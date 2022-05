Google Pixel 6a do sprzedaży trafi dopiero w lipcu, ale już teraz wzbudza wiele zainteresowania. Głównie dlatego, że to pierwszy "średniak" od Google, który porzuca Snapdragona na rzecz autorskiego chipu Google Tensor. Znajdziecie go w obecnych flagowcach Pixel 6 i Pixel 6 Pro. Do tego bateria o pojemności 4410 mAh, 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, ekran OLED 6,1 cala z odświeżaniem 60 Hz i podwójny zestaw aparatów 12,2 Mpix (szeroki) i 12 Mpix (ultra szeroki). Wszystko za 449 dolarów (bez podatku). Google ma więc szansę powalczyć z reprezentantami górnej średniej półki, takimi jak iPhone SE, Samsung Galaxy A53, Redmi Note 11 Pro, realme GT2, czy Motorola moto g200 5G.

Google Pixel 6a. Jak smartfon wypada na tle konkurencji?

Nie da się ukryć, że Pixel 6a może mieć najwięcej konkurencji w trzeciej generacji iPhone'a SE. Smartfon Apple zadebiutował na rynku na początku marca, jest pierwszym "budżetowym" iPhonem oferującym łączność 5G. Do tego 4,7-calowy ekran o rozdzielczości 1334 x 750 pikseli, pojedynczy aparat główny 12 Mpix z obiektywem szeroko­kątnym, kamerka selfie, czytnik linii papilarnych w przycisku Początek. I choć na papierze Pixel 6a wygląda znacznie lepiej, w rzeczywistości to iPhone SE może interesować wielu - w szczególności tych, którzy przyzwyczajeni są do systemu iOS i nie chcą przenosić się na Androida.

W zestawieniu z konkurencyjnymi telefonami z Androidem, Pixel 6a wypada całkiem nieźle - także w podobnym przedziale cenowym. Tegoroczny Samsung Galaxy A53 z łącznością 5G oferuje m.in. 6,5-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, procesor Exynos 1280 z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Do tego kilka aparatów: 64 Mpix (główny) + 12 Mpix (szeroki) + 5 Mpix (makro) + 5 Mpix (głębia). A jak Google Pixel 6a prezentuje się na tle pozostałych wymienionych wyżej modeli? Zobaczcie tabelę poniżej. Dla porównania zamieściłem też dane poprzedniego modelu Pixel 5a, by lepiej pokazać zmiany, jakie zaszły między tymi modelami budżetowego smartfona Google.

Zestawienie Pixel 6a i innych smartfonów

Model Pixel 6A Pixel 5A iPhone SE 3. generacji Samsung Galaxy A53 5G Redmi Note 11 Pro 5G realme GT2 Motorola moto g200 5G Łączność 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G Ekran 6,1-calowy OLED 6,34-calowy OLED 4,7-calowy LCD 6,5-calowy OLED 6,67-calowy AMOLED 6,62-calowy AMOLED 6,8-calowy LCD Rozdzielczość 1080 x 1920 1080 x 1920 750 x 1334 1080 x 1920 1080 x 2400 1080 x 2400 1080 x 2460 Odświeżanie 60 Hz 60 Hz 60 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz 144 Hz Biometria czytnik linii papilarnych w ekranie czytnik linii papilarnych w przycisku Touch ID czytnik linii papilarnych w ekranie czytnik linii papilarnych w przycisku czytnik linii papilarnych w ekranie czytnik linii papilarnych w przycisku Bateri 4400 mAh 4680 mAh 2018 mAh 5000 mAh 5160 mAh 5000 mAh 5000 mAh Przedni aparat 8 Mpix 8 Mpix 7 Mpix 32 Mpix 16 Mpix 16 Mpix 16 Mpix Apart główny 12,2 Mpix

12 Mpix 12,2 Mpix

16 Mpix 12 Mpix 64 Mpix

12 Mpix

5 Mpix

5 Mpix 108 Mpix

8 Mpix

2 Mpix 50 Mpix

8 Mpix

2 Mpix 108 Mpix

13 Mpix

2 Mpix RAM 6 GB 6 GB 4 GB 4 GB

6 GB

8 GB 4 GB

8 GB

16 GB 8 GB 8 GB Procesor Google Tensor Snapdragon 765G A15 Bionic Exynos 1280 Snapdragon 695 Snapdragon 888 Snapdragon 888+ Pojemność 128 GB 128 GB 64 GB

128 GB

256 GB 128 GB

256 GB 64 GB

128 GB 128 GB

256 GB 128 GB

256 GB Wsparcie kart SD Nie Nie Nie Tak Tak Nie Nie Złącze słuchawkowe Nie Tak Nie Nie Tak Nie Nie Ładowanie bezprzewodowe Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie Odporność na wodę IP67 IP67 IP67 IP67 IP53 brak certyfikacji IP52 System operacyjny Android 12 Android 11 iOS 15 Android 12 (One UI 4.1) Android 11 (MIUI 13) Android 12 (Realme UI 3.0) Android 11

Google Pixel 6a. Dostępność w Polsce

Choć nie ma sygnałów, by Google Pixel 6a trafił w oficjalnej dystrybucji do Polski. Na chwilę obecną smartfon zadebiutuje w lipcu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Japonii, Australii, Singapurze i Tajwanie. Do końca roku trafi też do Indii. O innych rynkach Google milczy.