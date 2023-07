Jak aktywować Windows? Sprawdź dostępne metody

Jak wspomniałem, u większości aktywacja odbywa się automatycznie. Ale - są jeszcze inne metody aktywacji. Skoro można Windows 10 i 11 aktywować za pomocą serwerów Microsoftu i jest to główny sposób uzyskania aktywacji OS-u, to zaczniemy od wprowadzania klucza produktu - czyli właściwie od końca, bo klucze produktu dzięki transformacji Windows w projekt WaaS (Windows as a Service), ten zdjął z użytkowników obowiązek posiadania kluczy produktów i ich wprowadzania - przynajmniej w większości przypadków.

Aktywacja za pomocą klucza aktywacyjnego

Tradycyjną metodą aktywacji systemów Windows 10 i Windows 11 jest wprowadzenie klucza produktu. Klucz produktu jest unikalnym 25-znakowym kodem, który jest przypisany do każdej licencji systemu operacyjnego. Po zakupie oryginalnej kopii systemu Windows, klucz produktu dostarczany jest użytkownikowi, a następnie można go wprowadzić podczas procesu instalacji lub aktywacji systemu. Użytkownicy muszą wprowadzić ten kod podczas procesu aktywacji systemu w Ustawieniach.

Ekran aktywacyjny Windows 11 w Ustawieniach

Aktywacja cyfrowa poprzez serwery Microsoftu jest dostępna w Windows 10 i Windows 11 - można było z niej skorzystać jednak już w systemach Windows 8 i 8.1. W przypadku aktywacji cyfrowej klucz produktu nie jest wymagany. Zamiast tego, system operacyjny identyfikuje i związane z nim informacje sprzętowe, a następnie przypisuje do danego urządzenia cyfrową licencję. To rozwiązanie jest szczególnie wygodne w przypadku korzystania z urządzeń OEM (oryginalnego producenta sprzętu), ponieważ licencje są zapisywane na stałe w BIOS lub UEFI. Można również aktywować system, logując się na konto Microsoftu. Dzięki temu aktywacja jest powiązana z kontem użytkownika i można ją łatwo przywrócić po ponownej instalacji systemu lub zmianie sprzętu na tym samym koncie.

Co się stanie, gdy zaktualizuję system?

Przy aktualizacji systemu z Windows 10 do Windows 11 (to samo dotyczy aktualizacji z Windows 7 / Windows 8.1 do Windows 10 / Windows 11), Microsoft stosuje automatyczną aktywację dla większości użytkowników. Oznacza to, że użytkownicy, którzy mieli aktywowany system Windows na poprzedniej wersji, powinni automatycznie otrzymać aktywowanego nowszego Windowsa po zakończeniu aktualizacji. Proces automatycznej aktywacji wykorzystuje mechanizm cyfrowej aktywacji, który identyfikuje kluczowe elementy sprzętu komputera, takie jak numer seryjny płyty głównej (UUID), który jest unikalny dla każdego urządzenia. Gdy użytkownik przeprowadza aktualizację systemu, mechanizm ten pobiera dane sprzętowe z dotychczasowej aktywacji starszego OS-u i przenosi je na nowy system. Dzięki temu użytkownik nie musi ponownie wprowadzać klucza produktu ani wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Windows 11 na moim komputerze został aktywowany dzięki informacjom z połączonego z OS-em konta Microsoft.

Kiedy muszę wprowadzić klucz produktu, a kiedy nie muszę robić nic?

Aktualizacja do Windows 10/11 z Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7 (bezpłatna)

Metoda aktywacji: Licencja cyfrowa

Po zaktualizowaniu do Windows 11 z systemów Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7, aktywacja następuje automatycznie. Jeśli użytkownik wcześniej powiązał swoje konto Microsoft (MSA) z licencją cyfrową, aktywacja zostanie przypisana do tego konta.

Zakupienie aktualizacji Windows Pro przez Microsoft Store i aktywacja

Metoda aktywacji: Licencja cyfrowa

Po zakupie aktualizacji Windows 11 Pro z Microsoft Store i aktywacji produktu, potwierdzenie zakupu zostanie przesłane na adres e-mail (MSA), który zawiera licencję cyfrową.

Będąc uczestnikiem programu Windows Insider i aktualizując do najnowszej wersji Windows Insider Preview na urządzeniu z aktywowaną wcześniejszą wersją Windows lub Windows Preview

Jeżeli na urządzeniu działa OS w wersji Insider Preview bez klucza aktywacyjnego z "pełnego Windows" - będzie pokazywać się taki znak wodny. Ta kopia testowa ma klucz tymczasowy dla Insidera testującego Windows i nie może zostać przeniesiona na "pełne' wydanie.

Metoda aktywacji: Licencja cyfrowa

Adres e-mail używany do zalogowania się na konto Windows Insider będzie najprawdopodobniej zawierał licencję cyfrową.

Zakupienie legalnej kopii Windows przez Microsoft Store i aktywacja

Metoda aktywacji: Licencja cyfrowa

Po zakupie legalnej kopii Windows 11 z Microsoft Store, potwierdzenie zakupu zostanie przesłane na adres e-mail (MSA), który zawiera licencję cyfrową.

Zakupienie komputera z zainstalowanym Windows

Metoda aktywacji: Klucz produktu

Klucz produktu znajduje się na opakowaniu urządzenia lub na Certyfikacie Autentyczności (COA) przyłączonym do urządzenia.

Zakupienie pudełkowej kopii Windows od autoryzowanego sprzedawcy

Metoda aktywacji: Klucz produktu

Klucz produktu znajduje się na etykiecie wewnątrz pudełka z Windows.

Zakupienie cyfrowej kopii Windows od autoryzowanego sprzedawcy

Metoda aktywacji: Klucz produktu

Klucz produktu znajduje się w e-mailu z potwierdzeniem zakupu, który otrzymałeś po zakupie Windows 11 lub w cyfrowej skrytce dostępnej za pośrednictwem strony internetowej sprzedawcy.

Posiadanie licencji zbiorczej (Volume Licensing) dla Windows lub subskrypcji MSDN

Metoda aktywacji: Klucz produktu

Klucz produktu jest dostępny na portalu internetowym Twojego programu licencyjnego.

Zakupienie nowego lub odnowionego urządzenia z zainstalowanym Windows 11

Metoda aktywacji: Klucz produktu

Klucz produktu jest preinstalowany na urządzeniu, znajduje się w opakowaniu urządzenia lub jest dołączony jako karta lub Certyfikat Autentyczności (COA) przyłączony do urządzenia.

W przypadku zakupienia odnowionego komputera, klucz produktu musi dostarczyć sprzedawca odnowionego urządzenia, a nie Microsoft.

Zakupienie produktu przez sklep Microsoft online

Metoda aktywacji: Klucz produktu

Klucz produktu znajduje się w e-mailu z potwierdzeniem zakupu, który zawiera historię zamówienia.

Aktywacja Windows to podstawa

Aktywacja systemu Windows 10 i Windows 11 jest istotną kwestią w korzystaniu z tych systemów operacyjnych. Microsoft dostarcza kilka metod aktywacji, takich jak klucz produktu, aktywacja cyfrowa i powiązanie konta Microsoft z systemem. Jest też dostępna automatyczna aktualizacja dostępna w wielu przypadkach.

Konta Microsoftu ułatwiają ten proces, a użytkownicy mogą łatwo przywrócić swoje uprawnienia aktywacji, korzystając z tego samego konta na różnych urządzeniach. Legalna kopia Windows to gwarancja podwyższonego bezpieczeństwa: wtedy OS jest uprawniony do aktualizacji oraz na pewno będzie działać zupełnie bezproblemowo - także w zakresie ochrony przed zagrożeniami.

Trzeba pamiętać, że Windows z konkretnego klucza aktywuje się jedynie na konkretną wersję. Nie ma możliwości zmiany wersji Windows bez zmiany klucza aktywacyjnego. Zatem - przed zakupem Windows, trzeba upewnić się, jakie funkcje nam są potrzebne i ocenić, jaki wariant będzie dla nas najlepszy.