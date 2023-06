Jak przeglądać Instagram bez rejestracji i logowania się? Oto sposoby

Instagram jest jedną z najpopularniejszych platform społecznościowych, która umożliwia użytkownikom dzielenie się zdjęciami i filmami oraz interakcję z innymi osobami. Jednak nie zawsze chcemy logować się lub zakładać konto, aby przeglądać profile innych użytkowników - co absolutnie rozumiem. W jaki sposób można to zrobić?

Warto jednak pochylić się jeszcze na chwilę, dlaczego niektórzy z Was mogliby nie chcieć zakładać konta na Instagramie, czy też logować się na nim, by przeglądać tam treści. Wiele do powiedzenia mają tutaj argumenty związane z szeroko pojętą prywatnością: media społecznościowe to kombajny służące do "zdzierania" z nas danych. Nic więc dziwnego, że niektórzy nie chcą dzielić się z gigantami informacjami. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ci doskonale zdają sobie z tego sprawę i mocno uszczelniają dostęp do danych znajdujących się "wewnątrz" - właśnie po to, aby niezalogowani / niezarejestrowani nie mieli możliwości niczego podejrzeć.

A teraz, skupmy się na metodach przeglądania Instagrama bez rejestracji lub logowania:

Metoda 1: Użyj przeglądarki internetowej

Najprostszym sposobem na przeglądanie profilu na Instagramie bez logowania się jest skorzystanie z przeglądarki internetowej. Musisz jedynie znać nazwę konta (nick), które chcesz przeglądać:

Otwórz przeglądarkę internetową na swoim komputerze lub smartfonie.

Wprowadź: "www.instagram.com/NICK", gdzie "NICK" to nazwa konta na Instgramie.

Zostaniesz przekierowany na ten konkretny profil znajdujący się na Instagramie.

Instagram w ograniczony sposób daje użytkownikom możliwość przeglądania treści bez konieczności rejestracji i logowania. Jednak korzystanie z Instagrama w przeglądarce ma swoje ograniczenia. Kiedy chcesz zobaczyć zdjęcie w pełnej rozdzielczości lub przewinąć treści dostępne na profilu, pojawi się monit o konieczności zalogowania. Oznacza to, że nie będziesz mógł cieszyć się pełną funkcjonalnością Instagrama bez posiadania zarejestrowanego konta.

Metoda 2: Skorzystaj z narzędzi do przeglądania Instagrama

Istnieje mnóstwo stron internetowych i aplikacji, które oferują narzędzia do przeglądania Instagrama bez konieczności logowania się. Jednym z takich narzędzi jest chociażby Picuki - w okienku wyszukiwania należy jedynie podać nazwę użytkownika na Instagramie i po chwili otrzymujemy już możliwość przeglądania postów umieszczonych w tej platformie przez wybrany przez nas profil.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że zarówno Picuki, jak i inne serwisy tego typu, mają pewne ograniczenia. Zupełnie oczywiste jest to, że w ramach tego typu narzędzi, nie jest możliwe dodawanie komentarzy, czy lajków dokładnie tak, jak na Instagramie w webowej, czy też mobilnej odsłonie (w aplikacji). Jednak Picuki daje przy tej okazji inne możliwości: w tym narzędzi, użytkownik otrzymuje dostęp do prostego edytora grafiki: w jego ramach możliwe jest m. in. przycinanie wrzuconej przez przeglądany profil grafiki, dodawanie do niej stickerów, zmianę jej parametrów, czy dostosowanie kolorów.

Metoda 3: rozważ użycie konta anonimowego

Nie do końca stanowi to "metodę" na używanie Instagrama bez logowania, aczkolwiek można przy pewnych założeniach uznać, że spełnia to taką właśnie rolę. Można przecież założyć konto wykorzystujące nieprawdziwe dane, niewskazujące na to używane przez nas na co dzień i w taki sposób przeglądać treści w serwisie Instagram. Co ciekawe, robi tak całkiem sporo osób, jednak trzeba przy tej okazji rozprawić się z pewnymi mitami.

Mimo wszystko, Instagram w dalszym ciągu może zbierać o nas dane pozyskiwane z przeglądarek - między innymi określać nasze zainteresowania, badać nasze zachowanie, typować produkty, z których korzystamy na co dzień. Również i identyfikowanie nas na podstawie "odcisku palca przeglądarki" jest możliwe - a zatem, o ile możliwe jest uczynienie naszych danych anonimowymi, tak Instagram w dalszym ciągu i tak zbierze o nas pewne informacje i będzie w stanie je odpowiednio wykorzystać.

Korzystanie z Instagrama bez rejestracji i logowania ma swoje ograniczenia. Przeglądanie treści na publicznych profilach bez konta jest możliwe za pomocą zewnętrznych stron wykorzystujących API Instagrama. Jednak dostęp do prywatnych kont wymaga założenia własnego (w pewnych warunkach: anomimowego) konta i zatwierdzenia przez właściciela danego profilu. Jeśli chcesz maksymalnie skorzystać z możliwości Instagrama, warto rozważyć założenie anonimowego konta, które umożliwi ci przeglądanie większej liczby treści - wypacza to jednak w pewnym sensie ideę korzystania z Instagrama bez logowania, czy rejestracji.