Osobną kwestią jest funkcjonalność – bo sporo urządzeń które wyglądają jak smartwatche, tak naprawdę jest opaskami – mają ograniczoną funkcjonalność i działają na zamkniętym systemie, bez możliwości odpisywania na SMS-y, dogrywania aplikacji czy płatności zbliżeniowych, nie zawsze też z możliwością rozmowy.

Choć nie można nie zauważyć, że producenci opasek starają się nadrobić te braki – np. Xiaomi w modelu Mi Band 6 NFC umożliwia płatności dzięki współpracy Xiaomi Pay z fintechami Curve czy Zen.

Są również urządzenia stojące w rozkroku pomiędzy opaską a smartwatchem. To np. zegarki Huawei, które od niedawna mają możliwość pobierania aplikacji ze sklepu czy pełnej odpowiedzi na SMS-y. Ale nie dotyczy to wszystkich urządzeń tego producenta a tylko wybranych modeli. Jest także zamieszanie z oprogramowaniem, Huawei chwalił się stworzonym systemem Harmony OS, który nawet zagościł np. na modelu Huawei Watch 3 Pro, ale na urządzeniach które pojawiły się na rynku później, Harmony OS już nie ma.

Jeszcze inną sprawą są urządzenia stricte sportowe firm takich jak Garmin czy Fitbit, które pracują na własnych systemach, ale obsługują płatności zbliżeniowe. One główny nacisk kładą na monitorowanie zdrowia i wydolności naszego organizmu. Płatności są bardzo przyjemnym i wygodnym, ale jednak dodatkiem.

Jak połączyć smartwatch z telefonem – najpopularniejsze modele smartwachy

Na potrzeby tego tekstu zajmiemy się dwoma systemami, które są dla siebie konkurencją. To Wear OS dla urządzeń z systemem Android oraz Apple Watch z IOS.

Przez lata Wear OS był systemem dość zaniedbanym i mało kto się nim interesował, smartwatche z nim miały m.in. Polar, Fossil czy egzotyczny TicWatch. W zeszłym roku Google nawiązał jednak współpracę z Samsungiem, który przeszedł w swoich urządzeniach z systemu Tizen na Wear OS. To spowodowało większe zainteresowanie nie tylko innych producentów, ale wydaje się też że samego Google, który zapowiedział kolejną, bardziej dopracowaną odsłonę systemu.

Do najpopularniejszych smartwatchy z systemem Wear OS możemy zaliczyć:

Galaxy Watch4 Classic 42mm

Galaxy Watch4 40mm

Galaxy Watch4 Classic 46mm

Galaxy Watch4 44mm

TicWatch Pro 3 Ultra

TicWatch Pro S 2021

Ticwatch E3

Smartwatche z systemem IOS:

Apple Watch seria 7 i starsze

Apple Watch SE

Jak połączyć smartwatch z Androidem z telefonem z system Android

Połączenie smartwatcha z systemem Android z telefonem pracującym na tym samym systemie jest dość proste.

Przed rozpoczęciem wszystkich czynności trzeba jednak najpierw sprawdzić, czy smartwatch i smartfon są naładowane. Jeśli nie, bądź energii jest niewiele, lepiej urządzenia podładować. Trzeba również włączyć Bluetooth w telefonie.

Następnie ze sklepu Play pobieramy na telefon aplikację Wear OS. Od razu, jeśli jej nie mamy, można też pobrać Google Fit do monitorowania naszej aktywności.

Teraz włączamy zegarek i przeprowadzamy podstawową konfigurację – wybieramy język i akceptujemy regulamin. Gdy smartwatch będzie już gotowy do parowania, przechodzimy do telefonu. Uruchamiamy Wear OS i wybieramy opcję „rozpcznij konfirurację”. Akceptujemy wszystkie warunki i łączymy się z zegarkiem. Klikamy w jego nazwę, gdy zobaczymy ją na ekranie smartfona.

W tym momencie na obu ekranach pojawią się kody. Jeśli są identyczne, klikamy przycisk „Sparuj” na wyświetlaczu telefonu. Konfiguracja może potrwać kilka minut – w tym czasie urządzenia będą testować połączenie. Komunikat poinformuje nas o zakończeniu parowania.

Teraz można zająć się dalszymi krokami czyli nadawaniem uprawnień poszczególnym aplikacjom monitorującym nasze zdrowie, wyborem tarczy, podłączeniem karty płatniczej czy ustawieniem kolejnych ekranów.

Jeśli coś pójdzie nie tak, np. zobaczymy komunikat że sparowanie jest niemożliwe albo że nie zakończyło się sukcesem, najlepiej będzie zrestartować zegarek i spróbować jeszcze raz. Można również zajrzeć do instrukcji obsługi przygotowanej przez producenta zegarka.

Łączenie smartwatch z Androidem z telefonem iPhone

Użytkownicy iPhonów najczęściej korzystają z Apple Watch. Ale nie znaczy to, że nie można podłączyć do niego smartwatcha z Androidem.

Smartwatche oparte na Androidzie mogą współpracować z iPhone’ami dzięki odpowiedniej wersji aplikacji Wear OS. Oprogramowanie jest dostępne na platformie App Store, skąd należy je pobrać na iPhona przed rozpoczęciem konfiguracji.

Dalej procedura wygląda podobnie jak w przypadku łączenia zegarka ze smart fonem z systemem Android. Trzeba uruchomić zegarek oraz funkcji Bluetooth w telefonie. Przez proces parowania przeprowadzą nas wskazówki wyświetlane na ekranach obu urządzeń.

Łączenie smartwatcha Apple z telefonem od Apple

Połączenie smartwatcha od Apple z iPhonem jest banalne. Kompatybilność wynika nie tylko z oprogramowania, ale też tych samych rozwiązań technologicznych stosowanych przez producenta obydwu urządzeń. A to wpływa na bardzo duże uproszczenie całego procesu.

Najpierw musimy upewnić się, czy iPhone jest podłączony do WiFi i ma włączony Bloetooth. Potem trzeba włączyć Apple Watch. Pierwsze uruchomienie może potrwać dośc długo – nawet kilka minut. Musimy zaczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się logo Apple.

Następnie zbliżamy do siebie oba urządzenia. Apple Watch oraz iPhone automatycznie nawiążą połączenie. Na wyświetlaczu tego drugiego pojawi się zaproszenie do konfiguracji zegarka.

Co jeśli telefon go nie wykrywa? Zdarza się to niezmiernie rzadko, ale teoretycznie jest możliwe. Wtedy w iPhone należy wejść w aplikację Watch, przejść do „Wszystkie zegarki” i wybrać opcję połączenia z nowym urządzeniem. Po chwili na ekranie powinien pojawić się ten sam komunikat – dalej należy już postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

Następnie trzeba uruchomić aparat w telefonie i skierować obiektyw w centralny punkt tarczy smartwatcha. Po chwili na wyświetlaczu pojawi się komunikat o sparowaniu.

Jeżeli z jakiegoś powodu ta metoda nie zadziała, trzeba kliknąć ikonę „I” w prawym dolnym rogu tarczy – w ten sposób wywołamy ręczne połączenie. Dalej musimy postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami.

Po sparowaniu zegarka z telefonem możemy rozpocząć konfigurację odpowiednich funkcji. Jeżeli nowy Apple Watch ma zastąpić starszy, iOS zapewnia możliwość odtworzenia wszystkich ustawień z backupu.

Łączenie smartwatcha Apple z telefonem z Androidem

Najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle ma to sens. Sam producent odradza sparowanie zegarka ze smartfonem innym niż iPhone, a pomiędzy Apple Watch a smartfonem z Androidem nie będziemy mieli pełnej kompatybilności a funkcjonalność zegarka będzie mocno ograniczona.

Dodatkowym utrudnieniem jest to, że do konfiguracji będziemy potrzebować również iPhona. Żeby sparować urządzenia musimy:

połączyć Apple Watch’a z iPhonem;

wyłączyć iPhone’a oraz zegarek;

wyciągnąć z iPhona kartę SIM i przełożyć ją do smartfona z Androidem;

włączyć telefon i Apple Watch. Połączenie między urządzeniami powinno pokazać się automatycznie.

Takie połączenie ma jednak sporo wad. To m.in. szybkie wyczerpywanie się baterii, strata niektórych funkcjonalności zegarka oraz problem z zapisywaniem i przenoszeniem danych.