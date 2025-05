Wyjeżdżasz w dniu wyborów? Zobacz, jak głosować poza miejscem zamieszkania!

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

II tura wyborów, która odbędzie się 1 czerwca, zdecyduje, kto zostanie prezydentem Polski – Karol Nawrocki, czy Rafał Trzaskowski. Jeśli w tym dniu będziesz poza domem, nie musisz rezygnować z udziału w tak ważnym dla Polski wydarzeniu. Zaświadczenie o prawie do głosowania pozwoli Ci oddać głos w dowolnej komisji – w Polsce lub za granicą.

Czym jest zaświadczenie o prawie do głosowania?

To dokument, który daje Ci wolność wyboru miejsca głosowania. Normalnie jesteś przypisany do lokalu wyborczego w miejscu zameldowania, ale z zaświadczeniem zagłosujesz w dowolnej komisji – w Polsce, za granicą, a nawet na polskim statku morskim. Jeśli w I turze (18 maja) już z tego korzystałeś(-aś), wiesz, jak to działa. Jeśli nie, już wyjaśniam, o co chodzi.

Krok 1: Zdobądź zaświadczenie na II turę

Żeby głosować 1 czerwca poza miejscem zameldowania, potrzebujesz zaświadczenia z urzędu gminy, w której jesteś zapisany w Centralnym Rejestrze Wyborców (zwykle tam, gdzie masz meldunek). Wniosek składasz najpóźniej do 29 maja 2025 r. – osobiście, faksem lub czasem online, jeśli gmina pozwala złożyć e-wniosek (sprawdź na ich stronie).

Co musi sie na nim znaleźć? imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania i wskazanie, że chodzi o II turę wyborów prezydenckich. Zaświadczenie dostajesz od ręki, za darmo. Możesz je odebrać samodzielnie lub przez kogoś z upoważnieniem. W I turze termin składania takiego wniosku był do 15 maja, więc jeśli wtedy brałeś(-aś) zaświadczenie, musisz powtórzyć proces dla II tury. Pilnuj dokumentu, ponieważ gminy nie wydają duplikatów!

Jeśli przed I turą wyborów (18 maja) załatwiałeś zaświadczenie o prawie do głosowania, to dostałeś od razu dwa dokumenty – jeden na I turę, drugi na II turę.

Krok 2: Znajdź miejsce do głosowania

Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnej komisji w Polsce – listę znajdziesz na wybory.gov.pl (zakładka „Wyszukiwarka obwodów”) lub w aplikacji mObywatel. Za granicą lokale są w konsulatach lub ambasadach – sprawdź na ewybory.msz.gov.pl. Jeśli głosowałeś za granicą w I turze, upewnij się, czy lokal na II turę jest w tym samym miejscu i czy godziny otwarcia się zgadzają, bo różnice czasowe mogą nieco namieszać.

Krok 3: Weź dokumenty i głosuj

1 czerwca zabierz zaświadczenie i dokument tożsamości. W Polsce wystarczy dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka albo mObywatel. Za granicą potrzebny jest paszport lub dowód osobisty (tylko w UE!). W komisji oddajesz zaświadczenie, wpisują Cię na listę i dostajesz kartę do głosowania.

Co, jeśli coś pójdzie nie tak?

Zapomniałeś o zaświadczeniu, a termin minął (29 maja dla II tury)? Nie zagłosujesz poza miejscem zameldowania, chyba że wrócisz do swojego lokalu. Tak samo było w I turze (termin składania wniosków na wybory 18 maja mijał 15 maja). Zgubione zaświadczenie to również kłopot – nowego niestety nie dostaniesz.

Dodatkowe wskazówki dla wyjeżdżających

Terminy: Na II turę wyborów wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania składasz do 29 maja 2025 r. Lokale: Sprawdź godziny otwarcia komisji na wybory.gov.pl lub ewybory.msz.gov.pl, zwłaszcza za granicą. Dokumenty: W Polsce mObywatel wystarczy, za granicą trzeba mieć ze sobą paszport. II tura wyborów prezydenckich już 1 czerwca. Masz jeszcze kilka dni, aby zdobyć zaświadczenie, jeśli nie wiesz, czy będziesz akurat w swoim miejscu zamieszkania!

II tura wyborów prezydenckich odbędzie się już 1 czerwca. To wówczas zdecydujemy, czy prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski (31,4% w I turze), czy Karol Nawrocki (29,5%). To ostatnia prosta, więc gdziekolwiek jesteś, zorganizuj sobie zaświadczenie i zagłosuj.