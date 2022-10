Świetna nowość w Jak Dojadę! Wyszukiwarka połączeń kolejowych na żywo

Domyślna wyszukiwarka połączeń kolejowych rozklad-pkp.pl potrafi zirytować - jest ciężka, powolna i oblepiona reklamami. Już dużo lepiej działa Portal Pasażera, niemniej cieszy ta nowość w aplikacji Jak Dojadę, dzięki której od teraz oprócz lokalnych połączeń kolejowych i komunikacji miejskiej wyszukamy międzymiastowe i międzynarodowe połączenia kolejowe.

Jak Dojadę - wersja beta na Androida i iOS

Z pewnością większość z Was, jeśli korzysta z Jak Dojadę, przeważnie w celu wyszukania połączeń w komunikacji miejskiej uruchamiacie aplikację mobilną. Nowość w postaci wyszukiwarki międzymiastowej dostępna jest aktualnie dla beta-testerów.

Aby dołączyć do testów, wystarczy w swojej aplikacji mobilnej przejść do jej ustawień i w sekcji Wsparcie na samym dole odnaleźć link - Dołącz do beta testów.

Zostawiam też linki bezpośrednie do Google Play i App Store, które również pozwolą Wam na dołączenie do testów - Android i iOS.

Z kolei w przypadku wyszukiwarki na stronie www, wystarczy kliknięcie w baner zachęcający do dołączenia do testów, który wyświetla się zaraz po wejściu na stronę Jak Dojadę.

Wyszukiwarka połączeń kolejowych w aplikacji Jak Dojadę

Nowość w postaci w wyszukiwarki międzymiastowych połączeń kolejowych znajdziecie w górnej części aplikacji, obok wybranego przez siebie miasta do wyszukiwania połączeń komunikacji miejskiej.

Wyszukiwanie połączeń kolejowych działa tak samo, jak w przypadku komunikacji miejskiej, wskazujemy w formularzu miasto wyjazdu oraz docelowe, następnie interesującą nas datę i czas wyruszenia w podróż. W wynikach naszego wyszukiwania wyświetlają się wszystkie połączenia w najbliższym od zadanego czasie, wraz z oznaczeniem przewoźnika, planowanym odjazdem oraz z ewentualnym czasem opóźnienia - aktualizowanym w czasie rzeczywistym.

Natomiast w szczegółach wybranego połączenia, odnajdziemy całą trasę, z wszystkimi stacjami po drodze oraz czasem przybycie i odjazdu z poszczególnych przystanków, również z uwzględnieniem powstałych opóźnień. Co ważne, w przypadku przesiadek jest też informacja na jaki peron i tor w stacji przesiadkowej wjedzie nasz pociąg i na jaki peron trzeba się udać, by wyruszyć w dalszą podróż.

Każdy skład jest dokładnie opisany, a więc dowiemy się czy umożliwia przewóz rowerów, czy jest WiFi, wagon restauracyjny, klimatyzacja, strefa ciszy oraz czy można kupić bilet u konduktora.

Wyszukiwarka połączeń kolejowych na stronie www Jak Dojadę

Wersja beta strony www Jak Dojadę to niemal żywcem przeniesiona aplikacja mobilna wkomponowana w mapę, na której wyświetla się nam wybrana trasa.

Podobnie jak w aplikacji możemy wybrać w jednym oknie wyszukiwanie lokalnych połączeń komunikacji miejskiej i kolejowej lub wyszukiwarkę międzymiastową. W wynikach wyszukiwania oprócz tekstowego opisu połączeń na mapie sprawdzimy dokładną trasę przejazdu, możemy też wyszukiwanie rozpocząć z poziomu mapy, zaznaczając punkt startowy i końcowy naszej podróży.

Co jeszcze nie działa? Próbowałem się zalogować na stronie na swoje konto, z którego korzystam w aplikacji mobilnej, ale po wpisaniu swojego adresu e-mail i hasła pojawia się komunikat o złej nazwie użytkownika i haśle. Prawdopodobnie dane te nie są jeszcze synchronizowane pomiędzy stroną a aplikacją, nie próbowałem więc zakładać kolejnego nowego konta.

Niemniej mam nadzieję, że już w ostatecznej wersji, dzięki zalogowaniu się na konto na stronie www, dostępna będzie historia wyszukiwanych połączeń, ulubione trasy czy przystanki, które mam zapisane już w aplikacji. Naturalnym kolejnym krokiem wydaje się też dodanie do tej aplikacji opcji kupowania biletów kolejowych, dzięki czemu nie będą już konieczne inne aplikacje to umożliwiające na smartfonie.

