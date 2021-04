Jak już nawiązałem do historii, to zerknijmy na początek jak to wszystko się zaczęło. A zaczęło się jeszcze w 2013 roku od aplikacji mobilnej IKO, autorstwa PKO Banku Polskiego. To właśnie ta aplikacja zrewolucjonizowała płatności mobilne w Polsce – ich realizację oraz zatwierdzanie kodem wygenerowanym w aplikacji.

Pomysł tak się spodobał pozostałym bankom, że jeszcze w tym samym roku sześć banków – Alior Bank, Bank Millennium, jeszcze wtedy Bank Zachodni WBK (obecnie Santander Bank), mBank, ING Bank Śląski i właśnie PKO Ban Polski rozpoczęły wspólne prac nad polskim standardem płatności mobilnych.

Zajęło to dokładnie dwa lata i w lutym 2015 roku BLIK wystartował. Początkowo w ofercie wymienionych banków założycieli, a już dziś dostępny jest dla klientów aż 16 banków:

Alior Bank

ING Bank Śląski

Bank Millennium

mBank

Santander Bank Polska

PKO Bank Polski

Getin Bank

Credit Agricole

Noble Bank

BNP Paribas

Bank Pekao S.A

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Grupa BPS

Nest Bank

Bank Pocztowy

BS Brodnica

Płatności BLIKIEM w internecie z kodem

Podstawową funkcją BLIKA i najbardziej popularną, która obsługiwana jest przez wszystkie wymienione wyżej banki, są płatności za zakupy internetowe. Do bólu proste i nie wymagające podawania danych kart płatniczych. Podczas zakupów wybieramy formę płatności BLIK, na stronie podajemy 6-cyfrowy kod BLIK wygenerowany w aplikacji mobilnej swojego banku i zatwierdzamy płatność również w aplikacji bankowej – po uważnym sprawdzeniu kwoty i adresata. To wszystko.







Płatności BLIKIEM w internecie bez kodu

W kilku bankach dodatkowo dostępne są już płatności BLIKIEM przy zakupach internetowych bez każdorazowego przepisywania kodu. Podczas pierwszych zakupów, po zatwierdzeniu płatności BLIKIEM w aplikacji bankowej dodajemy wybrany sklep do zapamiętania. Dzięki temu podczas kolejnych zakupów w tym samym sklepie podawanie kodu nie będzie już wymagane.







Takie płatności dostępne są dla klientów 7 banków:

Alior Bank

ING Bank Śląski

Bank Millennium

mBank

Santander Bank Polska

PKO Bank Polski

Bank Pekao S.A

Płatności BLIKIEM jako stałe zlecenie

Płatności powtarzalne, za różnego rodzaju subskrypcje na stronach usług, które je oferują obsługują tylko dwa banki – ING Bank Śląski oraz Bank Pekao S.A. Procedura dodawania takiej płatności w aplikacji bankowej przebiega podobnie, jak w przypadku płatności bez kodu.







Płatności BLIKIEM w sklepach stacjonarnych

Dużo mniejszą popularnością cieszą się płatności BLIKIEM w sklepach stacjonarnych. Z pewnością z uwagi na dłuższy proces płatności niż przy pomocy płatności zbliżeniowych. Musimy tu poinformować sprzedawcę o chęci zapłacenia BLIKIEM, wprowadzić kod wygenerowany w aplikacji do terminala i zatwierdzić w aplikacji bankowej, jak w przypadku płatności internetowych.







Płatności BLIKIEM w sklepach stacjonarnych dostępne są dla klientów wszystkich 16 banków.

Płatności BLIKIEM P2P na numer telefonu

Ta forma płatności BLIKIEM zyskuje na popularności z kwartału na kwartał. To wygodne płatności pomiędzy znajomymi czy rodziną na numer telefonu. Większość banków na liście naszych kontaktów w aplikacji bankowej oznacza osoby, które korzystają z BLIKA, wystarczy wybrać jeden z nich, wpisać kwotę i przesłać ją wskazanej osobie.









Przelewy P2P dostępne są w aplikacjach 10 banków:

Alior Bank

ING Bank Śląski

Bank Millennium

mBank

Santander Bank Polska

PKO Bank Polski

Getin Bank

Credit Agricole

Noble Bank

Bank Pekao S.A

Prośba o przelew BLIK na numer telefonu

Dodatkowo, dwa banki oferują swoim klientom opcję wysłania prośby o taki przelew na numer telefonu. Są to ING Bank Śląski i mBank. Płatności takie można wykorzystywać do zwracania kwoty za wspólny wypad do restauracji czy za zakupy, który dokonaliśmy w czyimś imieniu.







Wypłaty z bankomatu BLIKIEM

Jeśli potrzebujemy gotówki, a nie chcemy do tego korzystać z karty płatniczej, możemy też wypłacić pieniądze z bankomatów przy użyciu kodu BLIK. Realizacja takiej wypłaty przebiega identycznie jak przy dokonywaniu płatności za zakupy przez internet.







Wypłaty z bankomatów obsługiwane są przez wszystkie 16 banków, uczestników systemu PSP BLIK.

Wpłaty gotówkowe do bankomatu BLIKIEM

Operacja w drugą stronę, czyli wpłaty gotówki do bankomatów, które obsługują wpłaty przebiega podobnie, jednak skorzystają z niej klienci tylko 7 banków:

Bank Millennium

Getin Bank

Noble Bank

ING Bank Śląski

Pekao S.A.

BNP Paribas

Nest Bank







Czeki BLIK

Czeki w Polsce nie miały szansy na dobre się zadomowić, szybciej spopularyzowały się nowocześniejsze płatności kartowe. Prawdopodobnie więc, to najmniej popularna usługa BLIK, nie ujmowana w ogóle w statystykach kwartalnych PSP.









Czeki BLIK dostępne są dla klientów 5 banków:

Bank Millennium

PKO Bank Polski

Getin Bank

Noble Bank

Santander Bank Polska

Tabelka zbiorcza

Wszystkie dostępne funkcje BLIKA z podziałem na banki wrzuciłem dla ułatwienia do jednej tabelki. Ich dokładny opis, zastosowanie i wiele innych informacji o tych płatnościach mobilnych znajdziecie na nowej stronie BLIK.com.