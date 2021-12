Najwyraźniej posiadacze kilku starszych modeli iPhone'a będą musieli pogodzić się z końcem wsparcia i brakiem aktualizacji iOS-a do najnowszej wersji. Z drugiej strony, Apple dbało o nich naprawdę bardzo długo.

Które iPhone'y nie dostaną iOS 16?

Kwestia aktualizacji to jedna z najbardziej drażliwych spraw, ponieważ nie wszyscy byli zadowoleni z tego, co Apple przygotowywało dla starszych modeli. Dodatkowo, pojawiały się wzmianki, że firma celowo spowalnia działanie starszych iPhone'ów pracujących pod kontrolą nowego iOS-a, by wymusić na użytkowniku zmianę urządzenia.

Gdy jednak porównamy okresy wsparcia telefonów z różnymi systemami, to Apple i iOS są w czołówce, bo wśród nadal aktualizowanych modeli znajdował się iPhone 6s (Plus) z 2015 roku, a więc sześcioletnie urządzenie. Oprócz niego, Apple wspierało także iPhone'a SE z 2016 roku, który pomimo wyglądu zapożyczonego z 5s-a posiadał komponenty z modelu 6s. Wygląda na to, że iOS 16 może nie zostać dla nich udostępniony - donosi iphonesoft.fr (via idownloadblog).

Poprzednie wersje iOS-a nie wnosiły rewolucji na miarę tych z iOS 7 czy iOS 8, gdy wdrażano zupełnie nowy wygląd czy systemowy panel udostępniania, ale kolejne iteracje wprowadzały pewne nowinki i zmiany, które często znacząco ułatwiały korzystanie z iPhone'a. Nie mogę przestać wspominać iOS 14 i nowego minimalistycznego powiadomienia o przychodzącym połączeniu - do tej pory zawsze zajmowało pełen ekran, niezależnie od tego, czy używaliśmy wcześniej smartfona czy nie. Było to bardzo irytujące, ponieważ podczas odpisywania na wiadomość albo szukania informacji nagle nam przerywano i by kontynuować poprzednią czynność należało odrzucić połączenie.

Nie będę ukrywał, że nowości z aktualizacji iOS 12-15 zlewają się trochę w całość - niektóre z nich posiadały znaczące usprawnienia dla systemowych aplikacji, ale dziś trudno je od siebie odseparować, bo niektóre z nowości zastępowano później innymi. W efekcie iOS został jednak dopracowany pod wieloma względami i choć wciąż można wiele wytknąć tej platformie, to w aktualnej formie wypada całkiem korzystnie.

Które iPady nie dostaną iPadOS 16?

Bez wątpienia jednak za każdym razem dużym zaskoczeniem było przedłużanie żywotności starszych urządzeń, jak wspomniane iPhone'y, ale także iPady. Do nich zaliczają się iPad mini 4. generacji, iPad 5. generacji oraz iPady Pro z 2015 roku oraz iPad Air 2. generacji. Według najnowszych, choć wciąż nieoficjalnych informacji, właśnie te smartfony i tablety Apple mają nie otrzymać aktualizacji do iOS/iPadOS 16. Oznaczałoby to, że najstarszym wspieranym przez te wersje systemów procesorem będzie A10.

Warto jednak dodać, że zakończenie wsparcia z nowymi aktualizacjami nie oznacza całkowitego porzucenia urządzeń, bo Apple wielokrotnie zdarzało się przygotowywać poprawki dla znacznie starszych wersji iOS-a oraz iPhone'ów, jeśli było to wymagane i pojawiały się poważne zagrożenia bezpieczeństwa (danych) użytkowników.

Czekamy na oficjalne potwierdzenie przez Apple

Na oficjalną informację musimy jednak jeszcze zaczekać. WWDC będzie odbywać się w okolicach czerwca przyszłego roku - to wtedy Apple prezentuje kolejne odsłony swoich systemów operacyjnych, dlatego czeka nas kilka miesięcy bez oficjalnego potwierdzenia tego doniesienia. Mimo wszystko, nikt nie powinien być zaskoczony takimi wieściami, ponieważ wsparcie dla starszych urządzeń mogło w pewnym stopniu wstrzymywać rozwój niektórych aspektów systemu (nawet jeśli wycinało się pewne nowości dla wybranych urządzeń). Apple pragnie wykonać krok naprzód, ale robi to naprawdę późno i jestem bardzo ciekaw, czy obecne modele również będą mogły pochwalić się tak długim czasem wsparcia ze strony aktualizacji.