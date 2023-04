Władca Pierścieni. Jak czytać książki, oglądać filmy i serial?

J.R.R. Tolkien to autor jednych z najbardziej wpływowych powieści fantasy w historii literatury. Jego dzieła, takie jak "Hobbit, czyli tam i z powrotem" oraz "Władca Pierścieni", stały się klasykami gatunku i zainspirowały wiele innych dzieł z tego gatunku.

"Władca Pierścieni" to trylogia autorstwa J.R.R. Tolkiena składająca się z tomów "Drużyna Pierścienia", "Dwie Wieże" i "Powrót Króla". Akcja książek rozgrywa się w świecie Śródziemia, zamieszkałym przez różne rasy, w tym hobbitów, elfów, krasnoludów, ludzi i istot o nadprzyrodzonych zdolnościach. Główną osią wydarzeń jest walka między siłami dobra i zła o kontrolę nad Śródziemiem. Centralnym punktem konfliktu jest magiczny pierścień, dający ogromną moc i niespotykaną wcześniej kontrolę swojemu posiadaczowi. W celu pokonania sił zła, hobbit Frodo Baggins wyrusza z Drużyną Pierścienia, w trudną podróż by zniszczyć pierścień w ogniu Góry Przeznaczenia, gdzie został pierwotnie wykuty przez Saurona - głównego antagonistę trylogii . W trakcie ich trudnej podróży drużyna spotyka wiele przeciwności, w tym mroczne siły, chcące odzyskać pierścień i zdobyć władzę nad Śródziemiem.

Jak czytać książki "Władca Pierścieni"?

Źródło: wydawnictwo Muza

Nie da się ukryć, że dla poznania całej historii "Władcy Pierścieni" trzeba przeczytać wszystkie trzy książki w trylogii w następującej kolejności:

"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"

"Władca Pierścieni: Dwie Wieże"

"Władca Pierścieni: Powrót Króla"

Jednak na tym przygoda ze Śródziemiem się nie kończy. W każdym z tomów znajdziemy wiele stron tzw. dodatków do Władcy Pierścieni objaśniających wiele wątków, bohaterów i wydarzeń, które wpłynęły na opisywany w książkach świat. Tolkien swoją przygodę z Śródziemiem nie zakończył na "Władcy Pierścieni". Na przestrzeni wielu lat pojawił się cały szereg większych lub mniejszych powieści, z nowymi bohaterami i wydarzeniami, które kształtowały świat na przestrzeni tysięcy lat. Mamy "Hobbit, czyli tam i z powrotem" - opisujący historię Bilbo Bagginsa, który wszedł w posiadanie Jedynego Pierścienia.

Źródło: wydawnictwo Zysk i S-ka

Jest też "Silmarillion" - zbiór opowiadań opisujących historię Śródziemia od czasów stworzenia świata przez bogów aż do czasów wspominanych we "Władcy Pierścieni". Opowieść opowiada o stworzeniu elfów, ludzi i innych istot oraz o walce przeciwko mrocznym siłom. Tolkien wielokrotnie powracał do Śródziemia wielokrotnie i choć niektórych tytułów nigdy nie skończył, część z nich pojawiła się w ramach "Niedokończonych opowieści" czy "Dzieci Húrina", nad którymi pracował syn autora - Christopher Tolkien.

Biorąc pod uwagę szereg książek rozmieszczonych w różnych okresach Śródziemia wskazanie jednej, konkretnej kolejności jest o tyle trudne, że poza "Hobbitem "i trylogią "Władcy Pierścieni", pozostałe książki mogą być trudne w odbiorze. Pełne ich zrozumienie może wymagać wiedzy na temat tego świata - i to podanej w bardziej przyjaznej formie. Dlatego wiele osób zaczyna od "Hobbita" lub "Władcy Pierścieni" - one są znacznie przystępniejsze i przyjemniejsze w odbiorze. Dopiero po tej lektorze wielu czytelników decyduje się sięgnąć do innych dzieł Tolkiena. Nie da się jednak uznać, że kolejność czytania zależy przede wszystkim od indywidualnych preferencji czytelnika, a każda z książek może być czytana samodzielnie jako osobna historia.

Jak oglądać filmy "Władca Pierścieni"?

Były książki, czas na filmy. Tu jest znacznie prościej, bo nie ma zbyt dużego wyboru - bo ograniczeni jesteśmy przez 3 filmy trylogii w reżyserii Petera Jacksona. "Drużyna Pierścienia" w kinach zadebiutowała w 2001 r. Rok później na ekrany wszedł film "Dwie Wieże", by w 2003 r. zakończyć przygodę Froda w "Powrocie Króla". Niemal dekadę później, w grudniu 2012 r. pojawił się pierwszy film z serii "Hobbit" opisujący historię sprzed wydarzeń opisywanych we "Władcy Pierścieni" i bazujący na innej książce Tolkiena - "Hobbit, czyli tam i z powrotem".

By jednak móc w pełni poznać historię zawartą w filmowej trylogii "Władca Pierścieni" warto sięgnąć po rozszerzone wersje filmów - tzw. Extended Edition. Zawierają one dodatkowe sceny nadające całości większego sensu i rozbudowujące niektóre wątki, które przy okazji wersji kinowych zostały skrócone, a nawet pominięte. Swoje wersje rozszerzone posiadają też filmy "Hobbit" - i tu dochodzimy do ważnego punktu. Jeśli rzeczywiście zależy nam na oglądaniu dość przeciętnej trylogii, na którą została podzielona książka "Hobbit", o wypadałoby wszystkich 6 filmów obejrzeć w kolejności chronologicznej - czyli tak, jak opowiadana jest filmowa historia Jednego Pierścienia.

"Hobbit: Niezwykła podróż"

"Hobbit: Pustkowie Smauga"

"Hobbit: Bitwa Pięciu Armii"

"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"

"Władca Pierścieni: Dwie Wieże"

"Władca Pierścieni: Powrót Króla"

Oczywiście w wersji Extended Edition. Polecamy jednak obejrzeć najpierw trzy filmy "Władca Pierścieni" a następnie "Hobbit". Oryginalna trylogia Petera Jacksona, z perspektywy czasu wydaje się już stara, jednak wciąż trzyma bardzo wysoki poziom. A ci, którzy jeszcze nie mieli szansy zapoznać się z tą historią, nie zniechęcą się po obejrzeniu przeciętnych trzech części "Hobbita", na które poświecili 9 godzin.

Warto jeszcze dodać, że w 1978 r. powstała animacja "Władca Pierścieni" w reżyserii Ralpha Bakshiego, która opowiada historię w oparciu o pierwszy tom "Drużyna pierścienia" i część drugiego tomu "Dwie wieże". Nie jest ona w żaden sposób powiązana z trylogiami Petera Jacksona.

Serial "Władca Pierścieni". Jak oglądać?

Na koniec zostawiamy serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Tu nie ma żadnej filozofii. Produkcję Amazon Studios można obejrzeć bez znajomości pozostałych filmów wyreżyserowanych przez Petera Jacksona, jednak może się okazać, że będziemy mocno zagubieni w wątkach poszczególnych bohaterów. Warto tu zwrócić uwagę, że pojawiają się w nim postacie, które również pojawiają się w oryginalnej trylogii - zarówno książkowej, jak i filmowej. Elrond, Galadriela, Sauron i szereg innych - wszystkich zobaczymy na małym ekranie. Są młodsi i grają przez innych aktorów. Serial opowiada historię, która wydarzyła w Śródziemiu, podczas Drugiej Ery - na wiele tysięcy lat przed historią znaną z "Hobbita" i "Władcy Pierścieni". Zaczynając w czasach względnego pokoju, śledzimy losy postaci, którym przyszło zmierzyć się ze złem powracającym do Śródziemia. Od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy Lindonu i zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenoru, aż po najdalsze zakątki mapy - oto opowieść o krainach i bohaterach, których dziedzictwo przetrwa długo po ich odejściu.