Jak dodać zdjęcie na Instagram? Poradnik krok po kroku

Instagram to fenomen, który od „sympatycznej” i skromnej apki społecznościowej stał się medium, które jest tubą reklamową dla wielkich marek i miejscem, w którym rodzą się nowe gwiazdy XXI wieku.

Jak dodać zdjęcie na Instagram?

Przy dodawaniu zdjęć na Instagram trzeba pamiętać o dosłownie kilku detalach. Jakość, rozmiar i hashtagi mają znaczenie.

Jakość to efekt tłumów, które obecnie korzystają z tej aplikacji zarówno po stronie odbiorców, jak i twórców. Treści jest tam tak dużo, że to jakość lub niekonwencjonalny pomysł (a najlepiej jedno i drugie) mogą stanowić sensowny wyróżnik.

Rozmiar i orientacja zdjęcia są bardzo istotne z perspektywy odbiorców. Instagram to miejsce, które przeglądamy w orientacji pionowej i to właśnie takie zdjęcia najlepiej tam dodawać. To po prostu wygodne i pozwala na najlepsze zaprezentowanie treści.

Zdjęcia, jakie dodajemy, powinny być w proporcji 1,91:1 – 4:5 o minimalnej szerokości 320 px, a maksymalnej 1080 px.

No i ostatnie, hashtagi. Jeśli chcesz, aby Twoje zdjęcie było widoczne dla kogoś więcej niż jedynie grupka osób, które Cię obserwują, to nie możesz o nich zapomnieć. Hashtagi to jeden z kluczowych elementów wyszukiwania materfiałów w ramach serwisu Instagram jak i jego podpowiadania innym przez algorytmy.

Na szczęście specjaliści z Facebooka doszli do perfekcji jeśli chodzi o kwestie upraszczania nam rzeczy, które są kluczowe dla naszej aktywności. Dokładnie tak jest w przypadku dodawania zdjęć na Instagramie. W dalszej części tego artykułu znajdziesz informacje o tym, jak dodać zdjęcie na Instagram z Androida, iOS, a nawet komputera.

Jak dodać zdjęcie na Instagram z Androida?

Wszystko, czego szukasz, znajduje się na dolnym pasku nawigacyjnym. Aby dodać zdjęcie, musisz kliknąć tę ikonkę pośrodku…tak chodzi o mały plusik.

Samą fotkę możecie dodać na jeden z dwóch sposobów. Albo wybieracie coś, co już macie w galerii, albo wybieracie opcję zrobienia zdjęcia tu i teraz.

W następnym kroku macie do dyspozycji narzędzie do obróbki waszej fotografii. No i tu trzeba przyznać, że opcji jest bez liku. Skalowanie, przycinanie czy nakładanie wszelkiej maści filtrów. No po prostu jest z czego wybierać.