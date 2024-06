Idziesz na zbliżające się wybory? Pamiętaj o tych rzeczach

Już w najbliższą niedzielę 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak się do nich przygotować i co ze sobą zabrać? Wystarczy telefon

Za nami intensywne miesiące kampanii wyborczych – zeszłoroczne do parlamentu, tegoroczne do samorządów i zbliżające się europarlamentarne. Komitety dwoją się i troją w przekonaniu niezdecydowanych i przeciągnięciu na swoją stronę tych, którzy do tej pory głosowali na kogo innego. Zanim jednak oddamy głos i wrzucimy go do urny wyborczej, warto pamiętać o kilku ważnych rzeczach – w szczególności takich, które mają zagwarantować bezpieczne ich przeprowadzenie.

Od ponad miesiąca obserwujemy, że liczba cyberataków na Polskę znacznie wzrosła. Ataki są zorganizowane i pochodzą głównie z Federacji Rosyjskiej, która jak widać, chce zdestabilizować sytuację w Europie. Dezinformacja stała się jednym z głównych narzędzi do tego, by wywoływać napięcia czy niepokoje, dlatego koordynujemy działania razem z Ministrem Tomaszem Siemoniakiem, aby zapewnić bezpieczeństwo wyborów, ochronę cyberprzestrzeni oraz odpowiednio zarządzać incydentami i atakami

– mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na wczorajszej konferencji w MSWiA. Konferencja ta skupiała się przede wszystkim na zapowiedziach Cybertarczy, na którą ma pójść 3 mld złotych. Choć konkretów nie było i przyjdzie nam na nie jeszcze trochę poczekać, Gawkowski opowiadał również o walce z dezinformacją. Ministerstwo Cyfryzacji i NASK opracowały nowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. NASK nie tylko analizuje fałszywe narracje, ale także bada źródła, które je rozpowszechniają. Ponadto, NASK stworzył metodę weryfikacji informacji (fact-checking). Szczegółowe informacje na temat tego nowego podejścia do walki z dezinformacją dostępne są na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, a wszystkie incydenty i zaobserwowane działania związane z jej rozpowszechnianiem można zgłaszać na stronie bezpiecznewybory.pl.

Na wybory bez dezinformacji i z telefonem w ręce