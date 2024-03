Izera nadal żyje! Wiemy, kto będzie odpowiedzialny za fabrykę polskich samochodów elektrycznych

Izera nie lubi blasku reflektorów

Izera co chwilę znika z naszych radarów i jest dość cichym projektem, co może być zaskakujące, mając na uwadze skalę całego przedsięwzięcia. W grudniu zeszłego roku, blisko 12 miesięcy po ogłoszeniu współpracy z Geely, EMP zdradziło, że w listopadzie 2023 roku zakończono drugą fazę projektową realizowaną we współpracy z Geely i Pininfariną związaną z pierwszym samochodem z gamy modelowej Izery. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będzie to SUV. Etap ten ostatecznie potwierdził szczegółowe założenia techniczne, wykonalność oraz model biznesowy przedsięwzięcia. Na konferencji usłyszałem, że design tego samochodu jest jego znaczną przewagą nad konkurencją, jednak „po pokazaniu designu ten się starzeje”, więc na razie musi zostać „zamrożony” i do tematu wyglądu pierwszej Izery powrócimy 6 miesięcy przed premierą samochodu.

Podczas konferencji można było usłyszeć kilka ciekawych i naprawdę dumnych zdań, sugerujących, że Izera „to projekt, który rzadko jest na taką skalę realizowany”, jest to „duży projekt z perspektywy banków”, a także że Izera zaoferuje „parametry takie same a nawet lepsze niż konkurencja”, przy tym, że samochód ma być „nawet 15% tańszy niż konkurencja”. Brzmi więc to wszytko bajecznie, ale wątpliwości nadal są — więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule Kiedy naprawdę przejedziemy się Izerą.

Kto zajmie się fabryką, w której będą powstawały Izery?

Spółka akcyjna Mirbud, „jeden z czołowych graczy w branży budowlanej w Polsce z ponad 30-letnim doświadczeniem”, została wybrana w przetargu na realizację inwestycji ElectroMobility Poland w Jaworznie. Decyzję o wyborze potwierdzono poprzez podpisanie listu intencyjnego przez Piotra Zarembę, prezesa ElectroMobility Poland, oraz Jerzego Mirgosa, prezesa MIRBUD S.A.

W ramach podpisanego porozumienia obie strony zobowiązały się do kompleksowej realizacji prac budowlanych na obszarze Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, mających na celu stworzenie fabryki samochodów elektrycznych o rocznej mocy produkcyjnej wynoszącej 150 tysięcy sztuk. Finalna współpraca zostanie potwierdzona poprzez odrębną umowę dotyczącą generalnego wykonawstwa inwestycji, po uzyskaniu odpowiednich zgód korporacyjnych przez spółkę ElectroMobility Poland. Wybór generalnego wykonawcy oraz podpisanie stosownych umów przewiduje uruchomienie masowej produkcji samochodów elektrycznych do połowy 2026 roku. Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland, mówi:

Źródło: Izera

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę zakładu produkcyjnego to ostatni ważny krok na drodze do rozpoczęcia produkcji samochodów marki Izera. Fabryka będzie gotowa w ciągu 23 miesięcy od wbicia symbolicznej, pierwszej łopaty. Współpraca z polskim podmiotem, który ma 30-letnie doświadczenie w realizacji inwestycji przemysłowych, jest gwarancją tego, że prace przy budowie zakładu produkcyjnego będą zrealizowane w najwyższym rynkowym standardzie i z dotrzymaniem harmonogramów inwestycji.

Zgodnie z założeniami postępowania zakupowego inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i Buduj”, co oznacza, że Wykonawca ma odpowiadać zarówno za sam projekt budynku, jak i za pozostałe podejmowane działania aż do oddania fabryki do użytku. Jerzy Mirgos, prezes MIRBUD S.A., dodaje:

Wybór naszej spółki na generalnego wykonawcę jednej z największych realizowanych w naszym kraju inwestycji w branży motoryzacyjnej jest potwierdzeniem naszych kompetencji oraz pozycji rynkowej. Jestem przekonany, że nasze doświadczenie, wiedza i umiejętności naszych inżynierów oraz możliwości realizacyjne gwarantują wysoką jakość i terminowość wykonania prac budowlanych. Chcemy, aby ta realizacja była wizytówką nie tylko dla Śląska i miasta Jaworzno, ale by przez wiele lat służyła rozwojowi całego tego regionu i była symbolem polskiej elektromobilności.

Źródło: Izera

Źródło: Izera