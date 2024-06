Jabra to firma, którą prawdopodobnie każdy zna

Jabra to globalna firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji urządzeń audio i komunikacyjnych. Jest częścią GN Group, międzynarodowego lidera w dziedzinie technologii audio i słuchu. Jabra oferuje szeroką gamę produktów, w tym słuchawki, głośniki konferencyjne i rozwiązania dla centrów kontaktowych. Firma jest znana z wysokiej jakości dźwięku, komfortu użytkowania i zaawansowanych funkcji technologicznych. Z słuchawkami Jabry prawdopodobnie każdy z nas miał kiedyś do czynienia — głównie dlatego, że wielu uważa produkty właśnie tej firmy za świetne pod względem stosunku ceny do jakości.

Jabra Elite to — jak sama nazwa mówi — zaawansowane słuchawki oferujące wysoką jakość dźwięku, nowoczesne technologie i elegancki design. Charakterystyczne cechy Elite to aktywna redukcja szumów (ANC), naprawdę solidne brzmienie, ergonomiczny komfort oraz inteligentne funkcje, takie jak wbudowane mikrofony i integracja z asystentami głosowymi. Jabra Talk za to, to zestawy słuchawkowe Bluetooth, idealne do komunikacji w pracy, podczas jazdy samochodem i w codziennych sytuacjach wymagających mobilności. Charakteryzują się wyraźną jakością rozmów, prostotą obsługi, długim czasem pracy na baterii oraz lekką i wygodną konstrukcją, która zapewnia komfort noszenia przez dłuższy czas. Cóż, pewna era się właśnie kończy.

Jabra ogłasza nowe produkty, a chwilę później… ich koniec

Jabra ogłosiła nową generację swoich słuchawek dousznych, a później, jeszcze tego samego dnia, ogłosiła… całkowitą rezygnację z całej kategorii sprzętów audio dla konsumentów. W oficjalnym komunikacie prasowym, firma GN ogłosiła zamiar „stopniowego wycofywania linii produktów w celu dalszego przeznaczania skupienia i zasobów na bardziej atrakcyjne obszary działalności GN”. Dyrektor generalny GN Store Nord, Peter Karlstromer komentuje:

Rynki… zmieniały się z biegiem czasu. […] Według naszej dzisiejszej oceny nie jesteśmy w stanie wygenerować godziwego zwrotu z inwestycji w porównaniu z wieloma innymi możliwościami, jakie mamy w innych obszarach biznesowych.

Wniosek jest więc taki, że Elite 8 Active i Elite 10 drugiej generacji będą ostatnimi dwoma produktami wprowadzonymi na rynek w tej linii produktów. Redakcja Digital Trends skontaktowała się z rzecznikiem firmy Jabra, który odpowiedział, że „klienci będą mogli je kupić w zwykłych sklepach internetowych i detalicznych, a także na Jabra.com, a produkty będą nadal objęte wsparciem technicznym przez cały okres ich użytkowania, jak zwykle”.

To bardzo smutna wiadomość

Chociaż Jabra nie znika całkowicie z rynku — a po prostu skupi się na innych produktach z kategorii audio czy aparatach słuchowych, gdzie nie ma aż takiej konkurencji i radzi sobie naprawdę świetnie — to dość przykro się na to wszystko patrzy. Mam wrażenie, ze firma wcale nie jest z tego powodu zadowolona, a jednak utrzymuje absolutny profesjonalizm. To postawa godna pochwały; szkoda więc, że na rynku konsumenckim nie zobaczymy więcej słuchawek Jabry. Cóż, oby decyzja wyszła firmie na dobre.

Źródło: Digital Trends

Artykuł zawiera linki do partnerów.