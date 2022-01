Jak namierzyć telefon - Android, iPhone

Jak namierzyć telefon — kiedy może uratować to nasze dane?

Telefon możemy namierzyć na dwa sposoby, albo przy użyciu wbudowanych lokalizatorów w smartfonach z Androidem na pokładzie lub iOS albo przy użyciu innych zewnętrznych aplikacji.

Należy ​przy tym pamiętać, iż telefon możemy zgubić, ale też może zostać on nam skradziony. W niektórych przypadkach możliwe jest jego namierzenie i odzyskanie również w takiej sytuacji, w pozostałych przynajmniej wymazanie jego zawartości, a więc uratowanie naszych danych przed nieautoryzowanym dostępem.

Jak namierzyć telefon od Apple

Namierzyć swój telefon od Apple możemy na stronie https://www.icloud.com/find/

W ten sposób możemy zlokalizować położenie naszego iPhone, tylko jeśli jest jeszcze włączony. W przypadku, gdy go zgubiliśmy i nikt go nie przejął, szanse są na to duże. Jeśli widzimy na mapie, że nasze urządzenie się "przemieszcza", opcje są dwie - ktoś go znalazł, zabrał ze sobą i będzie się starał je zwrócić, druga opcja jest taka, że je sobie przywłaszczył.

W tym pierwszym przypadku możemy skorzystać na mapie z trybu "Utracony", po jego wybraniu wpisujemy nasz awaryjny numer telefonu, pod którym aktualnie się znajdujemy i ten wyświetli się na ekranie naszego smartfona, ułatwiając kontakt z nami osobie, która go znalazła. Gdy to nie poskutkuje możemy sami udać się z mapą do ostatniej jego lokalizacji i próbować na własną rękę odzyskać swoją własność lub zgłosić ten fakt bezpośrednio do najbliższego posterunku policji.

Podobne czynności możemy wykonać za pomocą aplikacji Znajdź, jeśli dysponujemy jednocześnie komputerem z systemem mac OS, w której to dostępne są takie same narzędzia jak na podanej wyżej stronie. Dodatkowo jest tu możliwość wyznaczenia trasy na mapie od naszego położenia do lokalizacji naszego smartfona.

Jeśli wszelkie próby odzyskania zagubionego lub skradzionego smartfona zawiodą lub urządzenie zostanie wyłączone, na tej samej mapie lub w aplikacji pozostaje nam jeszcze wymazanie danych. Skorzystanie z tej opcji spowoduje wymazanie z niego danych od razu, jeśli jest włączony lub z chwilą, gdy nasz smartfon ponownie połączy się z siecią. Trzecia opcja na mapie to odtwórz dźwięk, przyda się tylko, gdy zapomnimy gdzie zostawiliśmy swojego smartfona, na przykład w domu czy w pracy.

Co ciekawe, jeszcze do niedawna, by się zalogować na stronie https://www.icloud.com/find/ na innym urządzeniu, Apple wymagało podania kodu weryfikacyjnego wyświetlanego na iPhone przy włączonym uwierzytelnianiu dwuskładnikowym. Więc w przypadku zgubienia czy kradzieży kod ten był niemożliwy do przepisania, ale od jakiegoś czasu Apple wyłączyło konieczność podawania tego kodu i uzyskamy dostęp do lokalizacji smartfona podając tylko login i hasło do Apple ID.

Ma to też swoje złe strony, bo można też przyjąć, iż w przypadku gdy nawet nie zgubimy naszego smartfona, ale ktoś pozna nasze dane do logowania, będzie on w stanie zdalnie wymazać nasz telefon. Tak więc, jeśli macie jakieś proste hasło uspokojeni dwuskładnikowym uwierzytelnianiem, lepiej zmieńcie ja na silniejsze.

Jak namierzyć telefon z Androidem

Namierzanie telefonu z Androidem na pokładzie wygląda podobnie, nawet adres strony jest zbliżony. Wcześniej lokalizacje naszego smartfona mogliśmy sprawdzać z poziomu sklepu Google Play, ale jakiś czas temu funkcjonalność tę przeniesiono na stronę https://www.google.com/android/find?u=0.

Możemy tu również odtworzyć dźwięk, jeśli zapodziejemy telefon gdzieś w domu, odtworzy się nawet przy wyłączonych dzwonkach. Jest też opcja wylogowania się z konta Google na naszym smartfonie i jednoczesne wyświetlenie na ekranie wiadomości i numeru naszego telefonu znalazcy naszego urządzenia.

W przypadku, gdy te próby nie przyniosą rezultatu, dla bezpieczeństwa naszych danych możemy je zdalnie wymazać. Tutaj podobnie, jeśli urządzenie jest wyłączone, zdalne wymazanie rozpocznie się po ponownym zalogowaniu się do sieci. W przypadku narzędzia Google, mapa z wyznaczeniem trasy do naszego zagubionego smartfona wyświetli się po kliknięciu w ikonę zlokalizowanego urządzenia.

Zewnętrzne aplikacje do namierzania telefonów — czy warto im zaufać?

Sporo jest zewnętrznych aplikacji do namierzania telefonu, ale w przypadku gdy wszystkie smartfony czy to z Androidem na pokładzie, czy iOS mają wbudowaną opcję namierzania telefonu, nie widzę osobiście potrzeby instalowania w tym celu innych dodatkowych aplikacji, które służą do tego samego.

Jeśli chodzi o numer IMEI naszego smartfona, który może być przydatny w przypadku zgłoszenia kradzieży smartfona na policji, jeszcze do niedawna narzędzie od Google umożliwia jego pełne odczytanie, a na iCloud były dostępne jego ostatnie 5 cyfr. Aktualnie jednak nie jest to już możliwe, więc dlatego warto zachować po zakupie oryginalne pudełko lub zapisać gdzieś zawczasu numer IMEI.

Ponadto w wersji od Google i Apple sprawdzimy na mapie poziom naładowania baterii naszego zagubionego smartfona, a w przypadku Androida nazwę sieci, do której jest aktualnie podłączony.

