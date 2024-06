Jak poprawnie ustawić głośniki do komputera? Czy znałeś te zasady?

Chyba każdy z nas od czasu do czasu wykorzystuje komputer do słuchania muzyki. Ta część z nas, która ma laptopy, najprawdopodobniej wykorzystuje do tego słuchawki bądź ustawione gdzieś w pomieszczeniu głośniki Bluetooth, bo głośniki laptopowe, pomimo lat rozwoju, w dużej mierze nadają się wciąż praktycznie tylko do odtwarzania powiadomień.

Jeżeli jednak mamy komputer stacjonarny, jest duża szansa, że na naszym biurku stoi para głośników stereo. Tutaj rozwiązania są różnie. Niektórzy w tym celu składają system z zewnętrznym wzmacniaczem i wysokiej klasy głośnikami (bądź monitorami), a niektórzy używają pary głośników aktywnych (z wbudowanym wzmacniaczem).

Bez względu jednak na to, jaką konfigurację wybierzemy, staniemy przed tym samym problemem, czyli: "jak ułożyć nasze głośniki na biurku". Oczywiście, można je po prostu postawić gdziekolwiek, ale w tym wypadku, jeżeli czytacie ten wpis, to prawdopodobnie domyślacie się, że to, jak ustawimy nasz sprzęt ma znaczenie nie tylko wizualne czy estetyczne, ale przede wszystkim - wpływa na jego brzmienie.

Jak poprawnie ustawić głośniki do komputera?

Wielokrotnie spotkałem się już z tym, że ktoś po zrobieniu własnego setupu chwalił się swoim biurkiem, w tym bardzo drogimi głośnikami, tylko po to, by ustawić je w sposób, w który tracą one większość swoich zalet, a na pewno - nie grają na maksimum swoich możliwości.

Oczywiście, zasad odnośnie ustawiania głośników (w szczególności - monitorów studyjnych) jest cała masa i w sumie, jeżeli chcielibyśmy ustawić je poprawnie, to należałoby to robić z linijką w ręku. Jeżeli natomiast czytasz ten wpis, jest duża szansa, że chcesz po prostu poprawić ustawienie swojego sprzętu tak, żeby grał on lepiej. Dlatego tutaj pokażę 3 główne czynniki, które wpływają na brzmienie i dzięki którym łatwo poprawimy ustawienie komputerowych głośników.

Po pierwsze - ułożenie. Nazbyt często widzi się zestawy, w których głośniki są ułożone równolegle do monitora, ponieważ tak jest estetyczniej i dzięki temu można uzyskać pożądany minimalistyczny wygląd. Tymczasem przy takiej odległości, w jakiej siedzimy od nich na co dzień, nie ma szans, aby w ten sposób została stworzona poprawna scena stereo. Liczy się też to, jak szeroko ustawione są same głośniki. Jeżeli weźmiemy nasz fotel za punkt centralny, to kąt pomiędzy jednym a drugim głośnikiem powinien wynosić około 60 stopni.

Drugą rzeczą jest wysokość samych głośników. Pod żadnym pozorem nie powinny one być po prostu postawione na biurku, ponieważ wtedy duża część dźwięku odbija się od jego powierzchni wpływając na brzmienie. Optymalne ustawienie uzyskujemy wtedy, gdy twittery znajdują się na wysokości uszu. Alternatywnie, możemy przymocować głośniki do ściany nieco wyżej i skierować je minimalnie w dół, co ma pomóc minimalizować efekt odbicia od podłogi.

A właśnie - odbicia. Te również pełnią ważną rolę. Powinniśmy unikać ustawiania głośników w kątach, ponieważ to powoduje znaczne zwiększenie głośności w dolnych rejestrach, jednak wiadomo, że nie zawsze mamy wpływ na to, gdzie stoi nasze biurko. Nie powinniśmy jednak pod żadnym pozorem przysuwać głośników do ściany, ani tym bardziej sprawiać, żeby ich tył stykał się z powierzchnią. Optymalna przestrzeń od ściany wynosi od 5 do ok. 60 cm.

Jak więc widać, nie trzeba wcale dużo, żeby dźwięk z głośników uległ zauważalnej poprawie. W tym wypadku zdecydowanie nie warto stawiać stylu czy estetyki ponad funkcjonalność. Szkoda bowiem pieniędzy na drogi zestaw, jeżeli ten miałby nie grać na maksimum swoich możliwości.