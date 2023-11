"Halo, słychać mnie?" – Co zrobić, gdy mikrofon jest ustawiony za cicho

Mikrofon to jedno z kluczowych urządzeń umożliwiających komunikację online za pomocą różnych platform, takich jak Zoom, Skype, Slack, FaceTime lub Teams. Jednak czasami, mimo że mówimy do mikrofonu, nasz głos wydaje się zbyt cichy lub w ogóle nie jest słyszalny dla innych. Dlaczego tak się dzieje i co zrobić, aby poprawić jakość dźwięku? Podpowiadamy.