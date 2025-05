Nie musisz głosować w lokalu wyborczym! Oto jak zrobić to korespondencyjnie.

Nie możesz lub nie chcesz iść do lokalu wyborczego? Sprawdź, jak ogarnąć głosowanie korespondencyjne, kto może z niego skorzystać i do kiedy trzeba się zgłosić. Warto załatwić to z odpowiednim wyprzedzeniem!