Jak oglądać Euro 2024 w Polsce: Gdzie szukać transmisji meczów

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej odbywają się co cztery lata i gromadzą najlepsze reprezentacje narodowe z całego kontynentu. Tym razem turniej odbywa się w Niemczech, a mecz otwarcia (Niemcy – Szkocja) już 14 czerwca. Na spotkanie Polaków z Holandią będziemy musieli jednak poczekać do niedzieli (16 czerwca). Dla wielu fanów obejrzenie meczu to kwestia życia i śmierci. Jeśli wybierasz piłkarskie emocje w domowym zaciszu (samotnie lub w gronie przyjaciół) podpowiadamy, gdzie szukać transmisji. Sprawdź, w jakich miejscach znajdziesz dostęp do spotkań mistrzostw Europy (w telewizji i online), jakie kanały oferują to wydarzenie oraz jaki jest plan całego turnieju (ze wskazaniem na konkretne dni i godziny spotkań).

Źródło: Unsplash @danielnorin

Kiedy mistrzostwa Europy?

Turniej rozpocznie się 14 czerwca 2024 roku, a finałowy mecz zostanie rozegrany 14 lipca 2024 roku. Święto kibiców potrwa więc okrągły miesiąc. Ceremonia otwarcia oraz pierwszy mecz odbędą się na stadionie Allianz Arena w Monachium, który jest jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Europie. Oto harmonogram najważniejszych wydarzeń:

Faza grupowa – od 14 do 27 czerwca 2024 roku. W tym okresie rozegrane zostaną mecze w sześciu grupach, a każda drużyna będzie walczyć o awans do fazy pucharowej.

– od 14 do 27 czerwca 2024 roku. W tym okresie rozegrane zostaną mecze w sześciu grupach, a każda drużyna będzie walczyć o awans do fazy pucharowej. 1/8 finału – od 29 czerwca do 2 lipca 2024 roku. Najlepsze drużyny z fazy grupowej zmierzą się w meczach eliminacyjnych, gdzie zwycięzcy awansują do ćwierćfinałów.

– od 29 czerwca do 2 lipca 2024 roku. Najlepsze drużyny z fazy grupowej zmierzą się w meczach eliminacyjnych, gdzie zwycięzcy awansują do ćwierćfinałów. Ćwierćfinały – od 5 do 8 lipca 2024 roku. Cztery zwycięskie drużyny przejdą do półfinałów.

– od 5 do 8 lipca 2024 roku. Cztery zwycięskie drużyny przejdą do półfinałów. Półfinały – 10 i 11 lipca 2024 roku. Zwycięzcy tych meczów zagrają w wielkim finale.

– 10 i 11 lipca 2024 roku. Zwycięzcy tych meczów zagrają w wielkim finale. Finał – 14 lipca 2024 roku. Ostateczna bitwa o tytuł mistrza Europy odbędzie się w Berlinie.

Gdzie oglądać Euro 2024 w TV i online?

Dzięki różnorodnym możliwościom transmisji każdy fan piłki nożnej w Polsce znajdzie odpowiedni sposób na śledzenie meczów. Zarówno telewizja, jak i internet oferują szeroki wachlarz opcji, aby zapewnić najlepsze wrażenia z oglądania.

Mecze Euro 2024 w telewizji

Główne kanały Telewizji Polskiej, TVP1 i TVP2, będą transmitować najważniejsze mecze Euro 2024, w tym mecze otwarcia, półfinały i finał. To dobry wybór dla tych, którzy preferują tradycyjne oglądanie na dużym ekranie w domu i mają dostęp do kablówki, satelity, telewizji światłowodowej lub naziemnej. Mecze pojawią się również na TVP Sport, kanale sportowym Telewizji Polskiej. Tu znajdziemy też dodatkowe programy analityczne, wywiady z ekspertami i kulisy turnieju.

Gdzie oglądać mecze Euro 2024 w internecie?

Transmisje meczów Euro 2024 będą dostępne na różnych platformach online, co pozwoli na śledzenie rozgrywek na żywo oraz oglądanie powtórek najważniejszych momentów. TVP VOD, platforma streamingowa Telewizji Polskiej, umożliwi oglądanie meczów na różnych urządzeniach, takich jak laptopy, tablety i smartfony. Dostęp będzie również możliwy ze strony internetowej sport.tvp.pl. Dodatkowo dostęp do transmisji na żywo, ekskluzywnych treści, powtórek oraz analiz zapewni również, aplikacja mobilna TVP Sport, dostępna na iOS i Androida. TVP Sport planuje również zaprezentować skróty spotkań na swoim oficjalnym kanale YouTube. Podobnych treści można również szukać na kanale PZPN – Łączy nas piłka TV.

Źródło: Depositphotos

Gdzie oglądać mecze poza granicami Polski?

Jeśli podczas Euro 2024 nie będziesz przebywać w Polsce i dostęp do polskich transmisji TVP będzie ograniczony, warto skorzystać z listy, którą można znaleźć na oficjalnej stronie UEFA. Pełna rozpiska broadcasterów z linkami, wskaże Ci, gdzie można oglądać transmisje Euro 2024 na całym świecie. Dzięki temu niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, będziesz mógł/mogła śledzić wszystkie mecze i cieszyć się piłkarskimi emocjami za granicą.

W grudniu 2023 roku podczas losowania w Hamburgu poznaliśmy rywali naszej reprezentacji w fazie grupowej. Polska zmierzy się z Holandią, Austrią i Francją, co zapowiada trudne, aczkolwiek z pewnością emocjonujące spotkania.

Źródło: Unsplash @jesusance

Terminarz meczów Polski w fazie grupowej

16 czerwca 2024 roku, 15:00 – Polska vs. Holandia na Volksparkstadion w Hamburgu

– Polska vs. Holandia na Volksparkstadion w Hamburgu 21 czerwca 2024 roku, 18:00 – Polska vs. Austria na Stadionie Olimpijskim w Berlinie

– Polska vs. Austria na Stadionie Olimpijskim w Berlinie 25 czerwca 2024 roku, 18:00 – Polska vs. Francja na Signal Iduna Park w Dortmundzie

Do 1/8 finału awansują dwie czołowe drużyny z każdej grupy oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc.

Szczegółowy plan transmisji meczów Euro 2024