wielka obsuwa, ale zamiast 17 października — gra trafi w nasze ręce dziesięć dni później. Powód? Za dużo solidnych premier — w październiku w nasze ręce trafią m.in. Lords of the Fallen, Marvel’s Spider-Man 2 i Super Mario Bros. Żaden z tych tytułów nie zapowiada się jednak TAK klimatycznie, jak Alan Wake 2.

Szereg rytualnych morderstw zagraża Bright Falls, małomiasteczkowej społeczności otoczonej dziką przyrodą Wybrzeża Północno-Zachodniego. Saga Anderson, wybitna agentka FBI z renomą osoby rozwiązującej niemożliwe sprawy, przybywa, by zbadać okoliczności serii zabójstw. Sprawa Anderson zmienia się w koszmar, gdy agentka odkrywa strony opowieści grozy, która zaczyna ziszczać się na jej oczach. Alan Wake, zagubiony pisarz uwięziony w koszmarze wykraczającym poza granice naszego świata, tworzy mroczną opowieść, usiłując ukształtować otaczającą go rzeczywistość i wyrwać się ze swojego więzienia. Wbrew czającej się grozie Wake stara się zachować zdrowy rozsądek i pokonać diabła w jego własnej grze. Anderson i Wake to dwójka bohaterów podejmujących dwie desperackie podróże w obrębie dwóch różnych rzeczywistości, zespolona w sposób, którego żadne z nich nie jest w stanie zrozumieć: ich decyzje odzwierciedlają się wzajemnie i wpływają na otaczające ich światy.

Alan Wake 2 na najnowszym zwiastunie z Gamescom 2023

Wygląda czarująco, nie pozostaje nam zatem nic innego jak tylko wypatrywać gry w sklepach... tych cyfrowych, bo ostatecznie gra ma nie doczekać się wydania fizycznego.