Koniec Poczty i Kalendarza w Windows 11. Co w zamian?

Co najważniejsze, już od przyszłego roku wszystkie nowe komputery z zainstalowanym fabrycznie systemem Windows 11 będą dostarczane z nowym programem Outlook. I to ta aplikacja będzie domyślnym klientem poczty internetowej dla wszystkich użytkowników. Już w zeszłym miesiącu rozpoczął się proces migrowania istniejących użytkowników poczty, kalendarza i kontaktów. Jeśli korzystacie z aplikacji Poczta i Kalendarz i posiadacie jedno z kompatybilnych z Outlookiem kont, w prawym górnym ekranu wyświetlane będzie powiadomienie informujące o możliwości wypróbowania nowej wersji programu Outlook, który w przyszłym roku je zastąpi.

Poczta i Kalendarz systemu Windows. Microsoft kończy wsparcie dla popularnych aplikacji

Na ten moment proces ten jest jeszcze odwracalny. Jeśli po przejściu na Outlooka chcemy powrócić do aplikacji Poczta i Kalendarz, możemy to zrobić, klikając przełącznik widoczny po uruchomieniu nowej aplikacji. Jednocześnie zostanie wyświetlony monit z prośbą o przekazanie opinii na temat tego, dlaczego zdecydowaliśmy się na powrót do starych rozwiązań. To dobry moment na podzielenie się tym, co powinno pojawić się w Outlooku w przyszłości.

Microsoft daje nam jednak wolną rękę. Jeśli nie chcemy korzystać z Outlooka do zarządzania pocztą elektroniczną, czy kalendarza, możemy przestać używać aplikacji Poczta i Kalendarz systemu Windows dla których wsparcie skończy się pod koniec przyszłego roku i siegnąć po zewnętrzne aplikacje pocztowe. Więcej informacji na temat konkretnych dat zakończenia pomocy technicznej zostanie udostępnionych zgodnie z nowoczesnymi zasadami dotyczącymi cyklu życia produktów.

Firma zachęcą jednak do przerzucenia się na Outlooka kusząc dodatkowymi funkcjami i wygodą użytkowania. Nowy program Outlook dla systemu Windows obsługuje konta klientów indywidualnych platformy Microsoft 365 (np. Outlook.com, Hotmail.com, Live.com itp.), konta służbowe platformy Microsoft 365 i usługę Gmail. W niedalekiej przyszłości wprowadzone zostanie wsparcie dla usług Yahoo!, iCloud i dodatkowych dostawców poczty e-mail za pośrednictwem protokołów IMAP i POP.