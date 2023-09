Szukasz dobrej kamery sportowej? Oto modele, na które warto zwrócić uwagę

Niezapomniane chwile, niepowtarzalne ujęcia. Przed Wami przegląd najciekawszych kamer sportowych dostępnych obecnie na rynku. Kompaktowe wymiary, zwolnione tempo, stabilizacja obrazu, wytrzymałość i odporność na pracę w trudnych warunkach – to tylko niektóre cechy modeli, jakie wybraliśmy do naszego zestawienia.

Kamerki sportowe — przegląd najciekawszych modeli

Smartfony sprawiły, że nagrywanie filmów stało się powszechną formą utrwalania niezapomnianych chwil lub widoków. Są jednak sytuacje, kiedy potrzebujemy sprzętu do zadań specjalnych. Mowa oczywiście o kamerach sportowych, które są odporne na trudne warunki atmosferyczne, wstrząsy i inne upadki, a przy tym mieszczą się najczęściej w dłoni i można je połączyć z wieloma przydatnymi akcesoriami. Od szybkich zjazdów na nartach, przez skoki na spadochronie, aż po podwodne przygody w tropikalnych rafach koralowych – te małe urządzenia sprawdzają się w najbardziej emocjonujących i ekstremalnych sytuacjach. Szukasz kamerki sportowej dla siebie? Mamy kilka rekomendacji!

Oto co w dzisiejszym menu:

GoPro Hero11 Black – prawdopodobnie najlepsza kamera sportowa dla większości użytkowników; doskonała jakość wideo i duża wszechstronność.

– prawdopodobnie najlepsza kamera sportowa dla większości użytkowników; doskonała jakość wideo i duża wszechstronność. Insta360 X3 – idealna do nagrań w 360 stopniach, z zaawansowanymi narzędziami do edycji. Świetna dla twórców chcących eksperymentować.

– idealna do nagrań w 360 stopniach, z zaawansowanymi narzędziami do edycji. Świetna dla twórców chcących eksperymentować. DJI Osmo Action 3 – bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Doskonała pod wodę.

– bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Doskonała pod wodę. Sony RX0 II – aparat fotograficzny i kamera sportowa w jednym. Oferuje jakość zdjęć porównywalną do zaawansowanych kompaktów oraz imponujący tryb super slow-motion.

– aparat fotograficzny i kamera sportowa w jednym. Oferuje jakość zdjęć porównywalną do zaawansowanych kompaktów oraz imponujący tryb super slow-motion. DJI Pocket 2 – kamera zintegrowana z gimbalem, doskonała do płynnych nagrań z ręki.

– kamera zintegrowana z gimbalem, doskonała do płynnych nagrań z ręki. AKASO Brave 7 LE – budżetowa kamera z przednim ekranem, idealna dla vlogerów i osób szukających oszczędności.

GoPro Hero11 Black

Kiedy przychodzi do wyboru kamery sportowej, GoPro zawsze stoi na czele listy. Ich najnowszy flagowiec, Hero11 Black, może nie wprowadza rewolucji w jakości obrazu, ale dzięki nowemu sensorowi o rozmiarze 1/1,9 cala, mamy do czynienia z najbardziej wszechstronną kamerą sportową marki, jaka do tej pory powstała. Z zachowaniem stosunku 8:9 w proporcjach obrazu, możesz łatwo eksportować treści dostosowane do różnych mediów społecznościowych, nie tracąc przy tym jakości. Zaktualizowany sensor pozwala skorzystać ultraszerokiego trybu HyperView oraz funkcji Horizon Lock, która odpowiada za blokadę horyzontu. Nowy tryb kolorów (10-bit) daje także ogromną wszechstronność, jeśli chodzi o korekcję kolorów na etapie postprodukcji materiałów wideo. Mamy też stabilizację TimeWarp dla jakości 5,4K. Minusy? Transmisja na żywo nadal jest tu ograniczona do rozdzielczości 1080p, a wydajność w słabych warunkach oświetleniowych pozostawia wiele do życzenia. GoPro Hero11 Black to naprawdę bogato wyposażona kamera sportowa, która sprawdzi się w niemal każdych warunkach.

Insta360 X3

Insta360 X3 to kamera, którą warto rozważyć, jeśli marzysz o tworzeniu nagrań w formacie 360 stopni. Urządzenie pozwala zarejestrować wyjątkowo szeroką panoramę otaczającego Cię świata. Dostarcza też narzędzi software'owych, które umożliwiają kreatywną obróbkę nagranego materiału wideo. Co więcej, kamera jest wodoodporna i bardzo wytrzymała, co czyni ją idealną do pracy w trudnych warunkach. Urządzenie pozwala nagrywać wideo w jakości 5,7K (30 klatek na sekundę) w formacie HDR, co zapewnia wyjątkową ostrość i jakość obrazu. Jej smukła, wodoodporna konstrukcja sprawia, że nie musisz martwić się o uszkodzenia podczas ekstremalnych przygód. Duży ekran dotykowy z prostym interfejsem dodatkowo ułatwia jej obsługę. Warto również podkreślić, że kamera oferuje wiele różnorodnych trybów nagrywania. Trzeba jednak zauważyć, że korzystanie z kamery Insta360 X3 może wymagać pewnej wprawy, jeśli chodzi o montaż wideo w formacie 360 stopni.

DJI Osmo Action 3

Szukasz alternatywy dla GoPro Hero11 Black? Jeśli nie zależy Ci na perfekcyjnie działającej funkcji Horizon Lock, 10-bitowych kolorach, a jednocześnie chcesz trochę zaoszczędzić i cieszyć się lepszą baterią, być może DJI Osmo Action 3 będzie dla Ciebie właściwym wyborem. Chociaż nie oferuje takiej jakości obrazu jak GoPro Hero 11 Black to wciąż doskonała kamerka sportowa! DJI Osmo Action 3 może pochwalić się wodoodpornością do 16 metrów bez konieczności stosowania obudowy, a nawet do 60 metrów z obudową, co sprawia, że jest idealna do nurkowania. Jej szerokie pole widzenia wynoszące 155 stopni jest większe niż w przypadku większości kamer GoPro. Rozległa perspektywa może jednak stanowić wyzwanie jeśli chodzi o równą ekspozycję w całym kadrze. Interfejs oprogramowania DJI jest prostszy i chyba bardziej intuicyjny niż w przypadku GoPro Hero 11 Black. Aplikacja Memo wydaje się być również bardziej funkcjonalna niż Quik od GoPro. Dotykowy ekran z przodu jest przydatny podczas samodzielnego nagrywania vlogów, a system montażowy działa tu szybko i sprawnie, nawet jeśli obudowa nie jest tak wszechstronna jak u modelu Hero 11 Black. O ile nie potrzebujesz absolutnie najlepszej jakości wideo, DJI Osmo Action 3 stanowi solidny i niezawodny wybór.

Sony RX0 II

Sony RX0 II to swojego rodzaju ciekawostka w naszym zestawieniu. Mamy tu do czynienia z dość drogim sprzętem, który reprezentuje nieco inny segment, niż przedstawione do tej pory urządzenia. To hybryda miniaturowego aparatu fotograficznego i kamery sportowej. Jej supermocą jest tryb super slow-motion. Pozwala on filmować z prędkością tysiąca klatek na sekundę w rozdzielczości 1136 x 384 px. Taki klatkaż w kamerze za niespełna 3 tysiące złotych to dość rzadko spotykana innowacja. W przypadku standardu 4K mamy jednak tylko skromne 30 klatek na sekundę. Elektroniczna stabilizacja jest zadowalająca, ale dla uzyskania super płynnych nagrań konieczne może być zastosowanie gimbala. Nie można też zapominać o bardzo dobrych parametrach pracy, gdy urządzenie wykorzystywane jest jako aparat fotograficzny. Fotki są pełne szczegółów, oferują szeroki zakres tonalny i naturalne kolory. Mimo niewielkich wymiarów jest to jakość znana z zaawansowanych kompaktów. Sony DSC-RX0 II wyróżnia się jako kamera kieszonkowa, która zaskakuje nietuzinkowymi rozwiązaniami. Mimo że może nie dorównuje innym kamerom sportowym pod względem stabilizacji czy liczby klatek na sekundę, to jednak ma swój urok i niepowtarzalny styl.

DJI Pocket 2

Czy DJI Pocket 2 jest kamerą sportową? Trudno powiedzieć. Nie jest może tak wytrzymała i odporna na trudne warunki, jak wymienieni wcześniej konkurenci, ale na pewno wciąż mieści się w segmencie urządzeń kieszonkowych. Na czym polega różnica? Moduł kamery zintegrowano tutaj z miniaturowym gimbalem, który mieści się w dłoni. Takie rozwiązanie może nie sprawdzi się podczas uprawiania sportów ekstremalnych, ale będzie idealny w czasie wycieczek i podróży. Doskonała stabilizacja, płynne tryby śledzenia oraz możliwość nagrywania w trybie selfie to tylko niektóre atuty DJI Pocket 2. Co ważne, kamerą można sterować nie tylko za pomocą panelu kontrolnego znajdującego się na uchwycie, ale także za pomocą aplikacji na smartfony. To idealny wybór dla vlogerów, którym zależy na jak najmniejszych wymiarach towarzyszącego im sprzętu. Warto rozważyć zakup urządzenia w wariancie Pro Combo, choćby ze względu na bezprzewodowy mikrofon, który uzupełnia ten zestaw.

AKASO Brave 7 LE

Na koniec propozycja budżetowa, czyli AKASO Brave 7 LE. To sensowna kamera sportowa, która oferuje wiele zalet przy cenie oscylującej w okolicach 800 zł. Urządzenie spełnia normę IPX7, co oznacza, że wytrzyma lekki zanurzenie w wodzie. Jeśli planujesz nagrywanie pod wodą na większą głębokość, w zestawie znajdziesz także obudowę ochronną, która sprawi, że kamera będzie mogła zostać zanurzona nawet na 40 metrów. AKASO Brave 7 LE wyróżnia przedni ekran, który na pewno przyda się vlogerom lub sportowcom nagrywającym za pomocą kijka selfie (np. jazdę na snowboardzie). Kamera pozwala na nagrywanie w jakości 4K i tworzenie zdjęć o rozdzielczości 20 MPX. Dodatkowo wyposażona jest w 6-osiowy system stabilizacji obrazu. W pudełku znajdziesz też wiele akcesoriów, takich jak druga bateria, uchwyty i wspomniana wcześniej wodoodporna obudowa. Oczywiście istnieją pewne kompromisy związane z niską ceną urządzenia. Maksymalna liczba klatek na sekundę podczas nagrywania w jakości 4K wynosi jedynie 30 fps. Materiały w zwolnionym tempie można jednak nagrywać z prędkością 120 fps, ale już w jakości 1080p.