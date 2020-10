Namierzyć możemy smartfona, tylko jeśli jest jeszcze włączony. W przypadku, gdy go zgubiliśmy i nikt go nie przejął, szanse są na to duże. Jeśli widzimy na mapie, że nasze urządzenie się „przemieszcza”, opcje są dwie – ktoś go znalazł, zabrał ze sobą i będzie się starał je zwrócić, druga opcja jest taka, że je sobie przywłaszczył. W tym pierwszym przypadku możemy skorzystać na mapie z trybu „Utracony”, po jego wybraniu wpisujemy nasz awaryjny numer telefonu, pod którym aktualnie się znajdujemy i ten wyświetli się na ekranie naszego smartfona, ułatwiając kontakt z nami osobie, która go znalazła. Gdy to nie poskutkuje możemy sami udać się z mapą do ostatniej jego lokalizacji i próbować na własną rękę odzyskać swoją własność lub zgłosić ten fakt bezpośrednio do najbliższego posterunku policji.