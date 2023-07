Nie musisz kupować nowego pada! Podpowiadamy jak podłączyć DualShock 4 do komputera

Podłączanie pada PS4 do PC? Oczywiście! Czy wiesz, że możesz cieszyć się grami na komputerze PC, używając kontrolera DualShock 4? Sprawdź nasz poradnik krok po kroku i odkryj, jak skonfigurować DualShock 4 na PC.

Jak podłączyć pada PS4 do PC? DualShock 4 na PC

Konsola PlayStation 4 od Sony zdobyła ogromną popularność na rynku gier wideo. Mimo upływu lat, kontroler DualShock 4 wciąż daje radę. Co ciekawe, nie jest on zarezerwowany wyłącznie do pracy z PlayStation. Istnieje możliwość podłączenia pada od PS4 do komputera. W tym artykule przedstawimy Ci krok po kroku, jak dokonać tego mezaliansu i skonfigurować kontroler DualShock 4 na PC.

DualShock 4, kontroler dla PlayStation 4, jest nie tylko idealnie dostosowany do grania na konsoli, ale również znakomicie sprawdza się jako pad do gier na PC. Dzięki swojej ergonomicznej konstrukcji, precyzyjnym analogowym drążkom, czułemu układowi przycisków i wbudowanemu głośnikowi, DualShock 4 zaskarbił sobie uznanie graczy.

DualShock 4 i PC to idealne połączenie

Podłączenie pada PS4 do komputera PC otwiera zupełnie nowe możliwości dla graczy. Niezależnie od tego, czy jesteś zwolennikiem strzelanek, przygodowych gier akcji czy wyścigów samochodowych, wykorzystanie kontrolera PS4 z komputerem PC zapewni Ci większą swobodę działania i komfort podczas spędzania wolnego czasu. Możesz wykorzystać pełen potencjał kontrolera, a jednocześnie cieszyć się grafiką i możliwościami, jakie oferuje Twój (mniej lub bardziej) wypasiony pecet.

W tym artykule pokażemy Ci krok po kroku, jak podłączyć i skonfigurować DualShock 4 na PC. Nieważne, czy preferujesz przewodowe czy bezprzewodowe połączenie. Za chwilę dowiesz się, jak w prosty sposób skonfigurować kontroler PS4 i cieszyć się grami na PC. Przygotuj się na w pełni spersonalizowane doświadczenie gamingowe, które połączy siłę klasycznego pada od PS4 z możliwościami komputera PC.

Podłączanie pada PS4 do PC: Poradnik krok po kroku

Istnieją dwie główne metody podłączenia pada PS4 do komputera PC. Pierwsza z nich to użycie kabla USB. Będziesz potrzebował kabla USB-Micro USB, który zazwyczaj jest dostarczany w zestawie z kontrolerem PS4. Druga metoda to użycie adaptera Bluetooth, który umożliwi bezprzewodowe połączenie kontrolera z komputerem PC.

Podłączenie pada PS4 do PC przez USB

Podłączanie kontrolera PS4 do komputera PC za pomocą kabla USB jest prostym procesem. Zanim jednak wepniesz odpowiednie wtyki, musisz zainstalować program DS4 Windows. To on umożliwi sparowanie urządzeń i automatycznie pobierze niezbędne sterowniki. Później wytarczy już tylko uruchomić DS4 Windows i skonfigurować kontroler w sekcji "Controllers".

Podłączenie pada PS4 do PC przez Bluetooth

Jeśli chcesz korzystać z pada PS4 na PC bez kabla, możesz podłączyć go za pomocą adaptera Bluetooth lub wykorzystać wbudowany moduł Bluetooth w komputerze. Procedura jest tu równie prosta, jak w przypadku korzystania z przewodu. Najpierw musisz włączyć tryb parowania na kontrolerze PS4. W tym celu przytrzymal jednocześnie przyciski "Share" oraz "PlayStation", aż dioda zacznie mrugać na niebiesko. Na komputerze musisz teraz znaleźć urządzenie na liście. Dodaj "wireless controller" i w razie potrzeby wpisz kod "0000". Uruchom program DS4 i skonfiguruj pada wg. potrzeb.

Konfiguracja kontrolera w grach na PC

Po pomyślnym podłączeniu kontrolera PS4 do komputera PC, musisz jeszcze skonfigurować go w wybranych grach na PC. Różne tytuły mogą mieć nieco inny sposób konfiguracji. Warto więc dostosować przyciski do swoich potrzeb. Warto też dodać, że użytkownicy gier dystrybuowanych przez Steam, będą mieli dodatkowo ułatwione zadanie. Konfiguracja pada przez tę platformę nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Wszystko można ustawić z poziomu "Ustawień" w Steam (w tym poziom wibracji lub czułość touchpada).

Podłączenie pada PS4 do komputera pozwoli Ci cieszyć się grami na PC z ulubionym kontrolerem. Bez względu na to, czy użyjesz kabla USB czy adaptera Bluetooth, zabawa będzie tak samo satysfakcjonująca. Mamy nadzieję, że nasze instrukcje pomogą Ci szybko skonfigurować DualShock 4 na PC.