iTaxi zmienia się nie do poznania. Odświeża aplikację i wiele więcej!

Rebranding iTaxi to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów. Marka dąży do wyjścia poza standardową ofertę, stawiając na pierwszym miejscu — jak sama twierdzi — indywidualne potrzeby pasażerów. Skoro rebranding, to także... odświeżona aplikacja mobilna, która ma lepiej odpowiadać na oczekiwania użytkowników. Ponadto iTaxi zobowiązało się do znaczącej elektryfikacji swojej floty. Do 2030 roku 80% samochodów firmy mają stanowić pojazdy elektryczne. Już teraz na ulicach Warszawy pojawiły się Tesle Model Y, a do końca roku co piąty kurs ma być realizowany autem elektrycznym. Elektryfikacja floty ma na celu zmniejszenie emisji CO2 oraz promowanie zrównoważonego transportu, co jest zgodne z globalnymi trendami.

Aby ułatwić integrację samochodów elektrycznych, iTaxi współpracuje z wybranymi partnerami w zakresie ładowania pojazdów. Firma czerpie wzorce z krajów takich jak Norwegia, Dania, Holandia czy Szwecja, gdzie samochody elektryczne są powszechnie wykorzystywane jako taksówki. Dzięki tym doświadczeniom, iTaxi liczy na szybkie i bezproblemowe wdrożenie elektryków w swojej flocie.

Zmiany w iTaxi widać także gołym okiem — wszystko to za sprawą nowej identyfikacji wizualnej. Elektryczne samochody iTaxi będą wyróżniać się perłowo-niebieskim kolorem, symbolizującym czyste powietrze, oraz cytrynowo-żółtym sygnetem – nowym znakiem graficznym marki. Rebranding iTaxi to także odświeżona aplikacja mobilna, która ma lepiej dopasować się do indywidualnych potrzeb użytkowników. Nowa aplikacja ma być bardziej intuicyjna i funkcjonalna, co zwiększy komfort korzystania z usług iTaxi. Klienci będą mogli szybko i wygodnie zamawiać przejazdy, korzystając z nowoczesnych funkcji aplikacji.

Źródło: informacja prasowa