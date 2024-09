Empik Premium już nie taki atrakcyjny. Co się zmieni?

Korzystacie z Empik Premium w bezpłatnej i płatnej wersji? Nie mamy dla was dobrych wiadomości. Już od początku przyszłego miesiąca zmienia się regulamin. Odczują go użytkownicy obu planów.

Empik Premium to usługa abonamentowa, która w popularnej sieci sklepów pojawiła się już w 2019 r. Dzięki niej klienci otrzymują bogaty pakiet różnego rodzaju korzyści w ramach opłaty. Darmowa dostawa do Paczkomatów i kurierem dla zamówienia od 40 zł z oznaczeniem Premium, -15% zniżki w salonach m.in. na książki, muzykę, zabawki i artykuły papiernicze, do 20% zniżki na oznaczone produkty na Empik.com. To tylko niektóre z korzyści oferowanych w tym abonamencie. Empik Premium to także:

40% zniżki na drugą, tańszą książkę w salonie za okazaniem aplikacji

Zniżki na specjalne wydarzenia handlowe np. Premium Week

10 zł zniżki na pierwsze zakupy w Aplikacji Empik za min 100 zł

30 dni na zwrot zakupionego towaru bez obowiązku okazania paragonu

Zyskaj 1 audiobook lub ebook z pełnego katalogu 200 tys. pozycji w aplikacji Empik Go, a do tego nieograniczony dostęp do

wszystkich podcastów oraz 1000 audiobooków i ebooków z wybranego katalogu

60 odbitek za 1 zł od Empik Foto na start

35% rabatu na cały asortyment w Empik Foto

-20% na bilety w Multikinie

-30% zniżki na kawę i herbatę w Costa Coffee

Choć powyższe benefity dostępne są dla posiadaczy płatnej subskrypcji Empik Premium, sieć oferuje także bezpłatny wersję Empik Premium free. To m.in. darmowa dostawa do Paczkomatów dla zamówienia od 80 zł z oznaczeniem Premium, -20% na drugą, tańszą książkę w salonie, zniżki na specjalne wydarzenia handlowe np. Premium Week, czy 30 dni na zwrot zakupionego towaru bez obowiązku okazania paragonu.

Zmiany w Empik Premium. Nowy regulamin i nowe zasady

Obie oferty wydają się atrakcyjne – do czasu. Empik właśnie zapowiedział, że 5 października wchodzi w życie nowy regulamin, który dotknie przede wszystkim posiadaczy podstawowego, darmowego planu Empik Premium free. Od tego dnia zmienia się minimalna wartość zamówienia do skorzystania z darmowej wysyłki – z 80 zł na 100 zł. Choć dla posiadaczy płatnego planu minimalna wartość zamówienia nie ulega zmianie, tak zmieniają się zasady uzyskania 15-procentowego rabatu w salonach. By z niego skorzystać, będzie trzeba wydać m.in. 50 zł. Trzeba przyznać, że to dość zaskakująca zmiana, biorąc pod uwagę fakt, że do tej pory nie było minimalnej kwoty, dla której rabat był naliczany.

Empik Premium w standardowej cenie kosztuje 10,99 zł na miesiąc, 39,99 zł na 3 miesiące i 49,99 zł na 12 miesięcy. Jeszcze przez kilka dni, do 15.09 możecie skorzystać ze specjalnej promocji, w ramach której 6-miesięczną i 12-miesięczną subskrypcję można kupić w niższej cenie. Empik Premium na pół roku to wydatek 24,99 zł. Rok subskrypcji dającej darmową dostawę do Paczkomatów i kurierem dla zamówienia od 40 zł z oznaczeniem Premium, 15% zniżki w salonach m.in. na książki, muzykę, zabawki i artykuły papiernicze, czy do 20% zniżki na oznaczone produkty online kosztuje 29,99 zł. Jeśli korzystacie z tego sklepu i chcecie zaoszczędzić na wysyłkach i otrzymać dodatkowe udogodnienia, teraz jest to najlepszy moment na wykupienie abonamentu.