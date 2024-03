Jak odczytać usunięte wiadomości na Messengerze

Messenger – Jak zobaczyć usunięte wiadomości

Wysłana wiadomość czasami wymaga natychmiastowego usunięcia. Czy to z powodu pomyłki, czy też z powodu zmiany zdania co do treści wiadomości – możliwość dokonania poprawek wydaje się być wygodną opcją. Niemniej jednak warto zdawać sobie sprawę, że usunięcie wiadomości nie oznacza, że została ona bezpowrotnie stracona.

W niniejszym artykule przyjrzymy się dokładniej, jak można odzyskać usunięte wiadomości na Messengerze. Zaczniemy od zrozumienia, dlaczego takie wiadomości są w ogóle usuwane, przejdziemy przez oficjalne stanowisko Facebooka w tej kwestii, a następnie omówimy różne metody, jakimi możemy się posłużyć, aby przywrócić te niechciane, a czasem ważne, treści.

Źródło: Depositphotos

Usunięte wiadomości na Messengerze – Jak je odzyskać?

Podczas codziennej interakcji z aplikacjami społecznościowymi, nieuniknione jest popełnianie błędów lub zmienianie zdania. Możemy też po prostu nie chcieć, aby w historii rozmów były przechowywane bardzo prywatne informacje. W takich sytuacjach możliwość usunięcia wiadomości to duży atut platformy, której używamy. Jest to szczególnie istotne w kontekście prywatności oraz unikania wysyłania wiadomości, które mogłyby budzić niepotrzebne kontrowersje lub nieporozumienia.

Pojęcie "usuniętej wiadomości" nie zawsze oznacza, że została ona całkowicie wykreślona z przestrzeni internetowej lub pamięci urządzenia. W przypadku aplikacji Messenger, kiedy użytkownik usuwa wiadomość z własnego chatu, może ona nadal być widoczna dla innych uczestników rozmowy. Facebook ma jednak na ten temat odmienne zdanie...

Oficjalne stanowisko Facebooka w kwestii odzyskiwania usuniętych wiadomości

Według informacji udostępnionych na oficjalnych stronach pomocy technicznej Facebooka nie ma oficjalnego sposobu na przywrócenie usuniętych wiadomości lub całych konwersacji na Messengerze. Usunięcie wiadomości prowadzi do ich trwałego usunięcia z listy czatów użytkownika.

Inaczej ma się sprawa w przypadku funkcji archiwizacji rozmów. Usunięcie wiadomości z listy czatów użytkownika nie spowoduje usunięcia tych treści z listy czatów jego rozmówcy.

Sposoby na odzyskanie skasowanych wiadomości na Messengerze

Istnieją pewne alternatywne metody, które użytkownicy mogą wypróbować w celu odzyskania usuniętych wiadomości na Messengerze.

Jedną z najczęściej stosowanych metod jest sprawdzenie, czy przypadkiem nie zarchiwizowaliśmy interesującego nas czatu. Archiwizacja wiadomości pozwala na ich ukrycie przed oczami użytkownika, ale nie oznacza ich trwałego usunięcia. Dlatego warto przejrzeć archiwum, aby sprawdzić, czy nie ma tam przypadkiem usuniętych wiadomości, które chcielibyśmy przywrócić. Oprócz tego istnieje również możliwość pobrania danych z Facebooka za pomocą funkcji "Pobierz swoje informacje". Ta opcja umożliwia dostęp do różnych danych związanych z naszym kontem, w tym również do usuniętych wiadomości na Messengerze. Jeśli to nie pomoże, mamy też inne sposoby. Większość ogranicza się jednak do użytkowników Messengera na systemie Android.

Źródło: Unsplash @alexbemore

Metoda 1: Sprawdzanie zarchiwizowanych czatów

Jedną z pierwszych metod, jakie możemy zastosować w próbie odzyskania usuniętych wiadomości na Messengerze, jest sprawdzenie zarchiwizowanych czatów. Archiwizacja czatów jest popularną funkcją, która pozwala użytkownikom ukryć konwersacje, ale nie trwale je usuwa. Dzięki temu nawet jeśli przypadkowo usuniemy wiadomość, istnieje szansa, że znajdzie się ona w archiwum czatu.

Aby sprawdzić zarchiwizowane czaty na urządzeniach mobilnych, należy najpierw otworzyć aplikację Messenger, a następnie przesunąć się do listy czatów. Następnie, w prawym górnym rogu ekranu, można zobaczyć opcję "Ukryte czaty" lub "Zarchiwizowane czaty". Po wybraniu tej opcji można przeglądać zarchiwizowane konwersacje i przywrócić je do głównego widoku rozmowy. Na komputerze wygląda to podobnie. Po zalogowaniu się na stronę Facebooka i przejściu do Messengera należy kliknąć ikonę "Ukryte czaty" lub "Zarchiwizowane czaty", która zazwyczaj znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Następnie można przeglądać zarchiwizowane konwersacje i przywrócić je do głównego widoku czatu poprzez kliknięcie na nie i wybranie opcji "Odzyskaj".

Metoda 2: Pobieranie danych z Facebooka

Inną metodą, którą warto wypróbować, jest skorzystanie z funkcji "Pobierz swoje informacje" dostępnej na platformie Facebook. Ta opcja umożliwia użytkownikom pobranie kopii danych, w tym również tych związanych z konwersacjami na Messengerze, w formie pliku ZIP.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw zalogować się na swoje konto Facebook na komputerze. Następnie, klikając na swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu ekranu, należy wybrać opcję "Ustawienia i prywatność" z rozwijanego menu, a następnie przejść do sekcji "Ustawienia". W sekcji "Twoje informacje na Facebooku" znajduje się opcja "Pobierz swoje informacje", która pozwala na dostęp do różnych danych związanych z kontem użytkownika. Po wybraniu tej opcji użytkownik może zaznaczyć, które konkretne dane chce pobrać. W tym przypadku zależy nam przede wszystkim na wiadomościach z Messengerze. Następnie należy ustawić preferencje dotyczące formatu pliku i jakości mediów oraz określić zakres dat, dla których chcemy pobrać dane. Po potwierdzeniu tych ustawień należy kliknąć przycisk "Utwórz plik", a następnie poczekać na zakończenie procesu generowania pliku ZIP.

Metoda 3: Lokalizowanie wiadomości w plikach cache (Android)

Dla użytkowników systemu Android istnieje alternatywna metoda, która może okazać się skuteczna w odzyskiwaniu usuniętych wiadomości na Messengerze. Jest nią lokalizowanie wiadomości w plikach cache urządzenia. Są to tymczasowe pliki przechowywane na urządzeniu w celu przyspieszenia dostępu do danych. W przypadku aplikacji Messenger, pliki cache mogą zawierać kopie wiadomości, w tym również tych, które zostały usunięte.

Aby spróbować odzyskać usunięte wiadomości poprzez pliki cache na urządzeniu z systemem Android, należy najpierw otworzyć aplikację "Menedżer plików" lub "Pliki" na urządzeniu. Następnie przejdź do głównego katalogu urządzenia i znajdź folder "Android". Znajdziesz tam folder "Data", a w nim folder "com.facebook.ocra". W folderze "com.facebook.ocra" należy szukać folderu "cache", a następnie wewnątrz niego folderu "fb_temp". W tym ostatnim można znaleźć pliki zawierające kopie wiadomości z aplikacji Messenger. Odnalezienie konkretnych linijek tekstu wśród tych plików może jednak nie być proste i wymagać pewnej wprawy w korzystaniu z systemu plików urządzenia. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach użytkownicy mogą być w stanie odzyskać usunięte wiadomości właśnie za pomocą tej metody.

Metoda 4: Historia Powiadomień na Androidzie

Ostatnią metodą odzyskiwania skasowanych wiadomości, która może być przydatna dla użytkowników Androida, jest korzystanie z funkcji Historii Powiadomień dostępnej na tym systemie operacyjnym. Wyprzedzając pytania – użytkownicy iPhone'ów i systemu iOS nie mają tej możliwości.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy najpierw przejść do sekcji ustawień smartfona. Następnie należy wybrać "Powiadomienia" i zaznaczyć "Historia Powiadomień". Po włączeniu tej funkcji użytkownik będzie mógł przeglądać historię wszystkich powiadomień, które otrzymał na swoim urządzeniu, w tym również powiadomień dotyczących wiadomości na Messengerze. To tylna furtka pozwalająca przeglądać treść wiadomości, które zostały wcześniej usunięte z aplikacji Messenger, gdy użytkownik zdążył wyświetlić powiadomienie o nowej wiadomości, ale jeszcze nie zdążył jej przeczytać, a następnie została ona usunięta przez nadawcę. Dzięki Historii Powiadomień będzie możliwe odczytanie treści komunikatu, nawet po jego usunięciu z Messengera.