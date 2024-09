Nowy zarząd w Electromobility Poland

Tomasz Kędzierski, który obejmie stanowisko Prezesa Zarządu od 2 września 2024 roku, jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim oraz finansów przedsiębiorstw i zarządzania na The London School of Economics and Political Science oraz Harvard Business School. Przed dołączeniem do EMP, Kędzierski był szefem regionalnej praktyki motoryzacyjnej w Boston Consulting Group. Wcześniej pełnił funkcję Senior Managera w firmach doradczych, takich jak Ernst & Young. Jego 15-letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej obejmuje kierowanie projektami dla klientów międzynarodowych oraz uruchamianie produkcji nowych marek motoryzacyjnych, takich jak TOGG i Vinfast.

„Minimalizacja ryzyk, optymalizacja formuły realizacji projektu zarówno od strony ekonomicznej, jak i technicznej, a także zagwarantowanie realizacji strategicznych interesów polskiej branży motoryzacyjnej to kluczowe zadania stawiane przed nowym Zarządem EMP. Ostatnie miesiące były czasem intensywnych prac realizowanych wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych, bankami oraz instytucjami finansowymi. Jesteśmy również w stałym kontakcie z naszym partnerem technologicznym celem zapewnienia atrakcyjności inwestycyjnej przedsięwzięcia oraz rozwoju lokalnych kompetencji w branży motoryzacyjnej” – powiedział Tomasz Kędzierski.

Łukasz Maliczenko, który od 2019 roku pełnił rolę Dyrektora ds. rozwoju produktu w EMP, został powołany na nowo utworzone stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Maliczenko jest absolwentem Wydziału Automatyki i Robotyki na Politechnice Gdańskiej. Przed dołączeniem do EMP pracował dla Jaguar Land Rover w Wielkiej Brytanii, gdzie kierował rozwojem hybrydowych i elektrycznych systemów napędowych oraz samochodów koncepcyjnych, takich jak Jaguar I-Pace.

Jednym z kluczowych celów strategicznych naszego przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji związanych z nowoczesnymi technologiami motoryzacyjnymi. Skupiamy się na tym, aby opracowywany, solidny model biznesowy oraz rozwijana struktura międzynarodowych i lokalnych partnerstw zostały wykorzystane zarówno do wdrożenia konkurencyjnego portfolio produktowego, jak i do wzmocnienia całego sektora automotive w naszym kraju” – skomentował Łukasz Maliczenko.

Sławomir Bekier, który pełni funkcję Członka Zarządu ds. finansowych od 2022 roku, pozostaje na swoim stanowisku. Bekier ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej, studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz University of Calgary w Kanadzie. W swojej karierze zajmował stanowiska związane z kontrolingiem i był Dyrektorem finansowym (CFO) w FCA Serbia, FCA Melfi we Włoszech oraz FCA Poland S.A. Uczestniczył m.in. w realizacji budowy zakładu produkcyjnego Fiata w Serbii oraz uruchomieniu produkcji modelu Jeep Renegade we Włoszech.

Perspektywy i wyzwania

Nowy zarząd ElectroMobility Poland S.A. stoi przed wieloma wyzwaniami. Kluczowe zadania obejmują minimalizację ryzyk, optymalizację ekonomicznych i technicznych aspektów projektu oraz zagwarantowanie realizacji strategicznych interesów polskiej branży motoryzacyjnej. Zmiany w kadrze zarządzającej mają na celu wzmocnienie pozycji EMP na rynku oraz przyspieszenie rozwoju polskiej elektromobilności. Nowy zarząd, z Tomaszem Kędzierskim na czele, będzie kontynuował prace nad polskim samochodem elektrycznym i miejmy nadzieje, że wkrótce poznamy też pierwsze konkretne informacje, chociażby na temat budowy fabryki.