Jest zielone światło od UE dla fabryki Intela w Polsce!

Niemal dokładnie w trzecią rocznicę (8 września 2021 roku) od pojawienia się informacji o planach Intela w temacie wybudowania fabryki półprzewodników w Polsce, można w końcu powiedzieć - Mamy to!

Mamy to! - to słowa ministra cyfryzacji, Krzysztofa Gawkowskiego z dzisiejszej konferencji prasowej, na której to ogłosił otrzymanie zgody w ramach prenotyfikacji od Komisji Europejskiej, na udzielenie Intelowi pomocy publicznej przy budowie fabryki półprzewodników pod Wrocławiem, w gminie Miękinia.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji:

Komisja Europejska poinformowała Polskę, że jest zielone światło dla notyfikacji pomocy publicznej dla firmy Intel. To ważny krok, na który czekaliśmy ostatnie kilka miesięcy i o który zabiegaliśmy w Brukseli. Fabryka półprzewodników w Polsce jest coraz bliżej realizacji. Wzmocni to znacząco gospodarkę, jak i bezpieczeństwo kraju.

To oznacza ni mniej ni więcej, iż można już rozpocząć całą ścieżkę legislacyjną po naszej stronie w temacie udzielenia pomocy publicznej, która rozpocznie się jeszcze dzisiaj zgłoszeniem uchwały rady ministrów w tej sprawie.

Zakład, który powstanie do 2027 roku to wiele korzyści dla Polski. Również tych pozabiznesowych

Po jej przyjęciu i ostatecznym już złożeniu notyfikacji za pośrednictwem UOKiK do Komisji Europejskiej i jej formalnym zatwierdzeniu, Intel będzie mógł już wbijać pierwszą łopatę w miejscu budowy. Ma to nastąpić jeszcze przed końcem tego roku.

Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji:

Liczymy, że podpisanie umowy z Intelem nastąpi do końca tego roku. Wówczas będzie możliwe rozpoczęcie budowy zakładu. Będzie to największa bezpośrednia inwestycja zagraniczna w Polsce od wielu lat. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, że dotyczy ona półprzewodników, jednego z kluczowych produktów, napędzającego gospodarkę przyszłości.

-

Ile ma wynieść pomoc publiczna polskiej strony? Minister cyfryzacji określił dokładną jej kwotę w wysokości 7,4 mld zł na lata 2024 - 2026, a całkowita wartość tej inwestycji (łącznie z pomocą publiczną) szacowana jest na 25 mld zł.

Strona rządowa wyraziła na koniec konferencji prasowej nadzieję, że ta inwestycja otworzy drogę do podobnych projektów w przyszłości ze strony innych gigantów technologicznych.