Jak zmienić ikony reakcji w Messengerze?

Komunikacja online to nie tylko wymiana słów, ale również bogactwo emocji przekazywanych za pomocą emoji. Dziś to aż 3304 różne piktogramy! W rozmowach możemy użyć ich wszystkich, jednak jeśli chodzi o ikonę reakcji w Messengerze, trzeba wybrać tylko jeden obrazek. Jak zmienić domyślną ikonę kciuka w górę, która znajduje się obok okna wprowadzania wiadomości? Wyjaśniamy.

Jeśli jesteście gotowi wprowadzić odrobinę oryginalności do waszych czatów, to świetnie trafiliście. Za chwilę wyjaśnimy, jak zmienić ikonę reakcji w Messengerze, pozwalając dostosować obrazek do każdej z prowadzonych konwersacji.

Po co zmieniać ikonę reakcji w Messengerze?

Zmiana ikony reakcji w Messengerze to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim sposób na podkreślenie indywidualnego charakteru danej relacji. Domyślna ikona podniesionego kciuka może być świetna, ale czasami chcemy, aby okienko czatu było nieco bardziej spersonalizowane.

Personalizacja ikony reakcji to doskonały sposób, aby dodać do komunikacji online nutkę swojej osobowości lub coś, co łączy nas z rozmówcą. W końcu nie zawsze chcemy używać tych samych symboli, co wszyscy inni. Zmiana ikony to również subtelny sposób na wyrażenie swojego stylu, preferowanego poczucia humoru czy nawet nawiązania do konkretnej sytuacji. Oto jak to zrobić z wykorzystaniem różnych urządzeń i narzędzi pozwalających korzystać z Messengera.

Zmiana ikony reakcji – Android/iPhone/iPad

Zmiana ikony emoji w Messengerze na urządzeniach mobilnych jest banalnie prosta. Oto kroki, które należy podjąć:

Przejdź do ekranu „Czaty” i otwórz wybraną konwersację. Dotknij nazwy w górnej części okna konwersacji, aby otworzyć ustawienia konwersacji. Następnie dotknij opcji „Emoji” i wybierz ikonę emoji, która najlepiej odpowiada Twoim preferencjom.

Teraz twoja wybrana ikona zastąpi domyślną ikonę kciuka w górę dla wszystkich uczestników rozmowy.

Zmiana ikony reakcji na Messengerze (komputer)

Dla użytkowników korzystających z aplikacji Messenger na komputerze proces zmiany ikony emoji w konwersacji (1 na 1 lub grupowej) jest równie prosty.

Rozpocznij od otwarcia konwersacji, w której chcesz dostosować ikonę. Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu i wybierz kolejno „Dostosuj czat” > „Zmień ikonę emoji”. W oknie zmiany ikony emoji wybierz nową ikonę.

Niestandardowe emoji w Messengerze – przeglądarka internetowa (messenger.com)

Na koniec krótka instrukcja dla osób, które chcą zmienić ikonę w przeglądarkowej wersji Messengera.

Przejdź do czatu, który chcesz dostosować. Kliknij ikonę „i” w prawym górnym rogu, aby otworzyć informacje o konwersacji. W obszarze opcji kliknij „Zmień ikonę emoji” i wybierz niestandardową ikonę z dostępnych opcji.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z urządzenia mobilnego, czy przeglądarki internetowej, personalizacja ikony emoji w Messengerze jest łatwa i pozwoli wam wyrazić się w sposób unikalny! Pamiętaj, że w przypadku czatów społecznościowych tylko administratorzy mogą dostosowywać ikony emoji i motywy.

Źródło: Depositphotos

Najlepsze alternatywy dla kciuka w górę

Zamiana kciuka w górę na niestandardową ikonę emoji to dobry sposób na nadanie wyjątkowego charakteru swoim reakcjom w Messengerze. Wybór alternatywnej ikonki może być trudny. W końcu do dyspozycji mamy aż 3304 opcje. Oto kilka propozycji, które mogą stać się inspiracją do personalizacji waszych reakcji:

🌟 Migocząca gwiazda – wyjątkowe chwile, zasługujące na wyróżnienie.

😄 Klasyk, czyli uśmiechnięta buzia – sympatia, radość, pozytywne reakcje na dobre wiadomości.

🤔 Skonfundowany myśliciel – zaskoczenie, refleksja, lekki dysonans.

👏 Oklaski – gratulacje, uznanie, pozytywne podkreślenie osiągnięć.

🌈 Tęcza lub 🦄 jednorożec – pozytywne emocje, różnorodność, kreatywność.

🙄 Wywracanie oczami – dla tych, którzy lubią marudzić i narzekać.

⚰️ Trumna – coś dla entuzjastów czarnego humoru.

A jak wyglądają Wasze spersonalizowane reakcje w czatach na Messengerze?