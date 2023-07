Microsoft nie bierze jeńców. Copilot uczyni Windows 11 potężnym, jak nigdy dotąd

Windows Copilot, to jedna z najbardziej oczekiwanych funkcji Windows 11, która będzie mieć rewolucyjny wpływ na to, jak korzystamy w ogóle z OS-u Microsoftu. Mimo że pierwsze recenzje tej funkcji nie są zbyt pochlebne wśród testerów, to Microsoft już zapowiada wielkie zmiany, które mają uczynić Copilota znacznie bardziej zaawansowanym i użytecznym narzędziem.

Obecnie Windows Copilot działa jako interfejs Bing AI w połączeniu z ChatGPT-4. Plany Microsoftu zakładają przeniesienie go na wyższy poziom, aby był funkcją wbudowaną wręcz w Windows 11. Już w nadchodzącej wersji Windows 11 23H2 Copilot otrzyma wsparcie dla "wtyczek", co zapowiada nowe możliwości i funkcje, które mogą znacznie zwiększyć jego użyteczność.

Wtyczki to kluczowa koncepcja w rozwoju Copilota. Microsoft zamierza rozbić funkcje sztucznej inteligencji na osobne wtyczki, co pozwoli po pierwsze na uczynienie odpowiedzi bardziej dokładnymi, a z drugiej strony: znacznie prostszą ich aktualizację bez konieczności przepisywania istotnych partii całego Copilota. Już teraz kompilacja testowa o numerze 23506 zawiera odniesienia do wtyczek. I co ciekawe - z pomocą AI będzie można robić przeróżne rzeczy: od zamykania okien, aż po zarządzanie mailami w systemie operacyjnym.

Nowe wtyczki - co szykuje Microsoft?

Microsoft wprowadzi do Copilota wtyczki nie tylko dedykowane produktywności (to główny cel AI w Windows), ale również takie, które docenią użytkownicy oczekujący po prostu przyjemnej pracy z systemem Windows:

Open Feedback Hub: umożliwi użytkownikom otwieranie aplikacji Feedback Hub za pośrednictwem Copilota. Feedback Hub to narzędzie, które pozwala użytkownikom przekazywać swoje opinie, sugestie i raportować problemy dotyczące systemu Windows.

Set Windows Theme: zapewni użytkownikom możliwość zmiany motywu systemu Windows za pośrednictwem Copilota. Użytkownik może powiedzieć np. "Przełącz na tryb ciemny" lub "Przełącz na tryb jasny", a Copilot użyje tej wtyczki do automatycznego wykonania odpowiednich zmian w motywie systemu.

Fix Slow PC, Close App i Screen Snipping: To zestaw wtyczek, które pomagają w różnych zadaniach zwiększających wydajność. Wtyczka "Fix Slow PC" może pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu problemów spowalniających komputer. Wtyczka "Close App" pozwala na szybkie zamykanie wybranych aplikacji, co jest szczególnie użyteczne, gdy użytkownik ma wiele aktywnych okien. Natomiast wtyczka "Screen Snipping" ułatwia robienie zrzutów ekranu, gdy użytkownik tego potrzebuje.

Set Timer i Set Alarm: To funkcje zorientowane na zarządzanie czasem. Użytkownik może poprzez mówienie zlecić ustawienie timera dla konkretnego zadania lub ustawić alarm o określonej godzinie.

Suggest Media Plugin: Ta wtyczka pozwala użytkownikom prosić o rekomendacje filmów, które mogą ich zainteresować. Gdy użytkownik poda tytuł(y) filmu(ów), który/które chciałby obejrzeć, Copilot może przedstawić rekomendacje i sugestie dotyczące filmów, które również mogą mu się spodobać. Używałbym jak wściekły.

Powyższe wtyczki to tylko niektóre z funkcji, które Microsoft planuje dostarczyć wraz z Windows Copilot. W miarę rozwoju i dostępności coraz większej liczby wtyczek, Copilot stanie się coraz bardziej zaawansowanym asystentem opartym na sztucznej inteligencji. Dzięki takiej elastyczności i możliwości dynamicznego rozszerzania funkcji, Windows Copilot może w przyszłości stać się nieodłącznym elementem pracy z OS-em.Co więcej, wkrótce mają pojawić się także wtyczki innych firm, które będą dostępne poprzez Microsoft Store.

Po wprowadzeniu wtyczek użytkownicy będą mogli zyskać dostęp do zaawansowanych funkcji i jeszcze mocniej dostosować do siebie Windows 11. Obecnie Windows Copilot jest dostępny w kanałach Dev i Canary, ale już wkrótce ma być dostępny dla wszystkich użytkowników Windows 11 w wersji 23H2. Windows Copilot w obecnej wersji nie wydaje się być szczególnie spektakularny, ale biorąc pod uwagę nadchodzące wtyczki - ma potencjał ku temu, aby stać się naprawdę ciekawym narzędziem. Gigant wyraźnie stawia na innowacje i dynamiczny rozwój Copilota - a to mnie niesamowicie cieszy. Nie mogę się doczekać - serio!